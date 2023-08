Chefs y matronas de la cocina ancestral harán parte de la programación de Sabor Barranquilla 2023

En solo dos semanas, Sabor Barranquilla, la feria gastronómica del Caribe colombiano, volverá a encender sus fogones para celebrar los valores culinarios de esta región y promover la diversidad de saberes y sabores que aquí se concentran. La cita será del 24 al 27 de agosto, en Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe.

En esta edición, el gran festejo correrá por cuenta de las matronas, corazón de la cocina colombiana y quienes hacen latir los conocimientos que se han preservado de generación en generación. De sensibilidad única, las matronas demuestran su conexión extraordinaria con la tierra que provee sabores en el dominio de sus saberes. Conocen como nadie los entresijos del producto que llega a sus mesas. Lo cocinan, lo adoban, lo sazonan: le dan otra vida en el punto exacto de calor, de salpimienta y de emoción.

“La matrona conoce los alimentos, las preparaciones, la cultura material de una región y, sintiéndose orgullosa del legado de sus mayores, los comparte enseñando para que otras personas aprendan el valor de la cocina local y de sus conocimientos hechos preparaciones. Mantienen viva la llama de lo propio y lo auténtico, lo local, porque entienden la invaluable labor de la cocina popular, de sus rituales y ceremonias como forma de mantener la conexión con lo ancestral, con nuestro presente y con visión de futuro”, subraya Patricia Maestre, directora de Sabor Barranquilla.

Chefs y cocineras ancestrales harán parte de la programación de Sabor Barranquilla

Desde el Pacífico llegarán Basilia Murillo y Sonia Mena. Ambas provenientes de Chocó, son conocedoras como pocas de los ingredientes que crecen en ese territorio fértil. Del Caribe, de la casa, y como representación de Barranquilla estarán Yesenia Crespo y Yomaira Herrera, ambas cocineras de Barrio Abajo, con un conocimiento invaluable transmitido de generación en generación.

Cocinas y sazones del mundo

Pero Sabor Barranquilla también celebrará los sabores del mundo. El Cono Sur y el Mediterráneo se encontrarán con el Caribe gracias a los chefs internacionales invitados a esta edición de la feria. Desde República Dominicana llegará Inés Páez, mejor conocida como chef Tita, y quien ha enarbolado el rescate del patrimonio gastronómico dominicano en la isla. El argentino Pedro Lambertini traerá lo mejor de su propuesta de cocina natural y orgánica, especialmente desde la pastelería, que heredó de las preparaciones de su abuela, en su natal Córdoba.

Aunque juegan de local, por ser extranjeros radicados en Barranquilla, Franco Basile y Claudio Pérez Mayorga expondrán lo mejor de sus orígenes. El primero, chef italiano de tradición siciliana, promete deleitar los paladares más exigentes con platos de la cocina mediterránea provenzal, impregnados del calor y las maravillosas costumbres italianas. El segundo, chileno que hace 17 años vive en la capital del Atlántico, demostrará su vocación de trotamundos, que afianzó gracias a su experiencia como chef en cruceros, por lo que pudo recorrer varios países, conocer culturas, ingredientes y técnicas de diferentes lugares del planeta.

Sobre esta amalgama de sabores y posibilidades se ha forjado la feria como un evento de ciudad, que además se posiciona en el calendario ferial de Colombia, como lo explica Juan Esteban Pérez, director ejecutivo de Corferias: “Sabor Barranquilla es un evento que se ha posicionado no solo en la industria gastronómica, sino también en los corazones de los barranquilleros y asistentes foráneos que año tras año nos visitan y se dejan sorprender de sabores, experiencias y actividades, tanto innovadoras como tradicionales. Esto es lo que hace que esta feria sobresalga y cada vez más gente se programe para no perderse las presentaciones culinarias de chefs locales, nacionales e internacionales invitados a las tarimas, o que no se quieran quedar por fuera de las catas especializadas de licores y bebidas que se llevan a cabo en auditorio, o que estén a la expectativa por degustar los productos y alimentos que nuestros cerca de 200 expositores han traído este año a la feria”.

La delegación local y nacional también festejará

La cuota nacional estará representada por Melissa Ospina, una “cocinera – montañera” de Medellín que ama recorrer las plazas de mercado; Andrews Arrieta, chef del restaurante Acai, especialista en sabores amazónicos; el chef nariñense Juan Guillermo Ruano, propietario del restaurante Migrante; Jaime Torregrosa, chef y propietario del restaurante Humo Negro, incluido en los Latin America’s 50 Best Restaurants; Jefferson García, chef con 14 años de experiencia forjados en cocinas del Perú, Uruguay, Tailandia y Dinamarca; Catalina Vélez, chef y administradora de empresas, y Jorge Rausch, chef y propietario de Criterión, premiado en 2013, 2014 y 2015 como el mejor restaurante de Colombia, y quien hace poco llevó a Barranquilla su más reciente propuesta gastronómica: Colmillo.

A Barranquilla la representarán los chefs Carolina Asmar, Carolina Molina, Georges Isaac Reiss Gómez, Heidy Guardo, Katy Vergara y María Claudia Yaar.

En total, serán más de 30 cocineras de tradición y chefs nacionales e internacionales los que harán parte de la fiesta de la cocina de Sabor Barranquilla con sus saberes en los shows en tarima, talleres y conversatorios con el público asistente.

El Patio del Sabor, novedad de esta edición

Otros espacios para probar en Sabor Barranquilla son la muestra comercial, que este año reunirá a más de 180 expositores para atender a los más de 27.000 visitantes que se esperan durante los cuatro días del evento. También habrá una zona dedicada para niños en la que podrán disfrutar de su propia experiencia gastronómica.

La zona de restaurantes, otro de los grandes atractivos de la feria, permitirá disfrutar de la diversidad de platos preparados por 60 restaurantes de Barranquilla y otras ciudades del Caribe colombiano. El Patio del Sabor estará abierto para los amantes de la tradición: asados, totumas y chuzos desgranados se podrán degustar al aire libre, al ritmo de la música local.

La experiencia Buchanan’s es otra de las novedades de Sabor Barranquilla 2023, en la que reconocidos chefs de la escena gastronómica local propondrán sus mejores tapas, para ser saboreadas junto a un cóctel elaborado a base de whisky. El Salón de Cata de Vino y Licores complementarán la oferta de las experiencias gastronómicas.

La agenda cultural, que despliega su gran oferta en el foro académico, será un espacio permanente de reflexión en torno a la cocina Caribe. En esta oportunidad, el abrebocas será el conversatorio ‘Matronas, artesanas del alimento y la comensalidad’. También será escenario propicio para presentar algunos libros de gastronomía firmados por talento local. El foro es una invitación desde la academia, el sector empresarial, los cocineros y todo el sector cultural a pensar y dialogar sobre nuestras cocinas. Este espacio recibe el apoyo de los aliados académicos: Banco de la República, Universidad del Norte y el CESAC (Colegio de Estudios Socioculturales de la Alimentación y las Cocinas Colombianas).

Sabor Barranquilla es organizada por la Cruz Roja Colombiana Seccional Atlántico, Corferias Caribe y Fenalco Atlántico.