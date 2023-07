La pausa activa de una profesora y sus pequeños estudiantes bailando en salón de clases

Este video se hizo viral en redes por la creativa forma en que esta profesora realiza una pausa activa con sus pequeños alumnos en el municipio de Malamdo, Atlántico. Con este ejemplo, esta maestra desea demostrar que siempre existen maneras diferentes de enseñar, como lo hizo la profesora Angely Luz Escobar García, en el Colegio Alberto Pumarejo

Al ritmo del ‘Vení, vení’ del maestro Juancho Polo Valencia, los niños bailan, aprenden y disfrutan de la música. En los videos, la profesora siempre enseñándole coreografías a los estudiantes de diferentes ritmos musicales.

Debido al video, se conoció que Angely Luz Escobar García, tiene 66 años, y es licenciada en Educación Artística de la Universidad del Atlántico, con énfasis en Artes y un posgrado en Lúdica. Siempre se ha inclinado por una manera diferente de enseñar.

“Llegué al colegio en el año 1997, desde entonces me desempeño como profesora de primaria, todo lo que a mí me rodea tiene sabor y arte, mi salón está decorado para que los niños estén animados, porque si tú entras a un salón donde está todo dañado y sucio no anima a nadie”, señaló en una entrevista del Colectivo de Comunicaciones Onda Juvenil de Malambo.

Y agregó que “me di cuenta de que hay unos niños que escarbando les sacamos la alegría, que había sido sepultada por la pandemia, comenzamos a través de la danza a bailar más y a tomar todas esas historias que trae la música nuestras melodías, nuestro mapalé, nuestro porro, el vallenato, que tienen historias que se pueden asociar con las clases”, destacó la docente.

Sin embargo, la profesora recalcó que, aunque su forma de enseñar es dinámica, le gusta mucho la disciplina. “Mi cara no inspira ternura, pero si soy una profesora que le gusta la disciplina. El día del maestro fui maestra destacada por parte del municipio”.

Angely le recomienda a los profesores que usen otras técnicas de enseñanza para poder llegar con sus enseñanzas a sus alumnos en clase.

“Yo les aconsejo a mis colegas, muy humildemente que practiquen esta estrategia de motivación, pausas activas, porque es una gran herramienta, la lúdica no se debe apartar porque los niños son eso, son canciones, son juego, cuentos, colores y música”, concluyó.

En redes. muchos la han aplaudido afirmando que esta profe es “gente que le pone el alma” a la labor que realiza.