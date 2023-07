El extraño caso de la joven colombiana que llora lágrimas de sangre

Este viernes se dio a conocer este extraño caso que padece esta joven colombiana desde hace tres años, ella se llama Zharick Ramírez Carillo y contó que sangrar por la nariz es una experiencia sencilla para ella, pero al sangrar por los ojos siente que su piel se está desgarrando y que se trata de episodios dolorosos para su salud.

La adolescente barranquillera de 17 años, en entrevista con Emisora Atlántico afirmó y demostró a través de videos esta condición de sangrar por sus ojos que comenzó a sufrir durante la pandemia del Covid-19, en el barrio Santo Domingo de Guzmán, al Suroccidente de la ciudad de Barranquilla.

Los primeros síntomas se dieron a mediados del mes de enero del 2020 cuando la joven comenzó primero a sangrar por la nariz, luego por los ojos y en los últimos meses se ha manifestado tal sangrado por las vías orales, todo de manera simultánea.

Estos últimos tres años, Zharick y su madre han visitado a psiquiatras, oftámólogos, retinólogos, reumatólogos, hematólogos y demás especialistas que le han ordenado un sin número de exámenes médicos como resonancias, tomografías, entre otros, sin encontrar respuesta clara ni una cura ante esta extraña condición.

Joven llora lágrimas de sangre en Barranquilla

La joven al principio de esta dolencia creía que se trataba de estrés e intentó controlar estos síntomas, pero después comenzó a llorar sangre sin ningún motivo mientras hacía sus tareas rutinarias, o haciendo ejercicio o frente a su computador. Ahora ella lo único que pide es ayuda de expertos que le puedan mejorar su calidad de vida, ya que la joven no desea salir en público o hacer otras actividades debido a esta condición.

“No quiero salir porque esto me puede pasar en cualquier momento o lugar, y no sé qué hacer, pierdo la visión y me dan desmayos. No puedo hacer actividad física, me siento limitada”, contó.

Los episodios de las lágrimas de sangre que pueden ir desde los 10 min, hasta hora y media. Zharick puede demorar hasta dos meses sin sangrar, pero también puede hacerlo en días seguidos, como hace una semana que sangró lunes, martes, jueves y viernes.

La joven Zharick, desea que algún especialista pueda tratar su condición y curar este extraño caso, ya que en Barranquilla no ha sido posible.