Angie Paola Valdés: la boxeadora que hace patria trayendo medallas de oro a Colombia

Sobresaliente fue la actuación de los deportistas del registro de Atlántico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebraron en San Salvador del 23 de junio al 8 de julio de 2023. Los atletas del departamento del Atlántico alcanzaron 17 medallas en las justas, con siete medallas de oro, seis de plata y cuatro de bronce, para sellar una notable presentación. Entre ellos, figuró la boxeadora barranquillera Angie Paola Valdés Pana.

La talentosa y fuerte deportista a sus 23 años confirmó que es una de las mejores del mundo en su categoría, al ganar la medalla de oro en San Salvador. Angie volvió a demostrar toda su clase con un gran boxeo siempre llevando la iniciativa en cada uno de sus combates. “Esta medalla de oro significa mucho para mí, seguimos con los objetivos claros en poder clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 y representar con lujo al Atlántico en los Juegos Nacionales”, expresó Angie.

Sobre su triunfo en San Salvador Angie dijo que “gracias a Dios concretamos con la pelea, con lo que dijeron los entrenadores e hice todo lo que me dijeron paso a paso y pues la victoria fue nuestra y para Colombia. Fue una y dos al pecho y de contraataque recto y cruzado para que ella bajara un poco y nos sirvió y lo continuamos haciendo hasta el último asalto”.

La púgil colombiana ya peleó en enero de este año en el Mundial de la India, pese a que no era una de las favoritas logró traerse la presea dorada al país derrotando a Whu Shi-Yi, número dos del mundo de la IBA.

Residente en la Cangrejera, sector de invasión que está siendo normalizado con alcantarillado en La Playa, corregimiento en la zona costera entre Barranquilla y Puerto Colombia, Angie salió con sus puños en alto para buscar el progreso junto a su nutrida familia. Angie Paola cuenta con 5 hermanas y un hermano que son producto del matrimonio de Manuel María Valdés su padre y Telemina Reyes su madre, ya fallecida de sangre guajira, María Fernanda, Patricia, Denis Paola, María José, Isaac y Sandra.

Angie Paola Valdés: la boxeadora que hace patria trayendo medallas de oro a Colombia

De pequeña no hablaba mucho, pero aprendió desde muy joven a ganarse la vida a cocinar, tejer y hacer las trenzas de su peinado. Ella no olvida a su madre que murió en 2020 y por ello se hizo cargo de sus hermanos y con esa firme decisión de apoyar a su familia, esta joven no da marcha atrás y sorprende a sus entrenadores por su fuerza y coraje.

Entre lágrimas Angie siempre recuerda a su madre en sus entrevistas y afirma que todos estos triunfos son en su memoria. “Siempre le doy gracias a Dios y a mi mamá todo este oro se lo dedico a ella”, a Angie se le hace un nudo en la garganta y continúa, “voy por más gracias a mi familia a mis hermanos a mis padres, a mis entrenadores y mis compañeros que ahora son mi familia porque con ellos ahora convivimos, día a día la pasamos con los entrenadores para darles estos triunfos al país”.

En San Salvador le envió estas palabras al país sobre el desempeño que ha tenido esta deportista que ha tenido un meteórico ascenso en pocos años.

Angie Valdés, subcampeona en el Mundial de Boxeo de la India este año, logró conquistar la medalla de oro en el pugilismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador-2023, en la categoría de los 60 kilogramos. Valdés derrotó en la final a la dominicana Jessica Muñoz con un contundente e indiscutible 5-0, el pasado 28 de junio.

“Siempre le doy muchas gracias a Dios por estas victorias tan lindas que me ha dado de lo que es ser campeona Bolivariana, Suramericana y ahora campeona Centroamericana y del Caribe y subcampeona mundial. Vinimos por un buen proceso, venimos haciendo un buen trabajo y espero lograr más porque para eso estoy trabajando día a día y duro para ganar y para enorgullecer a mi país”, resaltó la deportista.

Pese a que ahora está en un breve descanso, Angie no baja la guardia para los próximos compromisos que tiene en 2023. “Vienen Juegos Nacionales y también aspiro a ganar mi medalla dorada. Me veo campeona nacional, haciéndolo de la mejor manera, enfocada teniendo disciplina y amor por lo que hago porque me encanta este deporte”.

Apoyo a los deportistas del Atlántico

Sobre la participación de los deportistas del Atlántico en los Juegos de San Salvador la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera destacó que “estamos muy contentos con esta actuación, para algunos de nuestros deportistas eran sus primeros Juegos Centroamericanos y la presentación ha sido excelente. Con estas siete medallas de oro, que son las preseas que dan la posición en la tabla de medallería, Atlántico supera la actuación de 20 países como Panamá, Costa Rica, Aruba, Jamaica, Barbados, Islas Vírgenes, Nicaragua, Bahamas, entre otros. Esto nos motiva a seguir trabajando desde Indeportes por nuestros atletas, con el objetivo puesto en los Juegos Nacionales y Paranacionales del Eje Cafetero 2023″.

El director de Indeportes, Luis Restrepo, por su parte ratificó el compromiso en la preparación de los atletas del Atlántico. “Esta presentación en San Salvador es gratificante para todos en el departamento, y nos impulsa, a escasos cuatro meses de los Juegos Nacionales y Paranacionales del Eje Cafetero, a seguir trabajando unidos desde todas nuestras áreas para llegar en la mejor forma a estas justas y lograr grandes marcas, medallas y registros para el Atlántico”, apuntó Restrepo.

Son 101 deportistas que hacen parte del programa de apoyo de la Gobernación del Atlántico para los atletas y resaltó que este selecto grupo “contará mensualmente con un estímulo económico; pero, además, tendrán otros beneficios como la medicina deportiva, a través del Centro de Ciencias Aplicadas, con fisioterapeutas, nutrición, psicología deportiva, nutrición y trabajo social”.

La mandataria agregó que, adicional a esto, recibirán apoyos muy importantes en su preparación a campeonatos y clasificatorios. “Tendrán nuestro respaldo para los viajes, hospedaje, alimentación, uniformes, también el acompañamiento de los entrenadores, preparadores físicos y metodólogos de Instituto, será una atención integral”, concluyó.

La cifra: la boxeadora barranquillera se impuso en la categoría de los 60 kilogramos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.