“Estamos dirigiendo los subsidios a las familias más pobres o cuyos ingresos sean de origen informal”: Catalina Velasco, ministra de Vivienda

Con una visión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aterrizada en sus objetivos, la jefe de esta cartera, Catalina Velasco, habló con PUBLIMETRO en su más reciente visita a Barranquilla, durante VIMO, la Vitrina Inmobiliaria del Caribe. Allí, se refirió a la situación actual de la vivienda de los colombianos, los subsidios y las metas que tendrá el gobierno de Petro durante su mandato.

¿Cómo desde el Ministerio de Vivienda está aportando para el mejoramiento de los hogares en Colombia a través de las organizaciones comunitarias?

Hemos encontrado que hay más de 4.5 millones de viviendas en nuestro país en condiciones físicas precarias. Con piso de tierra, paredes de tablas, techo de zinc, sin un inodoro, sin conexión a un acueducto o alcantarillado. Realmente la gente vive mal, necesitan mejorar las condiciones físicas de su vivienda. El programa Cambia Mi Casa tiene como propósito hacer mejoramiento de 400 mil viviendas en este periodo de gobierno. Entrega entre 12 y 18 millones de pesos, con el fin de que las familias mejoren sus viviendas y esto se hace a través de organización comunitaria, con las organizaciones populares de vivienda, con las Juntas de Acción Comunal, que son las que mejor conocen cómo vive la gente, ¿qué se necesita?, vinculan el trabajo de las comunidades. La gente también quiere aprender a hacer este tipo de oficios, la demanda es inmensa, los recursos están dispuestos ya y arrancamos con este nuevo modelo de mejoramiento de vivienda Cambia mi casa. Realmente me conmuevo cada vez que entrego un mejoramiento de vivienda a una familia, que por ejemplo, no tenía un baño, las mujeres me lo dicen siempre. “Gracias por darnos un baño, no teníamos un lugar para asearnos en la intimidad, un lugar con puerta dónde no fuéramos acosadas”, no alcanzamos a entender el impacto de esto en bienestar para las familias, con un mejoramiento de vivienda, de poder tener agua potable, una cocina. De ese 1.5 billones que nos adicionó el Congreso de la República, casi medio billón se va a dirigir este programa de mejoramiento de vivienda que tiene su foco en zonas marginales de las grandes ciudades, pequeños municipios y el sector rural.

¿Qué está haciendo el Ministerio de Vivienda para lograr construir viviendas más sostenibles con el medio ambiente en el país?

Encontramos una dificultad y es que, por ejemplo, los paneles solares o el reciclaje de aguas son costosos, entonces cuando la vivienda de interés social o prioritario tiene costos adicionales y allí tenemos desfases presupuestales, pero hemos visto una enorme oportunidad en la vivienda diferencial, que son las viviendas construidas con materiales alternativos, con métodos arquitectónicos ancestrales y allí vemos la evolución de una nueva vivienda en Colombia. En materia del suministro de agua potable hemos encontrado tecnologías para el uso de aguas lluvias y eso genera ahorros, sostenibilidad. Vamos avanzando rápidamente en eso y creemos que con las comunidades tenemos enormes oportunidades.

¿Cómo estamos transformando la política de vivienda en Colombia?

¿De qué forma se están distribuyendo los subsidios en el país por parte del Ministerio de Vivienda?

Nosotros hemos dispuestos de 200 mil subsidios para estos años 2023, 2024, 2025,2026, que están garantizados por la Ley del Plan Nacional de Desarrollo y para 2023 habrá 75 mil subsidios desembolsados. Las familias que ya hacen su ahorro, que tienen su crédito aprobado, que ya compraron su vivienda y hacen un negocio inmobiliario, tienen el subsidio para hacer el cierre financiero. Esto se determina con base en la demanda de dónde están las familias, que tienen la capacidad de compra, en el interés de las empresas constructoras, que resuelven por su riesgo y dinámica empresarial para hacer un proyecto y así se solicitan los subsidios. No tenemos cuotas departamentales o por ciudades porque es importante que haya demanda y oferta y no se puede forzar a través de cuotas el crecimiento de viviendas.

La hemos visto muy activa, en el territorio de La Guajira, en la búsqueda de la solución al acceso de agua potable, para las comunidades indígenas ¿Cómo avanza el tema?

La Corte Constitucional le da la instrucción al Estado colombiano de garantizar agua potable para las comunidades en La Guajira, para el pueblo wayuu. Es una responsabilidad. Debemos ofrecer 20 litros de agua potable a los niños y a las niñas wayuu y realmente no ha sido posible cumplir con esa exigencia. Hay dificultades de orden presupuestal, de orden contractual, también por sus condiciones geográficas. Invertir en infraestructura en La Guajira es complejo y por ello es indispensable cumplir con maneras alternativas esta obligación, porque la verdad es que los niños y las niñas wayuu siguen muriendo por desnutrición y eso está relacionado con la disponibilidad de agua potable. En la gobernanza desde La Guajira deseamos poder avanzar más rápido y cumplir con este mandato.

¿Cómo avanza el Programa Mi Casa Ya en su gestión?

La demanda por la vivienda social en el país es inmensa. Sabemos que el déficit cuantitativo es de 1.2 millones de familias que no tienen su vivienda y que la necesitan, sin embargo, el avance del programa Mi Casa Ya es muy grande. Nosotros tenemos esta meta de 75 mil subsidios en 2023 y para este año ya se han otorgado casi 15 mil subsidios de una forma muy rápida. El trámite se demora un mes y es algo sencillo desde el momento de la asignación y en el proceso de desembolso hemos avanzado mucho. Con estas adiciones que nos da el Congreso de un billón de pesos para el programa Mi Casa Ya, tenemos la certeza que todas las familias que ya tienen su crédito, ya tienen su negocio estructurado, que la vivienda está culminada y construida van a tener la posibilidad de acceder al subsidio.

Otras preguntas que respondió la Ministra Velasco en rueda de prensa

Recientemente Camacol Nacional publicó un informe en el que las ventas de vivienda cayeron un 66 por ciento ¿A Ministerio de Vivienda le preocupa esta cifra?

El Ministerio de Vivienda tiene como misión trabajar de la mano con el sector de la construcción para impulsar la producción de vivienda de interés social para nuestra sociedad y esa es la razón de ser del Ministerio, pero hay que tener una mirada amplia, porque acabamos de pasar en nuestra sociedad y también en el mundo entero por una pandemia que generó choques negativos en la economía nacional y en la economía global. Desde el año 2018 al 2020 teníamos alrededor de 33 mil subsidios anuales y, por supuesto, la pandemia generó una caída de la economía que vino acompañada de un auge y un aumento. El programa Mi Casa Ya se utilizó para jalonar la economía con mucho tino. En este momento, lo que sucede es que estamos ajustando el ritmo del mercado y de la industria, pero el panorama para los siguientes años es del orden del 50 mil subsidios anuales, entonces si vemos de manera amplia, si veníamos de 33 mil y ahora vamos a 50 mil, con un bache económico, pandémico, que realmente nos afectó a todos, con mucho optimismo vemos que hemos sido capaces de superar la pandemia y que estas dificultades fueron resueltas con ayuda del sector de la construcción. Más adelante se ve crecimiento. Está bajando la inflación, están bajando y manteniéndose las tasas de interés, por lo que nos estamos estabilizando tras la pandemia.

¿Aun así, Camacol Nacional, afirmó que con la adición presupuestal habría un déficit de 15 mil subsidios de vivienda?

Lo que nosotros en este gobierno tuvimos que enfrentar fue un programa desfinanciado. El año pasado, las empresas constructoras recibieron del anterior gobierno nacional, un mensaje de uso de subsidios, de impulso de los subsidios, pero desafortunadamente esa señal no venía acompañada de un soporte presupuestal. Encontramos en este gobierno un programa desfinanciado. 500 mil familias a la espera de un subsidio y solamente 18 mil subsidios disponibles para este año 2023. Nuestra respuesta en este gobierno fue resolver primero para las familias y segundo para el sector de la construcción el déficit presupuestal del programa Mi Casa Ya y por eso se da este esfuerzo tan inmenso de hacer una adición de un billón de pesos y de garantizar para este año 75 mil subsidios que no existían, porque lo que encontramos fue un sector de la construcción y un conjunto de familias con unas expectativas, que no tenían respaldo presupuestal. Así que vamos adelante y el país puede confiar en nosotros, porque los recursos ya están dispuestos en el presupuesto del Ministerio de Vivienda para hacer las asignaciones. Venimos en un promedio de asignación de subsidios de 1.800 a la semana, esto nunca se había visto. Todas las familias que tienen crédito, que tienen ahorro, que ya hicieron su negocio inmobiliario, que la vivienda está lista y que el subsidio es el instrumento para el cierre financiero, pueden tener la certeza que van a tener el subsidio de Mi Casa Ya para cumplir sus sueños. Los constructores también pueden tener certeza que el Ministerio está avanzando el procedimiento de entrega de subsidios a toda marcha. También teníamos una concentración de subsidios en familias que no necesariamente eran las más pobres, porque muchas tienen la posibilidad de acceder a un crédito, por eso estamos dirigiendo los subsidios a las familias más pobres, para la compra de vivienda, que es de hasta 90 salarios mínimos y ampliando los créditos a familias con ingresos más bajos o con ingresos de origen informal. Este trabajo junto con las constructoras, con las entidades territoriales, con la disminución de la inflación y las tasas de interés nos genera optimismo y sabemos que vamos a avanzar rápidamente.

La cifra: 200 mil subsidios otorgará el gobierno de Petro para estos años 2023, 2024, 2025,2026, que están garantizados por la Ley del Plan Nacional de Desarrollo y para 2023 habrá 75 mil subsidios desembolsados.