Docentes de inglés denuncian irregularidades en programa ‘Soy bilingüe’ de la Alcaldía de Barranquilla

Docentes de inglés contratados por el programa ‘Soy bilingüe’ y ‘Unstoppable Kids’ de la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Barranquilla convocaron a un plantón este lunes 24 de abril para exigir mejores condiciones laborales que fueron pactadas en sus contratos firmados por el Distrito.

Los docentes enviaron una carta abierta explicando las graves irregularidades que sufren como contratistas en este programa bandera de la Alcaldía.

“Hoy 23 de abril de 2023 los docentes están trabajando con el proyecto desde el 27 de marzo de 2023 sin ser contratados formalmente. Esto significa que los docentes no cuentan en este momento con cobertura ARL, salud, pensiones y cesantías. Esta situación no es la primera que se ha presentado puesto que el año pasado los docentes empezaron capacitaciones la última semana de enero, comenzaron a trabajar a comienzos de febrero de 2022, pero solo se firmó contrato en la segunda semana”, se lee en el documento enviado a diversos medios de comunicación.

Ellos explicaron que “previo al inicio del proyecto, la convocatoria se realizó con unas condiciones que se acordaron para trabajar por 10 meses, esto terminó cambiando a conveniencia del proyecto y se terminó de ajustar el contrato de prestación de servicios a 9 meses que se dividieron en 5 meses de febrero a junio y 4 meses de agosto a noviembre. Esta división no fue comunicada para los docentes por lo que se dio una suspensión de contrato sin previo aviso y los docentes no pudieron trabajar por un mes”.

Aseguran que las condiciones de la contratación no fueron claras desde el principio. “En la convocatoria aplicaron docentes jóvenes sin experiencia en el sector público para lo que no hubo una comunicación seria con los docentes para explicarles que debían pagar una estampilla por ser contratados del Estado. Este impuesto que no fue comunicado de manera asertiva terminó afectando económicamente a los miembros del proyecto”.

De igual forma, denunciaron que para dictar las clases les tocaba en colegios lejanos, por lo que aseguran que no hubo un cronograma eficiente para sus desplazamientos. “Hubo otros inconvenientes que se dieron lugar el año pasado tales como las asignaciones de colegios a los docentes donde la organización no tenia un mapa geográfico de donde se encontraban los docentes para asignarlos como docentes de inglés en las diferentes Instituciones Educativas Distritales (IED). Esto afectó a muchos docentes que por temas de movilidad que viviendo en lugares lejanos a su IED asignada llegaban tarde y no podían almorzar y sin ayuda económica, ya que para muchos la distancia entre colegios significaba un gasto mayor que el que se proyectaba en un simple trayecto”.

También afirmaron que hubo sobrecarga laboral. “El caso conocido más extendido fue el de un docente que tenía asignados 7 IEDs, por otro lado, había docentes que tenían hasta 24 cursos distintos para dictar inglés. Este y otros casos de docentes terminaron saliendo del proyecto a mitad de año debido a las diferentes presiones laborales que afectaron su salud física y emocional”.

Tampoco contaban con tiempo para almorzar. “Este desequilibrio se dio para muchos docentes donde mientras algunos no tenían hora del almuerzo, otros tenían 15 minutos y otros más afortunados tenían lo justo, 1 hora de almuerzo, sin incluir el tiempo de desplazamiento. Al ver esta falta de docentes a mitad de año el proyecto abrió nuevamente una convocatoria para cubrir las vacantes que dejaron los anteriores docentes. Esto no solo afectó a las instituciones educativas que ya no contaban con profesores para continuar los procesos de inglés, sino también al curso del proyecto general”.

Otro problema que se presentó fue el pago tardío por parte de la organización. En diversos momentos los docentes reportaron falta de pago oportuno por parte de la institución lo cual afectaba la estabilidad financiera.

“El proyecto les informó a los docentes que estos tenían que radicar una cuenta de cobro para que tuvieran su pago. Esto no se cumplió a cabalidad y en muchos casos se conoció que el proyecto usaba estas cuentas de cobro para mostrar su cumplimiento de pago, aunque realmente no lo estuvieran haciendo. En varios casos a los docentes se les informaba en horarios no laborales que si no enviaban la cuenta de cobro esto iba afectar su pago a los 12 días. El caso más extendido de esta índole fue el mes de agosto donde los docentes reportaron que después de la suspensión del contrato les informaron retornar a las actividades el 23 de julio y les pagaron a mediados de septiembre. En muchos casos los docentes dejaron de asistir a sus clases ya que no tenían dinero para pagar su transporte”, explica el documento.

Al finalizar el año laboral de 2022 a los docentes se les informó que el siguiente año podían cambiar algunas condiciones y desde entonces estuvieron a la espera de ser informados. Alrededor de febrero les dijeron que tendrían una reunión para comentarles las condiciones. A los docentes nuevos que aplicaron para ingresar en el proyecto les llegó otra información que fue cambiando conforme pasaba el tiempo.

Alcaldía de Barranquilla Convocatoria Programa ‘Soy bilingüe’.

Asimismo, les cambiaron los términos en los que fueron contratados. “A los docentes se les entregó un esquema de horas para que hubiera una idea de las jornadas, donde se establecía una jornada de 36 horas para la totalidad de ellos, con un máximo de dos IEDs; sin embargo, a mediados de abril, la universidad informa en de manera no oficial a unos pocos docentes que no todos tienen la misma asignación horaria y que ahora el pago se hará por horas. Cambiando nuevamente las condiciones expuestas en la convocatoria, donde el pago estaba sujeto solo a la categoría del perfil profesional”.

Alcaldía de Barranquilla. Convocatoria Programa ‘Soy bilingüe’.

Millonario contrato para libros de inglés firmado por el programa ‘Soy bilingüe’ de la Alcaldía de Barranquilla

Alcaldía de Barranquilla. Convocatoria Programa ‘Soy bilingüe’.

Adicional a esto, el proyecto le está dando un presupuesto a la editorial Books and Books de 850 millones de pesos por unos textos que se les prometió a los profesores los cuales reportan que no llegó material o no llegó en su totalidad a las IEDs.

Supuestamente la función de Books and Books como aliado del proyecto es proveer unas “bibliotecas bilingües” a las IEDs. Esto en muchos casos ya está presente, pero de manera deteriorada al interior de las instituciones, según denuncian los docentes.

La editorial les informó a los profesores que, si querían acceder a los servicios virtuales y tecnológicos, estos suelen ser adicionales y no se les capacitó al respecto de esta alianza, solo se les dio una charla de 1 hora informando sobre la participación de Books and Books en la política de bilingüismo y los materiales de inglés que se podían encontrar.

“La negligencia del proyecto a informar de manera adecuada y transparente esta afectando que no haya una veeduría con el proyecto. Esto más allá de hacerle seguimiento es manejado internamente por la editorial y no hay forma alguna de verificar si se está dando cumplimiento a las bibliotecas prometidas”, advierten los docentes.

Y agregaron que “en una reunión del año pasado una docente tuvo la oportunidad de preguntarle a Books and Books sobre el material que tenían y en todos los casos le comentaron que ella tenía que comprar los libros y materiales y que esto no estaba en el proyecto. De esta forma y haciendo los cálculos de lo pactado en la licitación del proyecto, no se sabe en donde se invirtieron los 850 millones de pesos que se le adjudicó de manera precontractual. Adicional la falta de seguimiento por parte del proyecto no deja claro si este presupuesto se está manejando de manera adecuada ni se entiende tampoco por qué se esta cobrando por algo que ya debería estar incluido”.

Situación actual de la denuncia de docentes del programa ‘Soy bilingüe’

Los docentes afirman que a la fecha están trabajando sin un contrato y sin garantía de pago o de seguridad social desde el 27 de marzo.

El proyecto esta promoviendo por diferentes medios fotografías de eventos del año pasado, para decir que empezó con las jornadas de los colegios este año. “Esto es de importancia pues hay una cara del proyecto que no está siendo transparente en decirle a la ciudadanía que la licitación de 80 mil millones de pesos no inició cuando se debía, no tiene contratados a sus profesores y no se está cumpliendo con lo pactado al segundo mes de operaciones”.

Por otro lado, otros hay docentes que ingresaron por primera vez al proyecto. A varios de estos docentes les asignaron colegios en zonas peligrosas de la ciudad donde nadie les está haciendo seguimiento. “Algunas docentes han renunciado sin poder cobrar lo trabajado hasta el momento ya que las asignaron sin seguro ARL y sin acompañamiento de la institución o de algún tipo para hacer empalme con los colegios. En algunos casos los colegios no les dieron ingreso a los docentes y quedaron en el limbo sin poder trabajar. Esto en materia de riesgo es muy alto por lo que muchos no tuvieron opción más que desistir de continuar”.

Al no recibir contrato a las 4 semanas de laborar, los docentes se reunieron en la Institución Universitaria de Barranquilla, antes ITSA, para protestar pacíficamente a favor de sus derechos laborales que no han sido cumplidos por parte del proyecto. Los líderes del plantón se reunieron con la vicerrectora y el secretario de la Institución Universitaria de Barranquilla para hallar soluciones a esta problemática.

A continuación, están los enlaces de la licitación para más información:

https://colombialicita.com/licitacion/209740154 – licitación bilingüismo

https://colombialicita.com/licitacion/166077516 - Licitación books and books