Gobernadora del Atlántico confundió gansos con cisnes y tuvo que salir a disculparse en redes

La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, salió a pedir disculpas en redes por el video en el que aseguraba que quería llevar cisnes al lago de Puerto Colombia, pero lo que liberó fue una pareja de gansos invasores, una especie foránea de esa zona que podría poner en peligro el equilibrio de ese hábitat natural.

Estos gansos de origen asiático son una especie reconocida por su comportamiento territorial. La mandataria tuvo que salir a borrar el trino y poner el caso en manos de la autoridad ambiental del departamento.

“Por hacer más hice menos. Nuestro compromiso con el ambiente es absoluto. Le he pedido a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (Crautonoma) que retire las aves del ‘Lago del Cisne’. He borrado el trino donde celebraba que llegaran dos ejemplares”, señaló la gobernadora de un trino en la noche del domingo 26 de marzo.

Gobernadora del Atlántico confundió gansos con cisnes

Por estas palabras también recibió críticas, ya que en la zona hay más especies de aves: “Hay 139 especies de aves reportadas en la zona. ¿No le son suficientes? ¿Ya las conoce?”, “Por supuesto que hizo menos, debe asesorarse con profesionales en biología y conservación ambiental”, “Lo suyo no fue ningún error. Es casi un delito ambiental y las autoridades la deben sancionar”, “Están muy mal de sentido común en la gobernación del Atlántico”, “Esto es lo q pasa cuando no van al colegio, no se les queda nada de las clases de biología”, y “Gobernadora, para hacer más, hay mucho conocimiento y experiencias al aplicar acciones así, la prudencia es clave”, se leyó entre otros comentarios.

Por su parte, el biólogo especialista en aves Miguel Moreno-Palacios señaló que efectivamente no se trataba de cisnes, sino gansos. Particularmente, explicó, los que se veían en los videos eran una raza doméstica derivada del gansos asiático Anser cygnoides, que ha sido catalogada como introducida/invasora en países como Bélgica, Gran Bretaña, Dinamarca.

Actualmente, según el último más 190 especies de aves fueron catalogadas en esa zona del Lago del Cisne en Barranquilla.

Gobernadora Elsa Noguera, esos no son cisnes. Son gansos. pic.twitter.com/3ZIORuQLYp — ♦️ JΛNDR3S (@JANDR3S__) March 26, 2023

Por hacer más hice menos. Nuestro compromiso con el ambiente es absoluto. Le he pedido a la @crautonoma que retire las aves del “Lago del Cisne”. He borrado el trino donde celebraba que llegaran dos ejemplares. — Elsa Noguera (@elsanoguerabaq) March 26, 2023

La gobernadora Elsa Noguera ahora propone introducir dinosaurios para recuperar el Parque Jurásico pic.twitter.com/tyBnHF5XWv — Jack Baltimore (@JackDeLaConcha) March 26, 2023