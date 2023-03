Luis Enrique Guzmán Chams propone un “cambio social” como precandidato a la Alcaldía de Barranquilla

PUBLIMETRO habló con el abogado barranquillero y empresario Luis Enrique Guzmán Chams, quien a sus 44 años, desea seguir trabajando por Barranquilla. Con su movimiento “Atrévete Barranquilla” espera recoger quinientas mil firmas. Guzmán Chams también es reconocido por haber denunciado el entramado de coimas que presuntamente Alejandro Char recibió en las obras del megatanque elevado de 7 de Abril, una investigación que sigue su curso en la Fiscalía.

¿Qué lo motivó a lanzarse como precandidato a la Alcaldía de Barranquilla?

Siento que tengo un llamado para cambiar las cosas en Barranquilla, que está en un momento coyuntural, en el cual estamos pasando por una grave crisis social, económica, financiera. En mi concepto estamos al borde de una explosión social. A diferencia de esta narrativa institucional que dice “todo en Barranquilla está bien” estoy convencido de que todo no está bien.

El tema de la inseguridad es uno de los problemas que más aquejan a los barranquilleros ¿Cómo piensa enfrentar a la delincuencia y las bandas criminales que azotan a la ciudad?

En niveles de inseguridad el cincuenta por ciento de los barranquilleros se sienten inseguros hasta dentro de sus casas. Vemos que en los últimos diez años, la política para mejorar la seguridad ha sido crecer el pie de fuerza de la policía y eso no sirve. Está claro que del 2012 al 2022, según la encuesta de Barranquilla cómo vamos, esas políticas no funcionan. Entonces, no es con más fuerza pública sino con más equipos de inteligencia, que la fuerza pública podrá desmantelar a las bandas criminales. Tenemos que aplicar políticas carcelarias más contundentes, ya que el ochenta por ciento de las extorsiones en Barranquilla, se producen desde la cárcel. No es solamente recargar todo a la policía, también el INPEC tiene gran parte de responsabilidad. Hay que prohibir la entrada de teléfonos y chips a las cárceles. Que los inhibidores de señal, que deben existir en todas las cárceles, en realidad funcionen, para que los presos no tengan la opción de extorsionar desde la prisión y así bajar la cifra de extorsiones a mínimos históricos. Vamos a llevar de nuevo la tranquilidad a los hogares barranquilleros, para que Barranquilla vuelva a ser “el mejor vividero del mundo”, como lo fue durante muchos años.

Jairo Cassiani Luis Enrique Guzmán Chams, precandidato a la Alcaldía de Barranquilla.

¿Qué propone para mejorar los ejes sociales y educativos para Barranquilla en su programa de gobierno?

La educación es fundamental para articular lo social. Por eso propongo a los barranquilleros la consolidación de una Universidad Pública Distrital. Una universidad a cero costos que va a funcionar en los megacolegios de Barranquilla. Ya la infraestructura está hecha. Tenemos que invertir en el personal docente, para que los barranquilleros tengan la oportunidad de estudiar una carrera profesional. Queremos educar, pero si las personas desean seguir delinquiendo, que les caiga todo el peso de la ley.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la prestación de los servicios públicos en Barranquilla?

Mientras los servicios públicos estén en manos de los mismos que siempre han gobernado la ciudad nunca mejorarán para el ciudadano. Esto seguirá siendo uno de los mayores problemas de Barranquilla, la inflación dentro de los hogares barranquilleros ha aumentado y tenemos que bajar el costo de los servicios públicos. No podemos poner a escoger a la gente entre pagar el servicio de energía y comer. Esto va mucho más allá. El servicio de energía más costoso del país lo pagamos los barranquilleros. Esto desmotiva la inversión en la ciudad y no ha competitividad para los empresarios con los servicios que tenemos. Esto genera despidos, porque si te aumentan los servicios no te queda más remedio que despedir a tus empleados. La empresa Air-e es una empresa criminal contra los barranquilleros. Yo los invito a cambiar esto con mesas de trabajo para tomar decisiones de fondo ante estas empresas. Yo estoy invitando a los barranquilleros a que se atrevan a cambiar la historia de Barranquilla a que saquemos del monopolio a la ciudad que han privatizado totalmente.

Con respecto al deporte y a la cultura ¿Cuáles son sus propuestas para estos ejes?

El deporte también está privatizado. Las escuelas de fútbol de los barrios están privatizadas en manos de particulares. La cultura en Barranquilla la hemos reducido a los cuatro días de Carnaval. Yo pienso que la cultura en Barranquilla debe ser todo el año, porque al Carnaval hay que explotarlo internacionalmente. Todo el año. Nosotros debemos recuperar estos espacios culturales como el Teatro Amira de la Rosa y construir nuevos espacios donde podamos promocionar el Carnaval de Barranquilla durante todo el año, como en otras partes del mundo. Estoy seguro que aquí en Barranquilla podríamos hacer shows de comparsas de Carnaval y esto traería muchísimos turistas que llegan con divisas que entran a la ciudad.

Jairo Cassiani. Luis Enrique Guzmán Chams, precandidato a la Alcaldía de Barranquilla.

En área del transporte público ¿Qué opina de Transmetro y su crisis económica?

Transmetro es otra empresa privatizada que está en saldo rojo. Es una empresa de manejan los mismos que gobiernan a Barranquilla desde hace veinte años. Este año entregaron una cantidad de buses chatarra, que ya no sirven y en siete meses, nos acaban de subir dos veces el costo del pasaje en 400 pesos. Como estos buses son chatarra, la frecuencia de Transmetro ha disminuido con una flota que se vara permanentemente. No vemos un norte para la solución a futuro, porque Barranquilla está quebrada. Nadie nos presta y estoy seguro que el gobierno nacional no va a invertir en una empresa que está privatizada para que otros se llenen los bolsillos.

En su opinión ¿Qué le hace falta a Barranquilla que no se ha podido lograr en las otras administraciones bajo el mismo grupo político de la casa Char?

Si bien estos gobernantes han hecho cosas buenas por Barranquilla, porque no todo es malo. Invirtieron en infraestructura de ciudad, pero dejaron de lado lo social, a la gente y no invirtieron en las personas. Vamos a devolverles a Barranquilla a los barranquilleros. Hay que quitarle el poder a estos gobernantes, para que los barranquilleros tengan una opción diferente de cambio. Yo me atreví a enfrentar a este grupo económico, que nos gobierna hace 20 años y que está acabando con la ciudad. Creo que los barranquilleros son gente valiente y se pueden atrever a acompañarme.

¿Cómo avanzan sus denuncias del entramado de coimas que usted denunció con el caso del Megatanque elevado?

El caso está en la Fiscalía. Va avanzando. A mi juicio muy lentamente. Estoy seguro que la fiscal es muy competente, muy seria. Creo en su honestidad. Su trabajo está siendo acucioso por eso ha tenido muchas demoras, porque no es un proceso sencillo ni fácil. Confío en la justicia colombiana y sé que está investigación va a tener resultados.

La cifra: 500 mil firmas espera recoger Luis Enrique Guzmán Chams en su carrera a la Alcaldía de Barranquilla.