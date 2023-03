Así será el proceso de entrega de Aida Merlano a Colombia ¿Dónde y cuándo? regresará al país

La excongresista Aída Merlano está siendo deportada hacia Colombia. El procedimiento de entrega se realizará en la frontera de Norte de Santander, este viernes 10 de marzo de 2023, según han informado fuentes del gobierno.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, “en efecto, el día de hoy la ex congresista Aída Merlano está siendo trasladada desde Venezuela hacia Colombia, no como resultado de una solicitud de extradición que en su momento le fue elevada al señor Juan Guaidó, sin eficacia alguna, sino por deportación, medida reconocida por el Derecho Internacional, tomada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ambos países han solicitado el respeto y garantía plena de derechos de la señora Merlano, para lo cual han pedido la presencia de la autoridad judicial correspondiente y la Defensoría del Pueblo”.

El regreso de Aida Merlano a Colombia

La excongresista Aída Merlano fue extraditada a Colombia. En medio de un sorpresivo operativo, la prófuga fue trasladada desde Venezuela, a donde había huido para escapar de la justicia colombiana.

Aída Merlano fue condenada por la Corte Suprema por corrupción electoral. Apenas cumplió meses de esa sentencia y luego se fugó durante una cita odontológica. Cruzó la frontera y llegó a Venezuela, en donde llevaba varios años.

También puede leer: Reaparece Aída Merlano: desde Venezuela declara en el juicio contra Julio Gerlein

Proceso de extradicion de Aida Merlano

Cabe recordar, que el proceso de extradición fue solicitado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien ha sostenido buenas relaciones diplomáticas con su homologo venezolano, Nicolás Maduro, desde que llegó a la Casa de Nariño.

A través del ministro de Justicia, Néstor Osuna, dio a conocer en días pasados que se reactivó la solicitud de extradición a Colombia de la excongresista.

La barranquillera, condenada por corrupción electoral, está detenida en Venezuela, y desde allá ha comparecido ante la justicia colombiana en el caso de Julio Gerlein.

“Ese tramite no es rápido, no por este caso, no por la justicia venezolana o la colombiana, es porque hay que hacer en Colombia luego en Venezuela que tiene trámites judiciales con todas las garantías”, dijo Osuna tras señalar que el trámite se reactivó y dependerá del Estado Venezolano.

Además, indicó que esto se dio gracias al restablecimiento de las relaciones con el vecino país, en el que el embajador de Colombia es Armando Benedetti. El ministro de Justicia también recordó que el gobierno anterior pidió la extradición a Juan Guaido: “No quiero hacer bromas sobre ese asunto, pero digamos que ese trámite se perdió”.