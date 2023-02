¿Exceso de autoridad? Denuncian que policía se sobrepasó con joven espectadora en La Guacherna

Este viernes, 10 de febrero, se llevó a cabo uno de los eventos más importantes del Carnaval de Barranquilla, La Guacherna, en donde cientos de personas danzan en comparsas mientras recorren las calles de la ciudad. En medio del recorrido una de las bailarinas de una comparsa se percató del hecho, en el que un policía se atrevió a levantar a la joven de los brazos para obligarla a salir del área. Un acto que fue rechazado en el momento y que dejó a la víctima inmóvil y sin saber qué hacer.

PUBLIMETRO COLOMBIA conoció la denuncia de una de las bailarinas de una comparsa que este viernes participó durante La Guacherna y el incidente se registró cuando pasaban en diagonal al Teatro Amira de la Rosa.

Policía se sobrepasó con espectadora de La Guacherna

Según la denunciante, el hecho se registró sobre las 10:50 p.m. cuando ya el evento estaba a punto de terminar.

De acuerdo con el relato, la víctima fue “una joven delgada, yo creo que de no más de 20 años porque estaba con otras amigas, así que no creo que haya sido menor de edad. Ella estaba en la calle, por fuera de la barda de seguridad. Fui a bailar con ella cuando de repente el policía la tomó por las axilas y la subió hacia el lado de la baranda de seguridad. En ese momento le reclamé y le dije: ‘tú no puedes tocarla, no puedes hacer eso’. A lo que me contestó de manera arrogante: sí puedo”.

De inmediato comentó que le dijo a la niña: “nena a ti nadie te puede tocar y menos de esa forma. Ni un policía”.

La bailarina decidió denunciar porque asegura que hoy le tocó a esa joven que quedó en shock y sin saber que hacer, “pero mañana pueden ser nuestras hijas”.

PUBLIMETRO COLOMBIA elevó la consulta a la Policía Nacional, para determinar en qué casos puede un uniformado puede actuar de esta manera o si como sucede en el caso de las requisas debía ser una mujer policía a la que le correspondía actuar. Hasta el momento de la publicación no se habían pronunciado.

Exceso de seguridad en Barranquilla durante La Guacherna

A través de las redes sociales se han pronunciado los barranquilleros de lo que viviendo en el primer gran evento del Carnaval de Barranquilla.

“Si hablamos de la peor guacherna. Hablemos de esta, que monda Pa hueso hey, y todos los bazares llegaba la policía para apagarlo junto con el Smad”, “Años sin ver tanta seguridad en un evento de la magnitud de La Guacherna. Militares, Policía, Gaula, Goes ,etc. Tocó, debido a la inseguridad que se atraviesa en todo el Departamento” y “Lo único que hice en la guacherna fue caminar buscando algún sitio que no apagara la Policía”

