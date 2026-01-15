Es chévere ser grande, pero es más grande ser Chebre

Todo el mundo ha escuchado el nombre Credibanco, pero mucha gente no sabe qué hacen...

Bueno, Credibanco es una compañía que tiene una historia importante en este país. Llevamos más de 50 años trabajando en medios de pago. Hoy en día tenemos cuatro verticales importantes de negocio: uno, nos concentramos en la aceptación, es decir, cómo los comercios pueden aceptar medios de pagos digitales. Ese es un pilar importante. Otro es el procesamiento: le ayudamos a las entidades financieras a procesar los pagos que reciben los comercios en este país, es decir, enrutamos todas esas transacciones para que la transacción viaje desde el datáfono, desde el comercio, hasta el banco que emitió la tarjeta o el medio de pago, se autoriza esa transacción y se cumpla todo el ciclo de autorización. La tercera vertical es el canje y la cuarta vertical es el nuevo negocio de pagos inmediatos que hay en Colombia, el nuevo riel que es Bre-B. Somos uno de los nuevos Bre-B de Colombia.

Desde la pandemia hemos tenido un impulso hacia el comercio digital, ¿qué transformaciones ha tenido Credibanco para asumir ese boom de llegada de nuevos clientes, con nuevos intereses y nuevas ideas?

Creo que a nivel global hay una transformación en el mundo de pagos. El efectivo es algo que es objetivo a combatir en todos los países. ¿Por qué? Porque el efectivo es ineficiente,es costoso, se presta para problemas de conciliación. Lo mejor en el mundo es el tema de digitalización y nos dimos cuenta en la pandemia. Entonces, Credibanco trae muchas soluciones para ayudar a los comercios a digitalizar estos pagos a nivel venta presente, a nivel venta no presente y además estamos incorporando rieles nuevos como son pagos inmediatos, el nodo de Bre-B, bonos virtuales, y diferentes rieles para que los comercios gocen de más alternativas.

¿Qué es Chebre?

Chebre es una estructura tecnológica que nosotros montamos en el cual habilitamos un framework para que agregadores puedan utilizar toda la fuerza de Credibanco para desarrollar aceptación en las pymes de Colombia, donde creemos que hay un potencial importante de desarrollar aceptación, ya que según el Banco de la República más del 79% de los pagos en Colombia todavía son en efectivo.

Usted no lleva un año en este cargo y lo que ha llegado es hacer transformaciones. ¿Cómo le ha ido con eso?

Pues ha sido una experiencia muy bonita porque yo creo que tenemos una responsabilidad importante en Colombia, como Credibanco, de desarrollar los medios de pago. Es decir, nuestra oferta de valor como parte del ecosistema tiene que subir y en eso hemos estado trabajando todo el 2025. Hoy en día nuestra narrativa es muy diferente. Hoy les decimos a los comercios que tenemos tres obligaciones muy importantes con ellos: la primera, Credibanco está obsesionado por ayudarles en la parte operativa de sus transacciones. ¿Cómo les ayudo para que tengan toda la información al final de un turno para que puedan tener el cierre de su negocio? ¿Cómo les ayudo para que toda su información esté digital, online y en tiempo real para que no tengan ningún inconveniente? ¿Cómo les ayudo en el tema de sus reversos? Facilitarles su vida operacional es algo que para nosotros es muy importante. Número dos, como Credibanco nos sentimos obligados a ayudar al comercio a facturar más, más transacciones y ojalá de tickets más altos ¿Y eso cómo lo hacemos? Por supuesto, habilitando los rieles tradicionales y asegurando que tengan tasas de aprobaciones de talla mundial, pero también habilitando rieles nuevos, de tal forma que el comercio pueda tener más opciones para recibir más pagos de su clientela. Y el tercer pilar que estamos trabajando muy duro es en el tema de la data. Nada habla más de una persona que su consumo. Entonces, en medios de pago hay una información muy importante y estamos trabajando muy fuertemente en soluciones de data para entregarle al comercio su data, para que entienda cómo es su comportamiento estacional, cómo es su comportamiento en su industria, si está ganando mercado, si está perdiendo mercado. Podemos crear anillos de competencia, entender cómo funcionan, campañas de marketing. Podemos sentarnos y cocrear con la data que tiene el mismo comercio para ver cómo creamos campañas de fidelización más fuerte.

Es muy interesante que Credibanco entre al ecosistema de pagos inmediatos pero pensando en los comercios...

La transformación en medios de pagos realmente trae mucho valor para muchos jugadores o muchos stakeholders. Por supuesto, al comercio es importante porque va a tener diferentes costos de aceptación, diferentes propuestas de valor y va a poder escoger qué es lo que más le conviene al consumidor. También el consumidor escoge qué medio de pago va a utilizar y qué le da una mejor propuesta de valor para él. Si le da puntos, si le da millas o si le da simplemente inmediatez y facilidad. Para el cajero también trae una opción diferente, porque esa persona quiere el mecanismo de pago más rápido posible para poder atender a la siguiente persona. Al final, yo lo que creo es que todo el ecosistema se está enriqueciendo desde el punto de vista de tener opciones y que cada una se ajusta más o menos. Y lo bueno es que todas tienen que competir y proveer más valor y ahí es solo beneficio para todos.

¿Cuál cree usted que va a ser el siguiente paso?

Pues yo creo que Colombia está dando un paso importante en el tema de pagos inmediatos. Creo que veníamos de hace algún tiempo con algunas herramientas importantes que demostraron una penetración interesante. El caso del P2P en Colombia es evidente y seguimos estabilizándolo. Desde mi punto de vista, Bre-B todavía se está estabilizando. Pero yo lo que creo que es lo que se viene es una cantidad de innovación atrás, aprovechando lo que ofrece el riel de Bre-B, que es inmediatez en el movimiento de la plata y unos costos bien interesantes. Esos dos factores están generando una cantidad de emprendimientos y compañías que están diciendo: ¿yo cómo puedo utilizar esto? Y se están ideando soluciones para resolver problemas históricos que han habido en Colombia. Es una cantidad impresionante de compañías que están desarrollando innovación alrededor de esto y vamos a empezar a ver una cantidad de casos de usos alrededor de breve que van a ayudar en la competencia contra el efectivo, que van a ayudar a modernizar el ecosistema y enriquecer la economía colombiana. Y si unimos eso a lo que viene sucediendo en el en el marco de Open Finance y Open Data y le das una herramienta tan potente como el potencial que tiene Bre-B, pues yo creo que Colombia va a dar varios ciclos de aceleración, de desarrollo de medios de pago.

¿Estamos listos en términos de infraestructura tecnológica para Open Finance?

Esperemos que salga el decreto final. Vamos a ver qué termina sucediendo, pero yo creo que eso va a enmarcar y nos va a decir muy claramente cómo estamos nosotros parados. Yo creo que Colombia tiene un potencial gigante para aprovechar open finance y vemos que es una tendencia global. Colombia está siguiendo lo que países más elaborados, como Brasil, que está teniendo unos unos impactos importantes en Open Finance.