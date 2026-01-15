Breve clase sobre Bre-B con un Amigo

Todo el mundo anda hablando de Bre-B, de las llaves, y nosotros hoy quisimos buscar a una autoridad en la materia para aclarar todas las dudas posibles. ¿Qué es Bre-B?

Bre-B es el nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, en el cual hacemos parte nosotros como Banco Caja Social y muchos participantes en todo este ecosistema. ¿Para qué llegó Bre-B? Para facilitar la manera de mover el dinero en Colombia, de hacer transacciones. Pongamos un ejemplo: los dos salimos a almorzar. No tengo cómo pagar y tú haces el pago de toda la cuenta. En ese caso lo que yo hago es decirte: ve, Alejandro, ¿a donde te envío la plata? Lo tradicional hasta antes de Bre-B era enviarte el dinero a una cuenta y para eso yo necesitaba que me dieras nombre completo, el número de la cuenta, de qué banco era, saber si era corriente o ahorros, la cédula, por supuesto, y luego hacer esa transferencia toma un tiempo. No siempre era en línea, sobre todo si eran de distintas entidades financieras. Con Bre-B es tan fácil como que tienes una llave y yo a esa llave te envío el dinero, y llega de forma automática e inmediata porque es el sistema de pagos inmediatos siete por 24.

¿Esto se hace directamente en la aplicación del Banco Caja Social o hay que bajar una app?

La respuesta es no: Bre-B no es una nueva app. No tienen que descargar una nueva app para tener Bre-B. Es una funcionalidad que ya está inmersa dentro de nuestra app, la app del Banco Amigo, pero adicionalmente en la app de las demás entidades bancarias. Entonces a través de Bre-B ingresas para originar un pago, y esa es una gran diferencia con otros sistemas de pago inmediatos que existían antes: había uno donde tenías que ingresar para recibir el dinero y aceptarlo. En este caso no es necesario aceptarlo. En las transferencias con llaves enviamos el dinero y de forma automática llega a la cuenta en la cual tengas asociada una llave.

¿Importa que la llave que recibe sea de otro banco?

Me gusta esa pregunta, porque yo ya no te voy a preguntar y no necesito saber en qué banco tienes la cuenta, porque yo necesito es el dato de una llave. La persona que sabe dónde recibe el dinero eres tú, que registró previamente esa llave en alguna cuenta. ¿Cuántas llaves puede haber en Bre-B? Normalmente son cuatro llaves, pero si tú tienes un comercio, puedes tener una quinta llave. Importante recordarlas: tenemos el celular, que es muy común y está siendo muy utilizado en el ecosistema. Número dos, la cédula. Número tres, el correo electrónico o, número cuatro, un código alfanumérico. En el banco amigo hemos definido que nuestro alfanumérico siempre empieza por arroba amigo (@amigo) y tu número de cédula. Muy fácil de recordar, no se va a repetir. Será, muy sencillo que te envíen dinero a ese alfanumérico.

¿Cuál es el límite de transferencia en Bre-B?

Todo en Bre-B se rige por las reglas o condiciones que tiene todo el ecosistema, y se ha definido que hay un límite máximo de mil unidades de valor básico. Eso para Colombia equivale a $11.552.000 para el año 2025, y se actualiza cada año. No obstante, a mediados de este año la regulación dijo: espere, los bancos pueden definir un tope distinto si lo consideran, no mayor, pero si usted considera que por seguridad y demás debería ser un tope inferior, el banco lo puede definir o las entidades participantes pueden también poner límites, como por ejemplo cantidad de transacciones o determinado monto diario mensual. Depende de las condiciones de riesgo de cada entidad. Y déjame hacer énfasis en algo para el caso nuestro, en el Banco Amigo, tenemos las dos opciones de canal digital: o desde la app del celular o desde la web. En el portal transaccional también lo tenemos disponible y con las mismas funcionalidades de la app.

Bre-B en últimas va a dinamizar a los pequeños comerciantes también y creo que impulsa la bancarización...

Así es, tengo una llave y ahí hablemos de dos conceptos importantes. El primero es la interoperabilidad, porque alguien me decía hace poco Marlon pero es que esto ya existía antes, y yo le digo sí, pero antes era solo entre ciertas billeteras, entre ciertas entidades. Aquí la ventaja es que es interoperable y está todo un ecosistema implementado para que funcione. Número dos, claro, va a mejorar la bancarización, y número tres, reduce el uso del efectivo. Hoy en Colombia hay estadísticas de alrededor de siete de diez pagos se hacen en efectivo. Entonces, a través de Bre-B está siendo mucho más fácil pasar dinero a través de este nuevo sistema de pagos inmediatos. Y por supuesto, para pequeñas y medianas empresas va a ser una ayuda importantísima. Es normal que vamos a un comercio tradicional y encontremos un código QR expuesto para ese recado: ese código funciona para Bre-B. Pero adicionalmente hay otros códigos, otras formas de enviarle dinero a este comerciante que es a través de sus llaves. Entonces en un comercio tú vas a encontrar arroba amigo y un número, y a esa le envías y la plata le llega a este microempresario de forma inmediata.

¿Cómo ha sido para Banco Caja Social toda esta transformación?

Fue muy retador, pero debo agradecer a un equipo muy grande de personas que han estado detrás de este proyecto trabajando para hacerlo posible, y tratamos de diseñar una experiencia que sea muy fácil para nuestros clientes poder usarlo de una forma muy intuitiva. Pero no podemos dejar de garantizar la seguridad, es una variable muy importante en Bre-B y estamos muy contentos con los números que tenemos actualmente y cómo nuestros clientes han venido reconociendo que ya pueden usar Bre-B y que no tienen necesidad de transferir su dinero hacia otras billeteras para hacer sus pagos, sino que el pago cotidiano del día a día pues lo hacen desde la app del Banco Amigo.

¿Y cómo se garantiza la seguridad?

Hay un tema importante y es que nuestras transacciones tienen un sistema robusto de seguridad y de monitoreo permanente, pero hay una muy importante que en este caso es tuya, y es que cuando vas a enviar dinero, bien sea digitando una llave destino o escaneando un código QR, el sistema te trae el nombre de la persona o el negocio al cual le estás enviando. Y preguntamos siempre antes: por favor confírmanos que estás enviando a esta persona o a este negocio y allí aparece el nombre en este caso para que las personas lo puedan confirmar y tengan plena seguridad de que le están enviando a quien realmente corresponde confirmarlo.

