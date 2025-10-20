Chery lanza la TIGGO 4 CSH en Colombia: una SUV híbrida que redefine la movilidad sostenible

En medio del auge de los vehículos híbridos en Colombia —que pasaron de representar apenas el 0,02% del mercado en 2017 a un impresionante 28% en 2025— la marca Chery, respaldada por el Grupo Vardí, presenta su apuesta más ambiciosa: la nueva TIGGO 4 HEV, una SUV compacta equipada con tecnología Super Hybrid (CSH).

PUBLICIDAD

Le puede interesar: China lidera la industria automotriz mundial... y va muy lejos de sus perseguidores

La TIGGO 4 CSH es el primer modelo de Chery en Colombia con hibridación completa (HEV), diseñada para ofrecer lo mejor de dos mundos: eficiencia de combustible y potencia eléctrica. Su tren motriz ACTECO de última generación, junto con la Transmisión Híbrida Dedicada (DHT), le permite alcanzar una eficiencia de hasta el 97,6%. Según pruebas de CESVI Colombia, logra hasta 88,6 km/gal en ciudad, 74 km/gal en carretera y una autonomía combinada de 82 km/gal, con un alcance de hasta 1.106 km por tanque.

“Con la llegada de la TIGGO 4 HEV iniciamos una nueva etapa en Colombia. Este modelo marca el debut de nuestra tecnología Chery Super Hybrid y nos consolida como la primera marca en el país con las cuatro tecnologías limpias disponibles. Es solo el primer paso de una estrategia a largo plazo que busca acercar a los colombianos a la movilidad sostenible, con el respaldo del Grupo Vardí y de nuestra red de talleres y concesionarios”, afirmó María Cristina Castro, gerente general de AutoVardí.

Tecnología limpia en todas sus formas

Chery se consolida como la única marca en Colombia con presencia en las cuatro tecnologías limpias disponibles: híbrida ligera (MHEV), híbrida completa (HEV), híbrida enchufable (PHEV) y 100% eléctrica (EV). Con más de 1.400 vehículos en circulación y cobertura del 96% del país, la marca busca liderar la transición hacia una movilidad más sostenible.

La TIGGO 4 HEV no solo destaca por su eficiencia, sino también por su diseño inspirado en la fuerza del tigre, con faros en forma de garra y una silueta deportiva. En su interior, ofrece espacio para cinco pasajeros, un baúl de 340 litros y una experiencia tecnológica de alto nivel: pantalla dual de 10,25 pulgadas, asistente de voz “Hola Chery”, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, aire acondicionado bi-zona y asientos en cuero ecológico.

Seguridad y respaldo garantizados con el Grupo Vardí

En materia de seguridad, la SUV cuenta con seis airbags, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, freno de estacionamiento electrónico con AutoHold, cámara de reversa HD y monitoreo de presión de llantas. Fue calificada con cinco estrellas por ANCAP Australia en pruebas de colisión. Además, Chery ofrece una garantía de 8 años o 200.000 km para el vehículo y su batería de alto voltaje.

PUBLICIDAD

El respaldo del Grupo Vardí y su red de concesionarios —incluyendo Andinautos, Autoland, Ruedalar, Vehicosta, Autolima, GranAuto y Colegas SAS— garantiza atención especializada en todo el país.

La TIGGO 4 HEV llega como una opción ideal para quienes buscan un vehículo híbrido que combine eficiencia, tecnología, seguridad y diseño. Un paso firme hacia el futuro de la movilidad urbana en Colombia. ¿Estás listo para conducir el cambio?