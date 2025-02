“Acá se crece de forma responsable, con los pies en la tierra”: Camila Gutiérrez, gerente de marketing de Honor

El año pasado todo el mundo hablaba del celular de Falcao en lo que fue una gran campaña de marketing, ¿de qué celular vamos a hablar este año?

También vamos a hablar del celular de Falcao, del Honor Magic 7 Lite. Esta es su tercera generación en Colombia y gracias a este teléfono fue que nosotros entramos a Colombia. ¡Nosotros empezamos con el Magic 5 Lite! Echémonos un poquito para atrás: 2023, nosotros como el celular oficial de Estéreo Picnic, en donde la gente empieza a probar la resistencia de nuestro producto y empieza a recordar a Honor como una marca resistente. Llega 2024 con el Magic 6 Lite, en donde también hicimos una cantidad de locuras que tú no te quieres imaginar: le pasamos camiones encima, lo tiramos por helicópteros, hicimos una cantidad de cosas locas y llega el Magic 7 Lite, que no llega solo, llega con Falcao, llega con Faber Burgos, y este celular llega a desafiarnos a nosotros mismos, porque anteriormente hablábamos de una resistencia tipo, pero hoy en día ya tenemos en este momento la insignia número uno certificada que dice que nuestro teléfono es el más resistente actualmente de todo el mercado global. No estamos hablando de mercado Colombia, estamos hablando de mercado global.

¿Qué quiere decir esa insignia de resistencia del Honor Magic 7 Lite?

Nuestro peor sufrimiento que un celular se nos caiga del bolsillo, que cada vez que vamos a meter el celular en la cartera se cae, que las que tenemos hijos vemos a nuestro celular en el piso porque los hijos están jugando. Y este es un celular que resiste, por supuesto al día a día. Podemos decir con absoluta tranquilidad que si tú estás en la calle y alguien te asusta y se te cae el celular, tranquilo, no le va a pasar nada. Pero hay algo peor, que creo que a muchos nos ha pasado: nos fuimos de fiesta, llegamos contentos y dejamos el celular en el pantalón. Al día siguiente: celular en la lavadora con el pantalón; celular dañado. Pero con el nuestro ya no le va a pasar. Además, si tienes un hijo que está jugando con tu celular y abre el congelador y deja tu celular en el congelador, tranquilo, que no le va a pasar nada. De qué estamos hablando: de que tenemos tres tipos de resistencia en un solo celular, pero no nos quedamos solamente con eso, nos quedamos con una batería que en este momento es la más amplia del mercado colombiano, 6600 miliamperios.

¿Eso en vida útil qué significa?

Tres días de batería continua. Que es que yo utilizo mi celular y no me dura tres días, sino que me dura dos: bueno, seguramente eres como yo que trabajo todo el tiempo con el celular. Por supuesto, pues de cierta manera le doy mayor uso, pero además hay una cosa muy curiosa que tiene este celular y es… y te hago la pregunta: ¿cuando a ti te sale en tu celular que tienes el 2% de pila qué sientes?

¡Una angustia existencial!

¿Horrible, verdad? Y encima imagínate que estás lejos de tu casa, vas para el aeropuerto, ¿qué haces en ese trancón con 2% de pila? Con Honor eso ya no es un problema, porque con el modo de ahorro de energía tú al 2% tienes la posibilidad de hacer una llamada continua de 52 minutos. Y no te miento, está certificado. Y claro, no es que yo no quiero llamar a nadie porque no me interesa llamar a nadie, porque hoy en día utilizamos el teléfono de otra forma, lo que quiero es ver una serie de YouTube. Pues 50 minutos de video tienes con 2% de batería. Si quieres hablar por WhatsApp, tranquilo que llegas al avión y sigues con pila. Usar Spotify, YouTube, Google, puedes grabar, puedes tomar fotos…

Evidentemente el producto es top, pero las campañas de marketing de Honor también han sido un tote. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente?

La verdad es que ha sido espectacular, y lo hablo con mucha humildad. Una de las primeras apuestas en Honor Colombia era “tenemos que cambiar la categoría”, “tenemos que salirnos del comercial que nos mandan de HQ y tenemos que hablar de la batería que tiene tantos miliamperios, que la resistencia y demás”, y eso es algo que ya todos hablamos. Necesitamos colombianizar la tecnología, necesitamos hablarle a la gente. En el 2023 hicimos nuestro primer pinito, que fue con Melina Ramírez, presentadora de Yo me llamo, en donde utilizamos el comercial de HQ; estábamos en televisión por primera vez, salíamos en medios de comunicación y utilizamos a Melina como imagen digital. Fue espectacular, nos fue demasiado bien, y de ahí empezamos a prepararnos con lo que seguía como apuesta, que es el Honor 200, el primer celular de Falcao, que fue la apuesta más grande que la compañía ha hecho en Latinoamérica, porque somos los primeros de toda Latinoamérica que salimos ya con un embajador, que nos arriesgamos y hacemos un comercial completamente hecho en Colombia y que buscamos no solamente salir en televisión, radio y demás, sino hacer un 360 en el que me tomo a mis canales distribuidores como lo es Claro, Alkosto, Movistar, y pongo la imagen de Falcao en todos lados. ¡La puse hasta en el Metro de Medellín que fue espectacular cuando Millos le gana a Nacional y todo! Obviamente utilizar una figura como Falcao nos ha funcionado muchísimo.

¿Por qué Falcao como imagen de Honor?

Porque Falcao representa todas las cualidades que nuestro producto representa y porque adicional esa resistencia que él ha tenido en toda su carrera futbolística, en donde todas las lesiones que pudo haber tenido, incluso recuerda por qué no fue él al Mundial 2014: porque tuvo una lesión a un nivel que se consideraba no iba a poder volver a jugar fútbol. Hoy lo vemos en las canchas y hoy lo vemos dándola toda. Ese es nuestro celular. Nuestra marca es una marca que no se cansa, es una marca que está trabajando todos los días, que está buscando innovación todos los días, que le está metiendo inteligencia artificial a las cosas, que está haciendo una cantidad de cosas… y el público obviamente ha reaccionado de una forma mucho más positiva incluso de lo que nosotros imaginábamos. Y esa es la razón no solo por la cual Falcao tuvo el primer Honor 200, hoy en día él es el primero en Colombia en utilizar el V3, que es el plegable más delgado del mundo y el que más premios tiene. Por eso él hoy en día es la bandera de la marca en Colombia, no solamente para celulares sino también para accesorios.

¿Cómo ha respondido el retail al crecimiento de Honor desde 2021, cómo ha sido el impacto en el mercado?

Yo creo que lo más lindo que tiene Honor es el agradecimiento. Esta es una marca construida por nuestra CEO, una mujer china divina de 34 años, jovencita pero con una experiencia impresionante. Ella abrió Honor Colombia con tres personas en un apartamento, ella misma sacó la Cámara de Comercio, ella misma hizo absolutamente todo. La primera puerta que tocó fue Claro y los primeros seis celulares que vendimos nosotros en el 2022 fueron en Claro. En el 2023 ya no solamente estábamos con Claro, estábamos con Alkosto, luego entra Movistar, luego entran Éxito y Falabella, lo que nos permite decir que estamos en todos los distribuidores en donde además nos posicionamos del: “nadie te conoce”, a pasar al séptimo puesto en share en Colombia, y en el 2024 no nos quedamos solamente con eso: abrimos tiendas propias y ya tenemos cuatro, tenemos cobertura completa a nivel nacional, estamos en los 32 departamentos y entonces si tú me preguntas cuál es la respuesta de retail, ¡pues espectacular! La gente nos busca y es la razón por la cual hoy en día tenemos mesas. Anteriormente no teníamos mesas, si ustedes por ejemplo van a Alkosto se encuentran con una pared llena de celulares que son de marcas X; pues ahí era donde vendíamos nosotros y hoy en día ya tenemos mesas propias en Claro, en Movistar somos los número uno, ya no estamos en un apartamento, estamos en unas oficinas espectaculares, ¿y esto por qué se da? Por el agradecimiento que tiene Honor Colombia hacia los colombianos, que es inmenso. Nos han permitido crecer, nos han permitido equivocarnos y aprender de nuestros errores, nos han permitido entrar a los medios, nos han permitido generar confianza y eso hace que la marca se fortalezca de una forma muy grande. Quienes trabajamos en Honor estamos enamorados de nuestra marca y eso hace que se marque una diferencia, que realmente estemos apostándole. Y hoy en día vas a los puntos de venta y ves a nuestros promotores y cada vez los ves con mayor orgullo, porque hoy portan no solamente su camiseta de Honor, sino firmada por Falcao; cada uno de ellos tiene una foto con Falcao. Entonces hay una conexión muy bonita. La verdad es que es muy lindo. Esto es puro amor.

Desde el comienzo, en el 2021, Honor ha tratado de dar un paso adelante en términos de tecnología y desde el año pasado están con un interés creciente en el desarrollo de inteligencia artificial. y no es solamente inteligencia artificial para arreglar la foto, es muchísimo más que eso….

Nuestro punto se centra en el humano, ¿y qué es lo importante de centrarse en el humano? Facilitarte la vida. La tecnología está acá para facilitarte las cosas y para permitirte utilizar tu tiempo en cosas que valgan la pena y no perderlas dentro de un artículo como un celular. Ejemplos rápidos: nosotros tenemos hoy en día un Magic Portal que disminuye las acciones de las aplicaciones que tú más utilizas para que te lleve a otra. Voy a explicarlo más claro: te mando por WhatsApp la ubicación de la oficina. Normalmente lo que tú harías sería: abres el WhatsApp, copias la dirección, vas a Google Maps, pegas la dirección y Google Maps te lleva. Ahí van cinco pasos. Con el Magic Portal tú lo que haces es tocas, copias y llevas. Te abre directo en Maps y llegas directamente a la dirección. Pero digamos que tú tienes tu celular hoy en día en donde tienes la información personal y profesional en un mismo lugar, en donde tienes tu correo electrónico, tus aplicaciones y demás. No hay nada que a veces desespere más que un fin de semana en que las cosas se cruzan. Como que no se iba a abrir el correo personal y abrí el de la empresa. Acá con un espacio paralelo tienes la posibilidad en un celular de tener dos celulares; y cuando me refiero a eso es que vas a poder tener tu WhatsApp de la oficina con tu WhatsApp personal en un punto en donde no van a pelear, pero lo más bonito, que además para todos los colombianos es una solución maravillosa, es: ¿te robaron el celular? Pues con Honor tú decides cuál data queda encriptada. Hoy en día nuestros amigos ladrones son muy eficientes a la hora de cómo entrar a tu celular, pero cuando tú ya tienes un perfil encriptado pueden hacer magia y no van a ingresar. ¿Qué quiere decir eso? Que tus cuentas bancarias están a salvo, que tu información personal está a salvo, que tus contactos privados están a salvo, que tus fotos privadas están a salvo y que no va a caer en manos de ningún delincuente que te pueda llegar a generar algún tipo de estafa. Eso es inteligencia artificial. Hablamos adicional de que me fui a otro país y sé que con Google Lens yo puedo tomar una foto y puedo inmediatamente saber qué dice. ¿Pero y si te hablan? ¿Qué haces? Porque tú pones el el traductor de Google y ahí medio te cacha, pero realmente no te está dando absolutamente nada de lo que estás buscando. Honor ya tiene una aplicación en donde te hace traducción simultánea que no solamente aplica para tu celular con los audífonos nuevos que vamos a lanzar ahorita en abril, que son los que actualmente está usando Falcao, para que les vayan mirando porque son divinos. Tú simplemente pones modo traductor y todo lo que te están diciendo lo vas a escuchar en el idioma que necesitas, y si no lo puedes escuchar lo vas a leer en el idioma que necesitas. Eso también es inteligencia artificial. ¿Qué hace la marca? Poderte hacer la vida fácil, poderte hacer la vida tranquila. El que tengamos esta relación con Google es importante porque nosotros desarrollemos nuestra inteligencia artificial, la desarrollamos toda, pero si no tenemos este partner que también desarrolla inteligencia artificial, pues nuestra inteligencia artificial no termina dando uso.

Honor es una compañía global con presencia en múltiples mercados. ¿Qué tan relevante es Colombia para la compañía?

Esta pregunta me encanta porque muestra el tesón del colombiano: en 2021 no éramos nada, en 2022 éramos de verdad algo muy chiquito; seis celulares. Recuerdo 2023: pasamos de ser un tier 3 a un tier 2. Cuando me refiero a tier es nivel de importancia. 2024: ahí estamos peleando y entramos al top de los países más con mayores ventas. Y 2025, Colombia es tier 1. ¿Qué quiere decir eso? Que nos van a medir con los países de Asia, que nos van a medir con los países de Europa como Italia y Francia, que hoy en día son bastante importantes en términos de venta, que nos van a medir con México, que es nuestra región. Eso puede contar un poquito lo bonito que ha sido esta historia y lo lindo que ha sido crecer de manera responsable, porque acá se crece de forma responsable, con los pies en la tierra y con los objetivos muy claros de saber qué es lo que necesitamos hacer.

En marzo viene el Mobile World Congress, el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles en Barcelona, un momento de grandes lanzamientos, de grandes anuncios… ¿qué sorpresas nos trae Honor?

No puedo dar muchos detalles porque esto es algo que va a cambiar todo. Les hablo de inteligencia artificial. Digamos que si el año pasado, cuando estuvimos en presentando el Magic 6 Pro, podíamos ya conducir un carro con nuestros ojos con el celular, pues…. ahí les dejo la pregunta de lo que se viene para este año.