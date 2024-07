Error en Windows: ¿Puedo reclamar si mi vuelo ha sido afectado por el fallo informático de Microsoft?

Este viernes el mundo despertó con una noticia informática: la temida Pantalla Azul de la Muerte de Windows (BSOD) paralizó a millones en el planeta. Fue por un error en sus sistemas, que ha paralizado a centenares de empresas a nivel global. Y este problema está afectando a vuelos internacionalmente.

Los problemas en los sistemas informáticos dejaron en tierra a algunas de las grandes aerolíneas mundiales, mientras los retrasos, las cancelaciones y la necesidad de recurrir a sistemas manuales ocurrieron en la práctica totalidad de los aeropuertos de medio mundo. Esto porque la mayoría de los sistemas de coordinación de los vuelos, reservas, bases de datos de equipajes, información de vuelo y mucho más están basados en Windows.

¿Qué puedo reclamar si mi vuelo fue cancelado?

Las compensaciones son complejas en estos casos de “fuerza mayor”, por lo que una devolución no será factible, pero si se debe “re agendar el vuelo” lo antes posible. Por la masividad de la situación, será complejo.

“Al no ser consecuencia de problemas de las propias compañías aéreas, el viajero no podría reclamar este hecho”, aclara la compañía online reclamador.es. “Los casos que no son reclamables se recogen claramente en el Reglamento Europeo de tráfico aéreo. Las incidencias que no son reclamables son aquellas en las que los retrasos o cancelaciones de los vuelos se producen como consecuencia de un motivo que es ajeno a la propia aerolínea (los llamados casos de fuerza mayor), como podría ser un hackeo o una caída de los sistemas de Microsoft”. En los reglamentos de tráfico áereo de México, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Brasil y en general, los países de América, se señala lo mismo: esto sería de la categoría “fuerza mayor”.

Sin embargo, tal y como recuerda la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), las aerolíneas tienen la obligación de correr con los gastos que supongan la estancia prolongada del pasajero. Si este se tiene que quedar en un hotel o va a hacer una comida será la propia empresa del sector aéreo la que corra con los gastos: “las aerolíneas deben además comprometerse a trasladar a los pasajeros afectados a su destino contratado planteando alternativas de transporte razonables y que garanticen una llegada lo más pronto posible”.

Aerolíneas se vieron afectadas en todo el mundo

Todos los vuelos de varias de las grandes compañías aéreas estadounidenses -entre ellas Delta, United y American Airlines- quedaron en tierra en la madrugada del viernes debido a este apagón, que afectó a todos los vuelos de las aerolíneas del país, independientemente de su destino.

En Europa, fueron muchos los aeropuertos y aerolíneas afectadas. Es el caso del aeropuerto de Heathrow en Londres, uno de los de mayor tráfico, donde se implementaron planes de contingencia para minimizar el impacto en los viajes. También los aeropuertos de Luton, Gatwick, Stansted, Edimburgo, Manchester, Roma, Schiphol, Berlín o Cracovia. Aunque en Berlín, el tráfico aéreo se reanudó parcialmente.

En Suiza, el aeropuerto de Zúrich, el primero del país, informó que había suspendido los aterrizajes hasta nuevo aviso. Por lo que respecta a las aerolíneas, Ryanair registró interrupciones en toda la red y las reservas y el ‘check-in’ no estuvieron disponibles. Air France avisó de interrupciones en sus operaciones aunque los vuelos que estaban en ruta no se vieron afectados, mientras que Wizz Air alertó a los clientes que llegaran al aeropuerto al menos 3 horas antes de su vuelo este viernes.

Asimismo, KLM indicó que esta incidencia imposibilitaba el manejo de vuelos en plenas vacaciones de verano y que habrá que suspender en gran medida las operaciones. TAP también alertó a sus clientes sobre las posibles consecuencias de esta situación en el tráfico aéreo y en los aeropuertos y Eurowings también habló de retrasos y cancelaciones de vuelos.

LATAM invicta: aerolínea no registró errores

Latam Airlines informó este viernes que, hasta el momento, no se ha visto impactada tras la afectación masiva de los sistemas asociados a Microsoft a nivel mundial, que en el exterior ha causado importantes interrupciones desde aerolíneas hasta servicios financieros y grupos de medios.

“Igualmente, Grupo Latam recomienda a sus pasajeros que revisen el estado de los vuelos de manera preventiva” en el sitio web de la empresa, dijo la compañía.