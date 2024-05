“Paper Mario: La Puerta Milenaria”: la joya de la consola GameCube brilla aún más ahora que llegó a Nintendo Switch

La aventura de “Paper Mario: The Thousand-Year Door” (Paper Mario: La Puerta Milenaria) está de regreso, con mejoras gráficas y contenido que te hará disfrutar aún más de esta aventura, ahora para Nintendo Switch. Han pasado 20 años desde el lanzamiento original de este videojuego en Nintendo GameCube y la espera valió la pena.

La “Puerta de los Mil Años”, como decimos algunos videojugadores, rápidamente se convirtió en leyenda, mantenida viva gracias a la palabra hablada de los fanáticos. Y así, como pasó con SuperMario RPG, revivido hace poco por Nintendo, desde hace mucho tiempo que los fanáticos se aferraban a la esperanza de que algún día se abriera nuevamente esta puerta y regresara este tremendo título. Finalmente, esa paciencia ha dado sus frutos, ya que el remake (o más bien re edición) de “Paper Mario: La Puerta Milenaria“ para Nintendo Switch es la versión definitiva. Y para quienes no jugaron el primero, porque probablemente aún no nacían, créanme que esta es una gran aventura.

Te contamos más de la historia

Recuerda que al ser un “Paper Mario” todos los elementos del juego están hechos de papel. Y por ende, deberás estar atento a sus propiedades y cómo “se mueve” el papel. En GameCube ya aportó un salto, por los niveles 3D más avanzados que la generación anterior en ese entonces, y ahora es un lujo.

Esto arranca así: La Princesa Peach envía un mapa del tesoro a Mario, pero acaba secuestrada (y esta vez no fue Bowser). Nuestro querido Mario deberá recuperar los 7 cristales estelares para abrir la Puerta Milenaria que se encuentra en el subsuelo de Villa Viciosa. Así, rescataremos a la princesa.

Los mundos, como es costumbre, estarán conectados por tuberías y Mario se hará de un curioso grupo de amigos en el camino para completar esta misión. Los “amigos” de Mario en esta aventura, se sienten más cercanos: y es que el doblaje en español latino, ayudó a aquello.

Varias horas de aventura

Si has jugado la versión de GameCube o no, acá te va un dato práctico. Paper Mario: La Puerta Milenaria dura bastante: como mínimo te durará 20 horas. Si juegas en modo tranquilo y tratando de completarlo lo más posible, serán unas 30. Hay misiones secundarias, pero por lo general no merecen mucho la pena: simples misiones donde regresas a zonas anteriores, pero con tus nuevas habilidades puedes desbloquear algo que antes no. Me recordó a los juegos de Pokémon RPG.

Un detalle no menor, es el “ritmo” del juego, algo que se preguntan bastante en redes sociales, sobre todo por las dinámicas de pelea. Se avanza bien, no se siente acelerado, en el sentido de que igual hay mucho por hacer etapa por etapa (a diferencia tal vez del Super Mario RPG). Lo que sí, a veces sientes que tardas demás, porque hay MUCHOS combates, pero eso aporta a tener juego por más rato.

Jugabilidad: la clave del éxito

La jugabilidad es un aspecto clave, para esto del “ritmo de juego” y en “Paper Mario: La puerta milenaria”, siempre ha sido agradanle. Esto, porque tiene un sistema de combate que crece continuamente y que hace que el juego esté evolucionando a medida que avances: nuevos ataques, ataques especiales o habilidades, etc. Esto nos recordó a “Super Mario RPG” también. Los aliados que acompañan a Mario aportan diferentes acciones, algunas más ofensivas que otras, que también pueden usarse tanto en combate como en la exploración y son elementos clave en tu aventura.

Un punto no menor de esta re edición son los aportes al realismo que brindaron los controles Joy-Con. La vibración de la consola consigue un efecto más realista e inmersivo que los de GameCube: obvio, estamos a tres generaciones de distancia. Tu martillo se sentirá más pesado cuando sea más poderoso, podrás sentir el vértigo cuando se tambaleen suelos inestables e incluso sentirás ese efecto de inestabilidad en las manos. Hay más realismo e inmersión.

Hablemos de mecánicas

Las mecánicas de juego son clave en esta saga. Ya vimos que a muchos les estresaron los círculos en “Paper Mario: Origami King”, pero aquí, recordemos que volvemos a lo simple. Así que tranquilos, que en líneas generales tiene mecánicas más sencillas, pero igual de entretenidas.

Esto se combina con los poderes especiales que podrás utilizar en tu aventura, los ataques (con distintas mecánicas para activarlos) y pon atención a los minijuegos. Que aquí tendrás muchas mecánicas para probar. Lograrás disfrutar del control al máximo, ya sea con ritmo, puntería o pulsando series de botones. Esto sin duda es lo más entretenido del juego, su gran cantidad de contenido.

El juego está lleno de historias memorables, créeme que la invitación es a descubrir cada detalle en cada rincón.

Al explorar, cada compañero ayuda de una manera única: puedes patear el caparazón de Koops para presionar interruptores lejanos, mientras que Yoshi aumenta significativamente tu velocidad y puede revolotear a través de los espacios. Una nueva función del remake te permite cambiar de personaje sobre la marcha en el supramundo, lo que hace que algunos acertijos tardíos que requieren muchos cambios de pareja sean mucho más ágiles. Y hay un nuevo y sólido sistema de sugerencias al que puede acceder en cualquier momento también ¡Pídele ayuda a tus compañeros! Algunas misiones son un poco obtusas a veces, como cuando no está claro con quién exactamente necesitas hablar para avanzar en la historia, así que es un buen recurso para descubrir cómo seguir.

La banda sonora renovada es igualmente asombrosa, con excelentes versiones actualizadas de las melodías originales y nuevos arreglos de temas de batalla específicos para cada ubicación.

En general

Un gran acierto traer de regreso esta historia. Los detalles tendrás que descubrirlos tú. Pero como adelanto, podemos concluir que es un juego que te otorga muchas horas de entretenimiento, que la historia es atrapante, que le sacarás provecho a cada botón de tu control.

La Nintendo Switch no solo te aporta con una mejor gráfica y gran fluidez, sino que escuchar la banda sonora mejorada es un lujo, sumado a los “efectos especiales” que sentirás a través de los joy-con. Se nota que es un videojuego de la última etapa de la Nintendo Switch, porque pese a ser una re edición, le saca el máximo provecho a la consola. Más que recomendado, un 9/10 porque tal vez nos hubiese gustado aún más contenido adicional, pero el videojuego es brillante.