CES 2024: LG anunció sus nuevos televisores OLED 2024 con un procesador de IA mejorado

En el marco de la CES 2024, LG Electronics (LG) presenta su línea de televisores OLED 2024, que promete llevar la experiencia de entretenimiento en casa “a un nuevo nivel”.

Equipados con el último procesador de IA de la marca, que multiplica por 4 el rendimiento de la IA, estas nuevas incorporaciones a la gama OLED “ofrecen una experiencia visual inigualable con una calidad de imagen aún más vibrante y realista”, según compartió LG en su comunicado oficial.

Nuevos televisores OLED 2024 de LG

Impulsada por un enfoque centrado en el usuario, la visión “Sync to You, Open to All” de LG expresa el objetivo de la marca de crear experiencias personalizadas para cada estilo de vida, con productos accesibles para todos.

Así, LG presenta su nueva y ampliada gama de televisores OLED para 2024 con un procesador de última generación basado en IA, desarrollado por LG y diseñado exclusivamente para televisores OLED.

En particular, los televisores LG SIGNATURE OLED M4 y LG OLED G4 están equipados con el nuevo procesador α (Alpha) 11 AI, que mejora eficazmente la calidad de imagen y audio.

Esto proporciona una mejora del 70% en el rendimiento gráfico y una velocidad de procesamiento un 30% más rápida en comparación con su predecesor.

Televisores con IA integrada

Los nuevos televisores OLED de LG incorporan una mejora de la IA que utiliza un análisis preciso de la imagen a nivel de píxel para mejorar la nitidez de los objetos y los fondos que pueden parecer borrosos.

Todo ello impulsado por el discernimiento de la propia IA, que ofrece una experiencia visual más nítida y vibrante.

Además, el ingenioso procesador de IA es capaz de refinar los colores mediante el análisis de los tonos utilizados con frecuencia que mejor transmiten el estado de ánimo y los elementos emocionales pretendidos por los cineastas y creadores de contenidos.

Dynamic Tone Mapping Pro divide las imágenes en bloques y ajusta el brillo y el contraste analizando las variaciones de brillo en los puntos en los que la luz entra en la escena, creando imágenes con un aspecto más tridimensional.

LG SIGNATURE OLED M4

Todo ello culmina con el LG SIGNATURE OLED M4, el televisor OLED inalámbrico de LG, ahora disponible en un nuevo tamaño de pantalla de 65 pulgadas, que permite una amplia gama de opciones de pantalla.

Desde el modelo de 65 pulgadas hasta el gigante de 97 pulgadas, se puede disfrutar de una visión más limpia y sin distracciones. Además, la Zero Connect Box inalámbrica elimina por completo todos los cables conectados.

El OLED M4 es el primer televisor del mundo con transmisión inalámbrica de vídeo y audio hasta 4K 144 Hz, que ofrece un rendimiento OLED superior con detalles precisos y una elevada sensación de inmersión.

“Reforzada por un televisor OLED líder en su clase y una impresionante línea QNED, LG sigue afirmando su dominio en el mercado de televisores premium con la promesa de ofrecer la mejor experiencia posible al cliente a través de una distinguida selección de contenidos y servicios disponibles en la plataforma de televisión inteligente webOS de la compañía”, declaró Park Hyoung-sei, presidente de la compañía de entretenimiento doméstico de LG.

Inteligencia artificial para mejorar el sonido

Además de ofrecer una calidad de imagen impresionante, las funciones AI Sound Pro ofrecen un audio más rico y completo al tiempo que aprovechan el sonido envolvente 11.1.2 virtual de los altavoces integrados para crear el entorno de visualización perfecto.

La tecnología AI también separa eficazmente las voces de la pista de sonido para mejorar la claridad de los diálogos, y eleva a la perfección el audio como si emanara de forma natural desde el centro de su pantalla.

LG OLED

Todo sea por el entretenimiento

Los últimos modelos de LG TV OLED presentan varias ventajas para juegos, incluida una frecuencia de actualización 4K de 144 Hz2 y funciones HDMI 2.1 integrales.

Estos televisores avanzados también incluyen Game Optimizer, que permite a los jugadores cambiar fácilmente entre los preajustes de pantalla diseñados para diferentes géneros de juego, y son compatibles con NVIDIA G-SYNC® Compatible y AMD FreeSync para eliminar el tearing y el tartamudeo que rompen la inmersión y ofrecer la experiencia de juego más dinámica y realista.

En paralelo, utilizando la última versión de webOS, los usuarios pueden crear hasta 10 perfiles individuales para adaptar la experiencia.

Los últimos televisores inteligentes de LG pueden incluso reconocer las voces de los usuarios basándose en los perfiles y ofrecer recomendaciones personalizadas interpretando patrones a partir de un completo historial de uso.

Además, los televisores inteligentes LG 2024 con el último webOS son compatibles con Apple AirPlay y Google Chromecast, y pueden interactuar con dispositivos domésticos inteligentes compatibles con Matter, el estándar universal para la interoperabilidad IoT doméstica inteligente.

Finalmente, para mejorar la experiencia de usuario de las personas con capacidades diferentes, los televisores LG ofrecen una amplia gama de funciones de accesibilidad en la sección Accesibilidad de Quick Card.

Los visitantes de CES 2024 tendrán la oportunidad de conocer las últimas innovaciones y logros de LG en la creación de una vida inteligente y mejor, del 9 al 12 de enero en el stand de la compañía. Para estar al día de todos los interesantes anuncios de LG en CES, sigue leyendo Fayerwayer.