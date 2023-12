Usuario de Apple: Estas son las apps que sí o sí debería descargar en su celular

No es un secreto que los dispositivos móviles se han convertido en extensiones de las personas. Diariamente, miles de millones de mensajes son enviados y recibidos alrededor del mundo. Pero más allá de emplear estos dispositivos para comunicarse, el entretenerse se ha posicionado como una de las funcionalidades favoritas de los usuarios de estos aparatos tecnológicos. En el caso de Apple, la marca dio a conocer cuáles fueron esas aplicaciones que lograron robarse el corazón de los usuarios de la manzana.

Entre los ganadores de este año se encuentran desarrolladores de todo el mundo que crearon apps y juegos elegidos por el equipo editorial del App Store por ser capaces de brindar a los usuarios experiencias increíbles e inspirar un cambio cultural. De acuerdo con Tim Cook, CEO de Apple, “los ganadores de este año representan el potencial ilimitado de los desarrolladores para darle vida a sus ideas, a través de apps y juegos que muestran una creatividad extraordinaria, calidad excepcional y misiones con propósitos específicos”.

¿Cuáles son las aplicaciones que ganaron el App Store Awards?

AllTrails: Fomenta la comunidad a través de guías de senderos detalladas y la exploración al aire libre para todos.

Prêt-à-Makeup: Ofrece un bloc de dibujo de maquillaje realista para iPad para artistas profesionales y usuarios ocasionales y fomenta la inclusión y la autoexpresión.

Photomator: Incluye herramientas basadas en aprendizaje automático que simplifican las tareas de edición avanzadas.

MUBI: Recopila las mejores películas independientes y documentales internacionales con un toque humano.

SmartGym: Brilla en el Apple Watch con su gran variedad de entrenamientos, rutinas e informes sobre condición física.

¿Cuáles son los juegos más populares para Apple 2023?

En la categoría de juegos, Honkai: Star Rail lleva a los jugadores a través de una narrativa llena de personajes complejos y combate táctico en el iPhone, mientras que Lost in Play invita a los jugadores a dejarse llevar por una imaginación infantil encantadora en una épica aventura de apuntar y hacer clic. Lies of P presenta un juego perfectamente creado y ambientado en un oscuro mundo de fantasía, y Hello Kitty Island Adventure de Apple Arcade ofrece una experiencia interactiva donde el objetivo principal del juego es ser lo más amable posible y hacer amigos.