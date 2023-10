“No se trata de luchar contra la tecnología, sino qué vamos a hacer con ella”, Alfonso Gómez

‘Reinvención empresarial total - Organización, Liderazgo y cambio cultural’ - Charla liderada por Alfonso Gómez Palacio, Director General Telefónica Hispam, Colombia en el evento ‘Cumbre de Líderes de Medios LATAM 2023′. A continuación le presentamos un breve resumen:

“Hablar de los protocolos de confirmación de fuentes es un activo que ahora más que nunca hay que proteger”, para ello es necesario un pequeño recorrido del avance del internet y su interacción con los usuarios:

Web 1.0 es unidireccional.

Web 2.0 es bidireccional (ya se puede subir contenidos y demás)

Web 3.0 Ya no solo es bidireccional, sino interactiva y personalizada, es decir, la inteligencia artificial generativa.

Wan Ifra - Latam Media Leaders Summit 2023 en Bogotá (Juan Pablo Pino)

“Contrato social digital con las personas en el centro”:

“¿Qué está pasando con esta IA generativa y cómo está afectando las relaciones con la democracia, al derecho a una información veraz? Hay cosas que en el mundo digital aceptamos, pero en el mundo físico no, un ejemplo: No permitiríamos que alguien nos esté leyendo todo el día, pero lo permitimos con la nueva tecnología. Pero no se trata de luchar contra la tecnología, sino imponer el debate humanista sobre qué vamos a hacer con esta tecnología”.

La exposición superior a 3 horas diarias de internet supone una vulnerabilidad alta a la desinformación, un dato de la Fundación Luca de Tena y Facebook 2019.

¿Qué es lo que realmente vale en el mundo tecnológico? Un dato para tener en cuenta: 40% del tráfico de las redes sociales lo generan chatbots, máquinas

“Tres características fundamentales para los medios de comunicación y su relación con la IA: Deben ser sostenibles, creíbles e independientes, trabajadas desde la ética y la transparencia”.

“No es lo mismo una opinión generada por un chatbot que la de toda una mesa editorial, por eso es necesario debatir eso y generar espacios de reflexión”.

“No podemos esperar que venga una nueva generación para adaptarse a la inteligencia artificial, necesitamos que los que hoy están tomando decisiones tengan experiencia en lo que es un mundo análogo”.