“No ignoren la inteligencia artificial como lo hicieron con la llegada del internet”, Mario García

El doctor Mario García, CEO y Fundador de García Media, EE.UU., nos compartió parte de su experiencia en su charla sobre ‘Inteligencia artificial en los medios: cultura e integración’ durante el evento ‘Cumbre de Líderes de Medios LATAM 2023′.

“Hay que adaptarse a ella porque ya no la pueden detener, todos tienen que estar conscientes de lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial”

“Tienen que aceptarlo, no ignoren esto como lo hicieron con la llegada del internet”.

“El 82% de la información la están recibiendo por el celular. El 90% de la información se prepara de manera horizontal, pero la están recibiendo de manera vertical a través del celular”.

“No hemos pasado la revolución de cómo escribir para teléfono, pero ya estamos hablando de la inteligencia artificial. Hasta la lista de ir al supermercado tienen que hacerlo de manera vertical porque el mundo se mueve así

“Nadie pone una galería de fotos al final de la nota, pero los periodistas sí porque siguen pensando en impreso”.

“Un sitio de noticias generado por IA produce 1.200 artículos por día, en comparación con los 100 de Le Monde o los 250 del New York Times”.

Wan Ifra - Latam Media Leaders Summit 2023 en Bogotá (Juan Pablo Pino)

“Un 48% de los medios de comunicación latinoamericanos no han entrado en la inteligencia artificial”

“La IA solo puede hacer un 19% de lo que hace un periodista actualmente, más adelante seguro cambiará el número, eso le da valor al humano, pero al mismo tiempo hay gente que hace un trabajo mediocre. Esos van a ser sustituidos”.

“Esto va a traer una ola de eliminación a los mediocres y el humano va a tener que ponerse las pilas para no ser reemplazado”.

“Tomará más de 20 años para que la inteligencia artificial pueda sentir las emociones que un niño de tres años ya puede distinguir”.

“El primer paso para que la IA aporte es si se utiliza a través de un ser humano”.

“Yo no le puedo pedir a la inteligencia artificial que me cuente una historia, pero sí que me de datos específicos que sería muy difícil de adquirir para el reportero”.