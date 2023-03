Pokémon GO Plus+: Todo lo que debes saber sobre el dispositivo que se lanza este año

Pokemon GO Plus

The Pokémon Company anunció la fecha de lanzamiento de Pokémon GO Plus+, un nuevo accesorio que se puede usar con Pokémon GO y Pokémon Sleep.

A continuación, contamos todo lo que debes saber sobre este dispositivo. Para qué sirve, qué funciones tiene, con que plataformas funciona, cómo se carga, cuánto costará y el día en el que empezará a llegar a las tiendas.

¿Qué es Pokémon GO Plus+?

Como explica un reporte publicado en el sitio web de Nintendo Soup, Pokémon GO Plus+ es un dispositivo Poke Ball de mano que se usa como rastreador de sueño para Pokémon Sleep y como controlador para Pokémon GO y que puede darte estadísticas sobre tu descanso.

El accesorio se conecta a tu iPhone o smartphone Android para ofrecer una manera fácil de atrapar Pokémon y conseguir objetos pulsando un botón. También puedes recoger Poké Balls, Huevos y otros objetos en las Poképaradas sin tener que revisar tu teléfono.

Jugabilidad

Pokémon no ha ofrecido detalles exactos, pero se espera que tenga las mismas funciones de luces que el dispositivo anterior Pokémon GO Plus al tener criaturas cerca y atraparlas.

Con la aplicación Pokémon Sleep, solo mantén presionado el botón central del accesorio Pokémon GO Plus+ y colócalo junto a tu almohada para vigilar tus datos de sueño. Además, hay un Pikachu dentro de tu Pokémon GO Plus + que puede cantarte canciones de cuna y actuar como tu despertador matutino.

Por su parte, con Pokémon GO, usa este accesorio para girar PokeStops o lanzar Poke Balls, Great Balls y Ultra Balls automáticamente. Puedes atrapar pokemones sin siquiera presionar un botón.

¿Cómo se carga?

Pokémon GO Plus+ tiene puerto USB-C.

Fecha de lanzamiento y precio

Pokémon GO Plus se lanzará el 14 de julio de 2023. Al adquirirlo, vincúlalo a tu cuenta de Pokémon GO para participar en una investigación especial para obtener un Snorlax con gorro de dormir como bonificación especial.

En los Estados Unidos el accesorio tendrá un precio de 55 dólares, en México 1399 pesos mexicanos y en Chile 64.990 pesos chilenos. Ya empezó la preventa en Japón y otros países.