ChatGPT, abogado: resuelven un caso jurídico en Colombia gracias a la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial no solo llegó para trabajar en arte o el entretenimiento: hasta las leyes podrían apoyarse en ella. En Colombia resolvieron un caso jurídico utilizando ChatGPT, el sistema de chat creado por OpenAI.

ChatGPT en su versión como abogado.

El caso se centraba sobre el derecho a la salud de un niño autista en Cartagena, según explica la DW en su portal. ChatGPT ayudó a redactar la sentencia, siendo la primera vez que ocurre esto, al menos, en el país sudamericano.

La mano derecha del juez

Juan Manuel Padilla, el juez del caso, explicó a Blu Radio cómo utilizó ChatGPT para la redacción. Lo ve como una alternativa que facilita la redacción de textos.

Lo clave es que “el juez se apoye en ellos, no con el objetivo de que lo reemplacen. Los jueces no somos tontos: por el hecho de hacerle preguntas al aplicativo no dejamos de ser jueces, de ser seres pensantes”, indica Padilla.

ChatGPT - OpenAI Inteligencia Artificial

La sentencia resolvía a favor de una madre que solicitaba la exoneración del pago de citas médicas, terapias y transportes a centros hospitalarios a su hijo autista. La razón: la familia no cuenta con recursos económicos para hacerse cargo.

El juez Padilla utilizó el chatbot para sustentar su decisión.

Aunque hubo opiniones contrarias al uso de ChatGPT para la redacción de la sentencia, no deja de ser una situación curiosa más protagonizada por la Inteligencia Artificial.

ChatGPT, la Inteligencia Artificial que está en la mira de los centros educativos

ChatGPT es un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial GPT-3, desarrollado por la empresa OpenAI.

Su uso se ha popularizado desde su lanzamiento, a finales de 2022, pero se critica que los estudiantes tengan acceso a él para las tareas, ya que tiene la capacidad de escribir ensayos.

OpenAI Creadora de ChatGPT

Centros educativos en Estados Unidos, España y la India prohibieron su uso, según recuerda Bloomberg, bajo el argumento de que podría ayudar a hacer trampas. David Gutiérrez, profesor de ingeniería del software en la Universidad de Sevilla, explicó a la cadena Cope que “es como copiar a un compañero”.

“Al usar el chat, se detecta que usa un lenguaje diferente, ya que su forma de expresarse es muy característica, aunque hay que usarlo mucho para darse cuenta. Si copias y pegas sin modificar la respuesta del chat, se puede detectar”, recalcó el educador.