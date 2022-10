Review: Infinix Note 12, un celular gamer para todos

Todos somos gamers. No se trata de ser un profesional de Fifa o League of Legends con mil patrocinadores y seis horas de entrenamiento diario, ni siquiera se trata de tener la última consola o el computador con el mejor procesador gráfico para que el videojuego no se robotice, en un mundo hiperconectado como el actual todos somos gamers cuando utilizamos nuestro celular para pasar un buen rato jugando, distrayéndonos y buscando entretenimiento en cualquiera de los millones de videojuegos gratuitos que nos ofrecen la we y las diferentes redes sociales.

Por eso, que llegue un celular que cumpla con los requerimientos de un gamer profesional pero que tenga el precio de un dispositivo de gama media no sólo es una tremenda noticia, es algo que merece ser contado, y eso pasa con el Infinix Note 12 G96: un “tote” de aparato que sirve para correr por horas y horas los mejores videojuegos móviles, pero cuyo precio es similar al de equipos que en otras marcas apenas si servirían para tomar fotos.

El procesador MediaTek Helio G96 Ultra Gaming proporciona más velocidad y potencia al Note 12 G96. El procesador octa-core incorpora dos potentes núcleos de procesador Arm Cortex-A76 con una frecuencia de hasta 2,05 GHz y una GPU Arm Mali G57 que trabajan en conjunto para aprovechar la inteligencia de siguiente nivel para un rendimiento innovador.

El Note 12 G96 se destaca por tener una memoria RAM expandible desde 8GB hasta 13 GB. Esto mejora la velocidad de procesamiento del smartphone y acelera el rendimiento cuando los usuarios utilizan su smartphone para realizar varias funciones y tareas. Con la tecnología de RAM ampliada, el Note 12 G96 admite hasta 20 aplicaciones para funcionar sin retrasos, lo que garantiza que los usuarios puedan entrar en los juegos rápidamente incluso si cambian entre varias aplicaciones.

El Note 12 G96 exhibe una impresionante pantalla AMOLED FHD+ True-Color de 6,7 pulgadas, una gama de colores 100% DCI-P3 y una relación de contraste de color de 100000:1, lo que se traduce en colores vibrantes y de calidad que se pueden asemejar a las proyecciones de grandes formatos de películas o series de televisión. Estas características permiten que el dispositivo cuente con una gama de colores más amplia que la tradicional y muestra colores precisos y vivos, que brindan momentos memorables de juego y entretenimiento en línea. Combinado con altavoces duales con tecnología de procesamiento de audio DTS situados en la parte superior e inferior del smartphone, el teléfono consigue un sonido totalmente envolvente, ofreciendo una experiencia audiovisual dinámica.

Además, el Note 12 G96 viene con el Monster Game Kit que hace que este dispositivo sea ideal para juegos móviles. El sistema táctil de motor lineal proporciona una excelente respuesta y retroalimentación a los usuarios en el juego. El sistema de refrigeración de grafito de 10 capas reduce su temperatura central hasta 6 grados centígrados, manteniendo la CPU funcionando de forma rápida y fresca.

Hay algo que es clave y es la función del XArena, que viene preinstalado en el Note 12 G96, que está impulsado por el último motor Dar-link 2.0, diseñado para mejorar el rendimiento de los juegos, aportando funciones como la Mejora Gráfica y la Cuenta Atrás de Resurrección.

Además, hablemos de la pila: el Note 12 G96 está equipado con una batería de 5000mAh y 33W para una experiencia duradera y una velocidad de carga rápida en un diseño ultrafino de 7,8 mm. El equipo en sí tiene un peso ideal y es muy práctico, sin contar que entre las características incluye dos cámaras traseras con 50MP y 2MP (para profundidad), ideal para las famosas fotografías con fondos desenfocados o tipo bokeh.

Como si fuera poco, hay un detalle no menor y clave para los fanáticos de los shooters, y es que Infinix llega a Colombia como aliado de PUBG Mobile, uno de los juegos preferidos por la comunidad gamer, demostrado por su posición en el TOP 3 de Latinoamérica. El acuerdo consiste en el desarrollo conjunto de una experiencia de juego itinerante, ‘Gaming Masters’, donde los jugadores no sólo competirán para divertirse sino para convertirse en campeones.

“Estamos emocionados de poder trabajar en colaboración con PUBGM, ya que esto representa una oportunidad para ofrecer experiencias que resaltan las capacidades de juego de nuestros usuarios”, dijo Nicolás Vega, Director de Mercadeo de Infinix Colombia.

“En Infinix nos alegra estar en el top 5 de los smartphones más importados en Colombia, según el reciente informe presentado por IDC. Estamos enfocados en democratizar el acceso a tecnología, brindando las mejores experiencias a nuestros clientes con tecnología de punta a precios insuperables. Estamos encantados de lanzar dos nuevos dispositivos en Colombia, que vienen con la última tecnología para satisfacer todas las necesidades de los usuarios”, agrega Úrsula Levy, Gerente de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Infinix Colombia.