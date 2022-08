Samsung Galaxy Unpacked: cómo verlo y los anuncios que esperamos del Galaxy Z Flip 4, Fold 4, Galaxy Watch 5 y más

Estamos a prácticamente 24 horas de que Samsung arranque con su nueva conferencia Galaxy Unpacked en donde conoceremos su nueva generación de dispositivos y productos que lanzarán al mercado para la recta final de este año 2022.

A estas alturas la cantidad de filtraciones es considerable y podemos afirmar que conocemos con precisión cuáles serán los dispositivos estelares que se mostrarán:

El Samsung Galaxy Z Fold 4, Samsung Galaxy Z Flip 4, el Galaxy Watch 5 y tal vez algunas cosillas más. Así que llega le momento prudente de dar una breve guía sobre cómo poder ver el magno evento y un repaso por los anuncios que esperamos ver.

Entre aquellos productos que seguramente ocuparán un momento estelar de la conferencia y la sorpresa tangible que sí esperamos ver revelada en el evento.

Cómo ver el Galaxy Unpacked de Samsung este 10 de agosto

Empecemos por lo básico. El Galaxy Unpacked se realizará el próximo miércoles 10 de agosto a las 9:00 AM ET / 6:00 AM PT. En el caso de México la conferencia arrancaría en punto de las 8:00 AM, que serían justamente las 9:00 AM en Santiago de Chile.

Para ver la transmisión en tiempo real existe una cantidad amplia de alternativas. La más completa pero complicada es, obviamente, acudir al sitio web oficial de Samsung.

Como suele ser costumbre la compañía ha habilitado un apartado especial en su página para compilar toda la información previa al evento y liberar ahí mismo las imágenes oficiales tras terminar la charla.

De igual manera en el canal oficial de YouTube de Samsung Mobile podemos esperar que habiliten la transmisión, aunque la vía más cómoda es seguir nuestra cobertura en FayerWayer.

Qué se anunciará en el evento

Samsung Galaxy Z Fold 4 Te decimos cómo ver la conferencia Galaxy Unpacked donde Samsung mostrará su nuevo Galaxy Z Fold 4, el Galaxy Watch 5 y más.