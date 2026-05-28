Opinión: El cambio que nunca llegó: nepotismo, tráfico de influencias, privilegios y una nueva élite viviendo sabroso

¿Alguna vez ha pensado qué le diría una carta escrita por su yo del pasado?

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Esta columna es algo parecido. Usted la leerá después de conocer la decisión que tomó Colombia en las urnas este domingo. Yo, en cambio, la escribo antes de saber ese resultado. La escribo desde la incertidumbre, pero también desde una certeza: gane quien gane, el país ya tiene suficientes elementos para preguntarse si el famoso “cambio” fue realmente una transformación o apenas el mismo libreto de siempre, narrado con otro acento y una superioridad moral más ruidosa.

Gustavo Petro llegó al poder prometiendo una revolución moral. Prometió acabar las mafias políticas, desmontar los privilegios y enfrentar a las élites que, según él, se habían adueñado del Estado. Millones creyeron que el “cambio” sería un gobierno austero, transparente y distinto. Pero no fue así. Ese fue el cambio que nunca llegó.

Tal vez por eso esta elección pesa tanto: porque todavía hay quienes creen en el engaño, pero también muchos que ya salieron del embrujo. Personas que votaron esperando una ruptura con las viejas prácticas y terminaron viendo cómo quienes prometieron destruirlas se acomodaron dentro de ellas.

El escándalo más reciente es el de Vanessa Cortés, la “aparente” nueva pareja sentimental de Gustavo Petro. Mientras él ataca a los “ricos” en discursos llenos de resentimiento, ella viaja a los mismos países que él, con lujos y beneficios en El Cairo, Panamá y los Emiratos Árabes. En definitiva, viviendo como toda una “riquilla”, de esas que tanto critica el mandatario en plaza pública.

Pero el tema no para ahí. Cortés, con apenas bachillerato en su hoja de vida, pasó del anonimato a convertirse en empresaria con movimientos de cientos de millones, propiedades, lotes en La Calera, apartamento en El Chicó y conexiones con figuras cercanas al petrismo. En agosto de 2022 no registraba empresas ni propiedades a su nombre, pero un mes después de la posesión de Petro creó KAYROS ADVICE INC., empresa que hoy tendría bienes raíces y activos por más de 600 millones de pesos, además de ingresos registrados por otros 600 millones.

¿Quién impulsó realmente ese crecimiento? ¿Qué negocios se movían para favorecerla? En medio de este entramado también aparece Euclides Torres, empresario señalado de financiar la campaña Petro Presidente y cuyo clan ha sido relacionado con contratos públicos por más de 180 mil millones de pesos durante este gobierno.

Lo peor es que este patrón se repite. Basta recordar al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Mientras él dirige la cartera, su esposa, Beatriz Gómez Consuegra, ocupa un alto cargo en la Superintendencia de Salud, entidad encargada de vigilar hospitales y decisiones relacionadas con el ministerio de su propio esposo. Hoy incluso enfrenta investigaciones por presunto abuso de poder y posibles irregularidades en convenios millonarios. Como quien dice, se tomaron el sistema de salud, pero tranquilos, porque entre ellos mismos “se cuidan la espalda”.

Y qué decir de Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo, con hijos y familiares ocupando cargos públicos y contratos en distintas entidades del Estado. La antigua práctica del nepotismo cruzado: ubicar familiares en otras carteras para evitar violar directamente la ley, mientras se mantiene intacta la red de favores políticos.

El libreto continúa con Ricardo Bonilla. Mientras manejaba la chequera del país desde el Ministerio de Hacienda, su esposa asumió la dirección de la UPRA, entidad clave del sector rural. Hoy Bonilla enfrenta juicio formal por presuntamente haber coliderado una red de corrupción para direccionar millonarios contratos de la UNGRD e Invías hacia congresistas a cambio de votos para las reformas del Gobierno.

Pero la lista sigue. Irene Vélez, exministra de Minas y Energía, luego cónsul en Londres y hoy ministra de Ambiente, también terminó salpicada por contratos otorgados a su esposo, quien firmó uno por 129 millones de pesos con el Fondo Colombia en Paz para liderar estrategias de comunicación.

A estas alturas uno pensaría que Petro y los suyos ya habían cruzado la línea, pero no. Con ellos siempre hay más. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente, también ha estado rodeado de cuestionamientos. Su pareja, Julián Caicedo Cano, fue objeto de denuncias tras revelarse que presuntamente ejercía influencia en decisiones contractuales de la entidad y que firmó millonarios contratos de asesoría con entidades como el Invías y la Universidad del Tolima.

Todos prometieron ser distintos. Todos hablaban de ética, transparencia y superioridad moral. Pero terminaron demostrando que el “cambio” no eliminó las roscas políticas; simplemente creó unas nuevas.

Cuando usted lea esta columna, ya sabrá qué decidió Colombia en las urnas en esta primera vuelta presidencial. Sabrá si el país eligió seguir creyendo en el relato o si decidió despertar. Yo todavía no lo sé. Pero sí sé algo, ningún resultado electoral debería borrar la evidencia de estos años.

Colombia merece saber quiénes se enriquecieron alrededor del “cambio”, cómo se movieron esos contratos y hasta dónde llegaron las influencias dentro del gobierno de Gustavo Petro. Porque el presidente que prometió acabar con los privilegios terminó construyendo un sistema donde los privilegios parecen haberse multiplicado desde la Casa de Nariño.

Al final, el cambio no era acabar con la rosca. Era cambiar a los que se sentaba en la mesa.