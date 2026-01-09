5 infaltables gastronómicos para visitar en Bucaramanga

San Res Parrilla

¿Quieren probar buenas gastronomía santandereana? Este es el sitio ideal; el departamento siempre se ha destacado por la calidad de sus carnes y San Res es un gran exponente de dicho tema. Sus dueños son ganaderos especialistas y así lo hacen realidad en la gran cantidad de sus platos presentes en un menú robusto y lleno de buena sazón. Nacieron inicialmente en Lebrija en donde tienen un reconocido restaurante que hace las delicias de viajeros y residentes de la ciudad bonita. También se hacen presentes ahora en el corazón del barrio cabecera, sector gastronómico por excelencia. En su carta se pueden encontrar opciones de entradas como un delicioso chicharrón carnudo con yuca al vapor o el chorizo con melao y arepa santandereana, de esas que saben a ceniza hechas con la receta tradicional de las abuelas. Pero lo mejor para probar de todo un poco es pedir las canastas de parrillada que uno mismo arma a su gusto, y que pueden incluir carne de res, carne oreada, sobrebarriga, chatas, lomo de cerdo, chicharrón carnudo, costillitas de cerdo, pechuga de pollo, chorizo, morcilla, mazorcas, papa criolla, maduro y arenita amarilla.

La sopita de arroz a base de gallina y res en presentación mini es cortesía de la casa, pero también el tradicional mute santandereano se hace presente para los amantes de los platos típicos de la región. Caldo de huevo o de costilla para la noche recargando energías son otras de las tradiciones presentes en San Res.

Buenas bebidas para acompañar incluyendo un par de cocteles que sobresalen siempre que se visita el lugar.

Direcciones: carrera 36 con 44 esquina, Bucaramanga y Lebrija km 28 carretera Bucaramanga- Barranca.

Instagram: @sanres.bga y @sanresparrilla

Oso Burger

Para nadie es un secreto que Bucaramanga es la meca de las hamburguesas en Colombia, y Oso Burger es una de las nuevas y buenas opciones de esta comida rápida apuntando al estilo tipo smash que se está imponiendo en el país los últimos años. Oso es una propuesta en donde a pesar de sus concretas opciones, se puede escoger entre novedosas hamburguesas como la “oso burger de la casa” con un suave pan de mantequilla artesanal, cuatro carnes blend de 80 gramos cada una, queso cheddar original, tocineta crispy, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos y salsa oso de receta secreta pero bastante sabrosa. Otra de las joyas de la casa es la “Simple George”, una receta que incluye pan brioche, pechuga de pollo apanada en tempura, queso cheddar, tocineta ahumada y cole slow. Una de las más pedidas es la “Singnanture Burger” que va con pan de mantequilla artesanal, doble carne blend smash de 80 gramos cada una, queso cheddar, tocineta crispy, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos y salsa oso especial de la casa.

Una buena opción para los que no quieran hamburguesa es pedir las “oso fries” (papa a la francesa, salsa trufada y queso pecorino) que son deliciosas. Las burgers se pueden pedir sencillas, dobles y hasta triples en combo con bebida y papitas.

Dirección: diagonal 56 No 36- 68 Cabecera.

Instagram: @osoperezoso_

Moufflet Pastelería

Todo bumangués y yo diría que santandereano ha tenido alguna vez que ver con esta marca; hace parte de la entrada de sus habitantes y es uno de los signos representantes de la repostería de Colombia, a tal punto que ya fue galardonado en el pasado en los premios gastronómicos La Barra como mejor propuesta nacional de pastelería y repostería. Dónde hay un matrimonio ahí casi siempre estará presente Moufflet. Su dueña Diana Tabares es una virtuosa en el ramo y tiene un gran sentido de pertenencia por sus raíces santandereanas. Ella fue la encargada de hacer un pastel gigante que se le regaló a la ciudad y a sus habitantes cuando el Atlético Bucaramanga logró por fin su primera estrella en 2024.

En su carta tiene recetas originales como la torta “quesadilla” con quesos horneados en tres leches que te explotan el paladar al probarla. De igual manera presenta a sus comensales el “mascarpone” con base de queso del mismo nombre y notas de limón. Allá se consigue una excelente versión de la exquisita torta de almojabana que tanto nos gusta a los cundinamarqueses y boyacenses. Torta “Atenea” con base de vainilla, frutos rojos y arequipe es otro de los sabores que inevitablemente se deben probar. Ni hablar del excelente café que sirven para acompañar y que representa de manera honorable al departamento de Santander. Hay que visitarlo en repetidas ocasiones para lograr degustar la innumerables opciones de postre que tiene esta marca, toda una institución a través de los años.

Direcciones: carrera 23 No 51- 77 Nuevo Sotomayor y también con puntos de venta en Cabecera, Cañaveral y San Pío.

Instagram: @moufflet30

Battuto Soffritto E Trito

Uno de los lugares icónicos, más elegantes y sobrios para tener una velada romántica o cena familiar. Con sobradas charreteras, Battuto hace poco fue destacado por la revista internacional Time Out como uno de los mejores 20 restaurantes de Colombia en 2025. Es un lugar que muestra el alma gastronomica de la ciudad de Bucaramanga y una excelente opción para residentes pero también para personas como yo que hacemos por trabajo turismo gastronómico en el país.

El Ossobuco de res en salsa de vino blanco y tomate, polenta cremosa y acelgas de sartén es una delicia que vale la pena probar. Recetas italianas que enaltecen aún más esta propuesta en la ciudad bonita y que perdura a través de los años. En mi más reciente visita pedí el rissotto de lomo fino (arroz arbóreo, tomates cherrys confitados, espárragos jugoso lomo fino), un postre tradicional de tiramisú sbagliato con vainillas empapadas de café, crema de queso, y viruta de chocolate. Y aunque no soy mucho de licores me llamó la atención cerrar con un coctel Battuto Spritz que me recomendó el mesero y que se prepara con ginebra, aperol, reducción de vino tinto, vermouth rosso, soda y zumo de limón. No olvidar las excelentes opciones de pizzas artesanales como la cuatro quesos o la de miel y pistacho, sabores que solo se podrán conseguir en este lugar.

Dirección: calle 55 No 36-17 Cabecera

Instagram: @battutocolombia

Snob Premium Donuts

Cómo olvidar que en el pasado cuando no había opciones de donas en Bucaramanga, Snob vio la posibilidad y la aplicó haciendo preparaciones con estilo “postre al plato”. Local amplio, ambiente tranquilo, carta generosa, café de origen con cuerpo y textura, y un sinfín de oportunidades dulces para deleitarse. Por ejemplo donut de crème brûlée, un invento espectacular que marida de manera impecable con un café tipo americano, un expresado, un machiatto, un mocaccino o un te helado con cascarilla de café, jengibre y limón. De igual manera hay otros sabores como crema de oreo, pie de limón, golden brownie, Milo arequipe, mousse de maracuyá, donut de capuchino, frutos rojos y chocolate blanco o trufa de chocolate.

En su menú hay una nueva opción llamada “Snob Puddings” que son puddings húmedos y suaves servidos con crema batida o helado de vainilla y en sabores como bocadillo y queso, capuchino con caramelo o rollo de canela de tres leches. Opciones de brunch con montaditos, sanduches, bowls y tostadas francesas entre otros.

Dirección: Cabecera calle 54 No 35ª 33 y Cañaveral calle 31 No 23- 29

Instagram: @snobpremiumdonuts