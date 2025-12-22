Un tour gastronómico por Barrancabermeja

Muchos tenemos la percepción que la segunda ciudad más importante del departamento de Santander es solo petróleo, calor ardiente y nada más; pero nada más alejado de la realidad que esa afirmación. La Bella hija del sol como cariñosamente se le dice a Barrancabermeja, siempre me sorprende porque cada vez que la visito como muy bien, y me he encontrado últimamente unos sitios maravillosos que uno no se imagina que puedan quedar en esta ciudad. Por tal razón decidí hacer un pequeño listado (tal vez me quedaré corto) de algunos de los buenos lugares en donde disfruto de una creciente y deliciosa gastronomía, que además tiene el mejor “milobanano” y también “fritosudado” de Colombia.

Tr3s Corazones Pastelería Francesa

Increíble que Barrancabermeja tenga una de las mejores pastelerías francesas que yo personalmente he visitado. En menos de un año se metió a la final de los premios La Barra 2025 y casi da la sorpresa. Averiguando con la dueña del lugar (Yury Pereira) me contó que no ha sido fácil llegar a ese alto nivel de calidad actualmente precisamente porque el clima no se presta y su cocina después de mucho indagar tuvo que ser adecuada con aire acondicionado para que las mezclas dieran punto ideal. Pero ella lo logró y “Tr3s Corazones” es un sitio demasiado acogedor en donde se puede degustar un buen brunch, un café de calidad, unos postres maravillosos y una de las mejores milhojas que me he comido.

En su menú se pueden encontrar productos de alta panadería como croissants de fresas en una textura perfecta en cuánto a crocancia y frescura, Babka de nutella, coraroll de pistacho, pastel de manzana, tiramisú y suspiros. Si de “tardear” se trata tal vez pueda elegir un café de origen acompañado de un créme bruleé, una torta Rocher o una torta vasca. También hay opciones de brunch como los “huevos Tulum” (huevos en salsa napolitana con cebolla encurtida, queso costeño y tostadas de maíz) o el “sarten Venecia” (huevos al sartén bañados en salsa de quesos, chorizos cocteleros, waffles de yuca coronados con queso de búfala).

Capítulo aparte el que tendrá esta panadería francesa para ahondar más adelante sobre su historia bonita en inspiradora de emprendimiento por parte de su dueña.

Dirección: calle 60 No 21-35

Instagram: @tr3scorazoness

Sabor Marino Restaurante de mariscos

Grata sorpresa la que me llevé con este lugar, del que ya me habían hablando antes de visitarlo, puesto que me encontré con que es especialista en comida del mar Pacífico, que para mí es la mejor gastronomía que tiene Colombia. Al principio imaginé que eran platos de “pescado de río “, pero mi ilusión aumentó cuando me contaron que su chef venía de esa tierra chocoana. Sabor Marino se describe como un restaurante con encanto ribereño fundado hace 15 años por unos soñadores que creyeron siempre en el potencial que tenía la ciudad de Barrancabermeja, resaltando la gastronomía del Pacífico pero de la mano también de los sabores de la región del Magdalena Medio, fusión que les ha permitido estar siempre vigentes. Menú potente, cargado de innovación que en mi concepto se potencia con una buena cava de vinos y licores para maridar correctamente cada preparación.

Tuve la fortuna de probar de entrada los “patacones sabor marino” que va con salsa bechamel con tocineta y camarón gratinado con queso parmesano. Pero mientras disfrutaba de las texturas de los 4 patacones ya quería que llegara mi “parrillada mar y río “, un plato de los más pedidos y que consta de salmón, anillos de calamar, jaibas, mejillones negros, pulpo, bagre, róbalo importado, arroz de camarón, patacón y aguacate.

Son más de 50 opciones entre pescados, carnes, opciones vegetarianas en infantiles. Por ahí vi que pasaban a otra mesa un bocachico frito sudado con arroz con arroz de coco que se veía muy bueno.

Dirección: calle 52 No 15-45

Instagram: @sabormarino6

Panicho

No hay mejor sitio para desayunar en Barrancabermeja que Panicho; un viejo conocido que siempre visito porque es de los papás de una buena amiga periodista en Bogotá. Me gusta que sirven generosamente como apenas para el apetito mío, y lo mejor es que la relación costo beneficio está muy bien equilibrada. Cafecito nada más y nada menos que Mesa de Los Santos, tamal santandereano de inmejorable sabor y caldo de huevo como mandan los cánones en el departamento.

Pero Panicho es más que eso, porque ha venido creciendo y ha tenido que innovar con sus opciones para deleitar el desayuno de los barranqueños, pero también de los turistas que como yo, voy de paso por trabajo o placer. Es frecuente ver por ejemplo el desayuno de hotel que lleva tres pancakes, dos huevos fritos o revueltos, salchicha ranchera, tocineta, porción de fruta, naranjada, chocolate y yogurt con granola. Yo en cambio me pedí una arepa de chócolo, queso, aguacate y chicharrones que tengo que confesar, casi no puedo con ella de lo grande que era.

Entre la múltiples opciones hay calentados, caldos, quesadillas, diferentes tipos de tamales, patacones, cremosos de pollo con champiñones, patacones, pancakes, waffles y arepas en varias presentaciones y acompañamientos. ¡Si quieren desayunar tablado, vayan a Panicho!

Dirección: carrera 28 No 56- 11 frente al Sena.

Instagram: @panichobca

Mora Fresth

¿Qué piensan ustedes cuando escuchan esta razón social? Tal vez una heladería o frutería ¿verdad? Pues aunque de pronto en sus inicios así fue, hoy en día David y su buena marca tienen muy campantes una de las mejores hamburguesas de la ciudad. Con dos puntos de venta en los barrios Torcoroma (donde nacieron) y Villarelis, es uno de los sitios preferidos por propios y extraños a la hora de pensar en comer bueno.

Insumos de calidad, instalaciones sencillas pero muy amables con el comensal, terrazas o espacios cerrados con aire acondicionado y ahora mismo que estamos en diciembre lo han incluido como una de las mejores decoraciones navideñas de la ciudad.

La ensalada de frutas tradicional con la que empezaron, permanece en el menú y es una de las más conocidas y solicitadas (helado, frutas, crema de leche, lecherita, queso rallado, salsa de mora, salsa de chocolate y galleta wafer). El salpicón con helado y la banana Split son otras de las preparaciones que se pueden pedir, si de refrescarse se trata. Pero vamos a las buenas hamburguesas; “la reina “ es una de las opciones con 180 gramos de carne de primer nivel, queso abundante, pierna de cerdo marinada y ahumada, mermelada de tocineta, queso crema aromatizado y acompañada de papitas a la francesa. Otra joya de la carta es la hamburguesa “Morafresth Supreme” (540 gramos de carne de res al carbón, triple queso, tocineta, lechuga, tomate, cebolla caramelizada, salsas y papas fritas). Para estas festividades y aprovechando que había un concurso de hamburguesas en la ciudad sacaron una edición especial “Merry Christmas” con pan artesanal rojo, aros de cebolla, 180 gramos de carne de res al carbón, queso, pepinillos de la casa y un pollo relleno con tocineta queso, champiñones y espinaca. ¡Maravilloso sabor que repetiré cuando vuelva!

Dirección: Torcoroma carrera 20 No 52- 92 y Villarelis calle 50 No 54- 25.

Instagram: @morafresth

Free Dogs

El mejor perro caliente de Barrancabermeja sin lugar a dudas; recetas originales en inigualables con el plus de una barra libre en donde el comensal puede aplicarle lo que quiera a la preparación inicial servida a la mesa. Tuve la fortuna de llegar cuando estrenaban un sabor de hot dog pensado en la cultura oriental, que combina la base tradicional de un perro caliente como lo es la papita ripio, la cebolla y salchicha americana, con trozos de carne de res en una reducción de salsa BBQ coreana con salsa de soya, coronado con queso mozzarella y dip de kanikama en salsa de la casa con semillas de chía. La verdad no quise adicionarle nada de la barra para poder sentir los sabores originales y creo que es una gran invención dentro de uno de los pilares de la comida rápida americana. Su local vive lleno y las personas que los visitan suelen ir en familia para disfrutar de una buena velada. Atención inmejorable y dedicada, lo cual es bastante característico entre los barranqueños que son orgullosos de su tierra y muy buenos anfitriones. Otro de los buenos sabores que ofrecen es el “HD Toci Dog” que lleva como ingredientes salchicha americana, mermelada de tocineta y cebolla crispy. Me llamó la atención de igual manera el “dogtor” y sus novedosos ingredientes (salchicha tipo alemana, pepinillos, carne desmechada, mermelada de tocineta y cebolla crispy). Son también muy buenos haciendo hamburguesas y han participado en los Burger Máster de Tulio con destacado éxito. Finalmente recomiendo las limonadas y las sodas elaboradas que son de gran sabor para combinar con las diferentes opciones de menú.

Dirección: calle 60 No 22- 35 barrio Parnaso.

Instagram: @freedogs.col

The Buffalo House

Un viaje al extranjero llevó a sus dueños a descubrir un sabor que los marcaría para siempre: la carne de búfalo. Solían compartirla alrededor del fuego, en la mesa familiar, entre canciones de la radio y relatos que hoy siguen vivos en la memoria. Viajaron, probaron, aprendieron… y cuando finalmente entendieron la receta de un buen búfalo, comprendieron que no se trataba solo de carne, sino de carácter, fuerza y recuerdos. Era un viaje transformado en experiencia.

De ese legado nace el restaurante en mención en Barrancabermeja quien hoy goza de prestigio y distinción, donde cada bocado rinde homenaje a esa travesía y donde lo cotidiano se convierte en algo memorable. En The Buffalo House, el sabor del búfalo despierta curiosidad; el aroma del fuego invita, la textura sorprende y cada bocado deja huella. Allí se juega con los platillos y cada propuesta ofrece giros inesperados. La carne de búfalo marca el camino y se convierte en una experiencia que no se olvida. La innovación no se fuerza: nace de la pasión por crear y por conquistar a comensales que siempre quieren regresar.

Entre las muchas buenas opciones, recomiendo la hamburguesa Bacon Cheese, con su gran protagonista: carne de búfalo, pan artesanal, doble queso cheddar, doble tocineta ahumada, tomate, lechuga, cebolla y una poderosa inyección de queso cheddar que la hace aún más irresistible. También destaca la hamburguesa Jack Daniel’s, preparada con pan artesanal, mermelada de tocineta en reducción de whisky de la misma marca, queso cheddar, tomate, lechuga y cebolla crispy. El menú ofrece más de 10 opciones de hamburguesas de primera calidad, y sinceramente, queda pendiente una segunda visita para seguir explorándolo. Además, cuentan con una provocativa sección de entradas, sándwiches, perros calientes, desgranados y french fries. Entre las picadas sobresale la parrillada trifásica, que incluye 150 g de carne de búfalo, 150 g de pechuga de pollo parrillada y 250 g de costillas de cerdo.

Dirección: Calle 49 No. 24-68

Instagram: @thebuffalohouse_bca

Órale Restaurante Tex Mex

En el distrito gastronómico, que es un sitio en donde conviven propuestas de alto nivel culinario, el restaurante Órale se presenta como un espacio vibrante, directo y lleno de carácter. Su concepto es claro desde el nombre; tex-mex auténtico, margaritas bien servidas y una experiencia pensada para disfrutar sin complicaciones. Órale no busca sofisticación innecesaria; apuesta por el sabor, la abundancia y una atmósfera relajada que invita a compartir. Su carta reúne clásicos del tex-mex reinterpretados con un enfoque contemporáneo, donde las porciones generosas, los ingredientes bien seleccionados y las combinaciones intensas son protagonistas: enchiladas, quesadillas, tacos, pizzadillas y margaritas forman el corazón de una propuesta pensada para satisfacer y sorprender.

Uno de los grandes aciertos de ellos es su propuesta de bebidas. Las margaritas, son emblema de la casa, se sirven con carácter y equilibrio, convirtiéndose en el complemento perfecto para la experiencia gastronómica. No son un accesorio: son parte esencial del concepto y del ritual de visita.

El ambiente refuerza la experiencia que viví. Colores, música y una energía constante convierten a este establecimiento en un punto de encuentro ideal para grupos de amigos, celebraciones informales o planes que buscan buena comida y buenos momentos. Todo acompañado de un servicio cercano y dinámico, alineado con el espíritu del lugar. En un escenario gastronómico diverso, Órale se diferencia por su autenticidad y personalidad. Es un restaurante que entiende su público y entrega exactamente lo que promete: sabor, actitud y una experiencia honesta.

Pienso que es una parada obligatoria para quienes buscan tex-mex con carácter, margaritas bien hechas y un ambiente que se disfruta tanto como sus platos, consolidándose como una de las propuestas más versátiles del distrito gastronómico.

Dirección: carrera 25 No 48- 55 Parque a la vida.

Instagram: @oralerestaurantebca

Pixco Restaurante

Igualmente ubicado el corazón del distrito gastronómico, Pixco se ha posicionado como uno de los restaurantes que mejor interpreta la cocina nikkei contemporánea. Su propuesta, que fusiona con precisión la técnica japonesa y la intensidad de los sabores peruanos, ofrece una experiencia gastronómica sólida, auténtica y memorable. Desde el primer contacto, Pixco deja clara su identidad: una marca bien construida, moderna y coherente, donde cada detalle, desde la estética del lugar hasta la presentación de los platos, responde a una visión clara de calidad y sofisticación. No es solo un restaurante para comer sushi, es también un espacio pensado para disfrutar la gastronomía como una experiencia completa.

La carta es protagonista, rolls cuidadosamente elaborados, combinaciones equilibradas y sabores que se sienten definidos y honestos. Cada plato refleja técnica, creatividad y respeto por el producto, logrando ese punto exacto donde la innovación no opaca la esencia. Reconocimientos como Sushi Master y Pizza Master respaldan el nivel culinario que Pixco sostiene de manera consistente.

El ambiente acompaña perfectamente la propuesta gastronómica; contemporáneo, acogedor y con una vibra que invita a quedarse. Este maravilloso lugar funciona tanto para una cena especial como para encuentros más relajados, siempre con un servicio atento que entiende y comunica bien el concepto del lugar. En un entorno donde la oferta gastronómica crece día a día, Pixco se diferencia por su identidad clara, su calidad constante y su propuesta bien ejecutada. Es un restaurante que no busca seguir tendencias, sino construir una experiencia propia. Seguramente los invitaré para que en 2026 se postulen y participen en lo mejor a la gastronomía colombiana en los Premios Gastronómicos Revista La Barra en donde tengo el honor de ser jurado desde hace 5 años.

Dirección: carrera 25 No 48- 55 parque a la vida.

Instagram: @pixcobca

Este recorrido gastronómico continuará…