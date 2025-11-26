Un tour de pizzerías por Valledupar

Una de las cosas que más me gustan de mi trabajo como auditor en hoteles, es precisamente poder tener una estadía de al menos una semana en alguna ciudad para hacer recorridos gastronómicos que me permitan alimentar mis redes y realizar este tipo de escritos que se vuelven guía posterior para los turistas que visitan una ciudad. Hoy les traigo un recorrido por la creciente gastronomía de Valledupar, en esta ocasión con el tema de las pizzas.

Los Corales

Cuando pregunté a los conocidos en la capital del Cesar por Buenos sitios para probar pizza en su ciudad, muchos coincidieron en que “Los Corales”, quienes funcionan desde 1972, tendrían que estar definitivamente en un recorrido por este tipo de comida. Empezaron siendo heladería y me atrevo a decir que cualquier vallenato que conozca bien su ciudad, alguna vez ha probado un delicioso helado o una buena pizza del lugar. Su piña es famosa y la usan con talento en ambas preparaciones; así me recibieron con un tradicional vasito de helado de vainilla con zapote costeño y piña, comprobando que lo que me habían dicho era verdad. Sus fundadores empezaron trayendo el helado por vía aérea desde Medellín, pero con el pasar del tiempo lograron crear una industria alrededor del tema con máquinas y todo lo que se necesitaba para funcionar a la perfección desde Valledupar.

Ya hablando del tema de las pizzas, que empezaron unos años después, pude degustar la pizza favorita de muchos llamada “Los Corales” que ejerce como la pizza de la casa, eso sí combinada con la tradicional hawaiana porque quería probar también la piña dentro de la pizza. Ellos manejan más de siete tamaños de pizza según el gusto del comensal. Otros sabores destacados son la cinco carnes, la Santa Rosana (con un chorizo inmejorable en su textura y sabor), la siciliana, una variación de la hawaiana con pollo incluido, mexicana, tocineta, maíz y ciruela, y camarón y anchoas, entre otros sabores.

Da gusto ver cómo una de las fundadoras de la marca, a sus más de 80 años, atiende personalmente y sigue al frente del negocio, con una ternura, un amor de madre que contagia y permite sentirse como en casa. Las nuevas generaciones también se hacen presentes en la administración del negocio con tenacidad en innovación. Abel es muestra de eso, pero cuenta que todos sus familiares cumplen un rol importante dentro del restaurante, lo que permite afirmar que es un negocio familiar de tradición en la ciudad de Valledupar.

Dirección: carrera 11a No 15- 04

Instagram: @loscorales.1972

Pizza Factory

Ya sabía y había probado esta pizza cuando viví en Santa Marta, pero si historia nace desde hace 22 años en Valledupar. Su ingrediente secreto como ellos mismos lo afirman es Dios, y ese amor se nota en cada una de sus preparaciones. De origen manizalita pero muy vallenatos sus dueños se han logrado posicionar como una de las mejores opciones en esta ciudad. Gran fama tienen la tradicionales “pizzas estofadas y súper estofadas” que se pueden pedir en varios sabores como carnes, hawaiana, vegetariana y triple queso. Recomiendo no saltarse pedir el pancito que ofrecen para comer mientras se hornea la pizza y que va acompañado de queso crema porque es una delicia.

Dentro de las pizzas especiales está la “hawaiana chicken” (pollo, jamón y piña), la paisa con chorizo, maicitos y tocineta, la mexicana con pimentón, carne molida, cebolla y jalapeños, la pizza pollo miel mostaza, la suprema con cebolla, pimentón , champiñones más carnes frías y la tradicional Margarita con tomate, cábano y orégano.

En total más de 35 opciones de sabores que pueden ser acompañados con sus buenas sodas y limonadas que también son de las preferidas de los frecuentes asistentes al restaurante.

Direcciones: Barrio Los Ángeles (cra 13b, No 6b 74), To Go (estación pilonera mayor) o en centros comerciales como Guatapurí, Mayales y Megamall

Instagram: @pizzafactoryvalledupar

Restaurante Caobos

Este buen lugar es un caso especial y curioso; funciona dentro de un hotel pero atiende al público en general con esmero, lo cual le ha permitido ganar reconocimiento por su sazón, especialmente con el tema de las pizzas. En un ambiente elegante pero sobrio, atiende este tipo de comida en las tardes, hora en que empiezan a llegar comensales muy fieles que ya saben que encontrarán calidad, ingredientes de primera calidad a un buen precio. Yo me dejé asesorar del chef y acepté probar la pizza “criolla vallenata” que va con salsa , queso mozzarella, carne de res asada, cebolla envinada, chorizo español, jamón, plátano maduro, maíz y cilantro. Su combinación de sabores al paladar permite tener una experiencia única, de las mejores pizzas que he probado en mucho tiempo. Otras opciones son pollo desmechado con champiñones y maíz, una que llaman “La Reina” (queso mozzarella, borde de queso costeño, chicharrón, queso parmesano, maíz, chorizo español y jamón) o “la granjera” con jamón, tocineta, pollo a la plancha, tomate y cebolla.

Creo que es una parada infaltable si de probar buenas pizzas se trata, en la capital mundial del vallenato.

Dirección: calle 22c No 18a 31 dentro del hotel UCLA Center.

Instagram: @caobosrestaurante

Mami Nanchy

El Chef Jean Paul, quien ha asesorado muchas cartas de restaurantes prestigiosos de Valledupar se lanzó a esta aventura hace un tiempo para hacer una de las mejores pizzas de la ciudad. De esas con masa madurada que no hace daño a personas cincuentonas como yo, de esos sabores que solo se encuentran en un solo lugar, y con recetas originales, usando ingredientes locales y de mucha calidad. Aquí encontré a una persona dispuesta a mostrarme la ciudad, a explicarme técnicas y a compartir conocimiento sin ningún tipo de recelo. El nombre es un homenaje a la mujer que le dio la vida y que cariñosamente así llamaban, pero los nombres de las pizzas también tienen que ver con mujeres que han marcado su vida y que lo inspiran siempre para hacer las cosas bien.

Pizza Victoria (queso mozzarella, salami especial y una piña caramelizada pero sobre todo muy aromatizada), “Sofía” (queso mozzarella, jamón de pavo, rootbenf de pollo, maíz desgranado y orégano), “Maye” (queso mozzarella, carne mexicana, pepperoni, pico en gallo, fríjol refrito, queso cheddar, tomate fresco y ají criollo) y “Liseth” (queso mozzarella, jamón serrano, queso bocconcini, rúgula y reducción de vinagre balsámico) hacen parte de la carta. También hay un par de buenas opciones de lasagnas y de bebidas no alcohólicas con sabores originales.

Dirección: carrera 19 No 9- 63 local 3 Avenida Simón Bolívar.

Instagram: @maminanchy_cocina

Dan Pratt

Otro clásico en cuestión de pizzas en la capital del Cesar; fue otra que me recomendaron a ojo cerrado. Tradición pizzera desde 1979 y restaurante al cual se asiste en familia, para celebrar cumpleaños u otra ocasión grupal especial. Por lo menos eso me pude dar cuenta mientras visité el local, que se mueve muy bien también con el tema de los domicilios. Pizzas de sabores variados como la pizza de la casa Dan Pratt (pollo, jamón, salami, chorizo, cábano, pimentón y cebolla), “pizza del huerto” (tocineta, pollo, champiñones, pimentón verde, tomate, cebolla roja, ajo, aceitunas y espinaca), “la llanera” (carne molida BBQ, pollo, tocineta, maíz, pimentón rojo y verde) y la “colombiana” (carne molida, chorizo, pimentón, maíz y cebolla).

Cinco tamaños en total que van entre los $34.000 y los $135.000 según el sabor y la cantidad de ingredientes proteicos.

Dirección: carrera 12 No 13c 52 Valledupar.

Instagram: @danprattvalledupar