¿Qué se gane como sea? Pues sí!!

Junior le ganó al DIM, y parece que eso fue lo que más importó. Un partido donde los tiburones tuvieron pocas opciones de gol, quizás de los pocos en este semestre de la mano de Alfredo Arias, y con una sóla, resolvieron la papeleta a su favor. De la mano de un volante de marca como Didier Moreno, ante la improductividad de los llamados hombres a marcar en el arco contrario. Pero como es un equipo de fútbol, todos caminan hacia el mismo lado, y hasta un tanto del arquero es válido. No hay de otra.

En ese orden de ideas, y por ser este cuadrangular tan apretado, es el grupo de la muerte, una victoria “como sea”, puede hasta hacer cambiar el verso de los protagonistas. Y no es para reprochar. Durante la fase regular, Junior cabalgó durante varias jornadas en el primer lugar de la tabla de posiciones. Fue efectivo en las opciones que sirvieron para ganar, pero siempre quedó la sensación de que faltó más. No hubo cabeza fría para capitalizar las aproximaciones en el último pase, y eso sí que fue un dolor de cabeza para Arias.

Como también las victorias que les sacaron del bolsillo, y que dió como problema extra la falta de concentración en los minutos finales. Pero en esta primera fecha de los cuadrangulares semifinales, Junior tuvo otra cara. Preciso en una ocasión, y serio en lo defensivo, con su arquero como figura. Parece ser que la lección fue bien aprendida, y ya aplicada en la cancha

Me quedo en la última rueda de prensa de Junior, tras la victoria ante Medellín en Barranquilla, con lo que pidió Guillermo Celis, volante del onceno rojiblanco. Que en esta etapa de la liga, lo más importante es estar unidos, prensa, afición y equipo. Que lo importante es ganar así sea medio a cero, más que las críticas por un mal partido jugado, o por los cambios que no se hicieron y debieron hacerse.

Y es que en “el tiburón” hay un consenso general, ganar. Sí, ganar y “como sea”. Sin escrúpulos. Que si hay críticas, que sean del otro bando, o de los medios que cubren ese equipo. Por ejemplo, aquellos que tanto se han quejado de ese principio tan básico de oposición, y el que Junior mantuvo en torno al deseo de Nacional de jugar la tercera fecha en plaza de altura, y no en la segunda que tiene inscrita ante Dimayor en su área metropolitana. Al final escogieron Ditaires, en Antioquia, donde tenía que ser. Punto. Y si no les gustó, qué hacemos? Artriden Gel como dijo “el negro” Perea. Únteselo, que también cura la urticaria.

Se viene ahora América, “el fofó” de Junior durante este semestre. Muchos en Barranquilla creen que será un partido para comenzar a “sacarse la espinita” de las derrotas anteriores. Pueda que en el parley de todos, “la mechita” sea el favorito, pero la banda de Arias tiene aire en la camiseta, y cualquier cosa puede pasar. El sueño de la afición rojiblanca seguro comenzará a tomar forma si una victoria se da en Cali. Y se venderán más abonos en “la arenosa”, y la Juniormania se asomará lentamente en cada casa de la ciudad. Porque es que en Barranquilla se goza más una final en diciembre que a mitad de año. Y si se gana, la fiesta se extiende hasta los carnavales. Es que esto es Junior.. No más!!

POSDATA: En mi sueño, Junior le ganaba a Medellín. Se dió. No el mismo resultado, pero ganó. Ante América, dí empate. Pero ojalá me equivoque, y gane papá!!