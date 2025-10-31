Dos meses críticos: el grito silencioso de las mujeres en riesgo que Bogotá no puede ignorar

Nos acercamos al final del 2025. Para muchos, noviembre y diciembre significan celebraciones, reencuentros y vacaciones. Para miles de mujeres en Bogotá, sin embargo, esta temporada puede convertirse en una cuenta regresiva donde el riesgo de ser víctimas de feminicidio o de violencia extrema se intensifica. No podemos ser indiferentes ante esta realidad.

Las cifras hablan por sí solas: Entre 2020 y agosto de 2025, 11.534 mujeres en la capital han sido identificadas en situación de riesgo de feminicidio. Lo que es más preocupante: solo en lo corrido de 2025, hasta agosto, la cifra de casos con seguimiento institucional ya ascendía a 2.183. Sin haber terminado el año, los casos han aumentado un 69 % respecto al total de 2024, es la cifra más alta registrada en los últimos cinco años.

Pensemos por un momento en la angustia de una mujer en Bogotá que al cerrar la puerta de su casa (donde ocurre el 79,4% de los casos de violencia física), su agresor está cerca, y las fiestas o el consumo de alcohol solo aumentan la tensión ¿Dónde busca ayuda si el ataque ocurre a medianoche o en un puente festivo? ¿Qué le decimos a una víctima cuando la única Comisaría de Familia disponible está colapsada o ya ha cerrado?

La tragedia es prevenible, pero requiere acción, no solo palabras.

Detrás de cada estadística hay un rostro, un miedo profundo, una vida que se podría salvar. La semana pasada conocimos el caso anónimo de una mujer que, tras sufrir una brutal agresión, fue valorada con un riesgo altísimo. Su entorno familiar la aisló, su agresor la acecha, y la burocracia del sistema no le brinda la protección inmediata y constante que necesita.

Esta denuncia anónima es un grito de auxilio que se multiplica por miles. La realidad nos dice que la violencia intrafamiliar es un problema de 24 horas al día, 7 días a la semana, pero la respuesta institucional no lo es.

En el Partido MIRA entendemos que una acción para mitigar esta tragedia, es fortalecer la puerta de entrada a la justicia. Por eso, impulsamos el Proyecto de Acuerdo 744 de 2025 en el Concejo de Bogotá, que busca prevenir e impactar de inmediato la violencia intrafamiliar.

La propuesta busca ampliar las Comisarías de Familia de las 38 actuales a 80. Pero la cantidad no lo es todo; la accesibilidad lo es. Por eso, proponemos la implementación de Comisarías virtuales y no presenciales con atención las 24 horas del día.

Necesitamos esta modalidad para superar las barreras geográficas y de tiempo, para que una mujer en riesgo en Kennedy no tenga que esperar hasta el lunes a las 8 a.m. o viajar al otro extremo de la ciudad para ser escuchada. Necesitamos garantizar la justicia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La protección no da espera. Es nuestro deber ético y político. No podemos permitir que las celebraciones de fin de año traigan consigo un aumento de fatalidades que pudimos haber prevenido y esperamos que este Proyecto de Acuerdo avance y se discuta. Pero sobre todo, que desde ahora en el Distrito, se realice un seguimiento riguroso a estos casos y garantice una protección integral y se fortalezcan las estrategias de prevención.

Para prevenir posibles tragedias, reiteramos la necesidad de acciones inmediatas, respaldadas por acciones y recursos adecuados. La vida de miles de mujeres está en juego, y Bogotá tiene el deber de protegerlas.