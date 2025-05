Me pregunto: ¿Influye la prensa deportiva en el hincha del Junior para no ir al estadio?

La apatía del hincha rojiblanco por ir al estadio no es de ahora. Y razones miles para entender por qué el estadio Metropolitano no se llena cuando juega Junior. Sea contra quien sea. Eso de que escogen partidos, es muy relativo. Aquí vino América dos veces, en este semestre, por ejemplo, y no se llenó. Y si echamos el cassette para atrás, en el torneo regular, muchos son los casos. Podría ser también que la gente aún no le perdona a don Fuad la ofensa aquella cuando dijo que ellos no necesitaban del público para cumplirle a sus jugadores. O el precio de la boletería, aduciendo siempre que, a comienzo de año, se mete la temporada escolar, luego que los carnavales, en fin. Aquí hay de todo un poco.

Pero me asaltó una duda, y lo consulté luego con varios colegas de la ciudad, líderes de opinión, si realmente la prensa deportiva de Barranquilla influye en el pensamiento del hincha de Junior para no ir al estadio. Las opiniones fueron divididas. Y esto lo pregunté a raíz de “un nuevo vainazo” de Farías, o una nueva cachetada del técnico sobre nosotros. Cuando le preguntaron sobre qué mensaje le enviaría a la afición tiburona previo al arranque de los cuadrangulares, salió con una que, plop!! “Tiene que ver mucho con el mensaje porque.. (hace una pausa en medio de risas)... La gente también se conecta con el equipo de oído, de vista. Si todos los días decimos solamente catastrofidades (textualmente) del equipo, que todos somos malos, obviamente que nadie quiere ir a ver un equipo perdedor...” Profesor Farías, primero una cosa. La palabra catástrofe no es un verbo. En ese orden de ideas, no es válida la expresión “catastrofidades”. Quizás sólo existe en el imaginario del fútbol del que usted habla en ruedas de prensa cuando alguien está inconforme con su pensamiento. Es normal. Segundo, el hincha de fútbol durante la semana, vé, antes del partido de Junior, copa Libertadores, Suramericana, Champions, Europa League, Premier, entre otras. Es normal, guardando las proporciones, que al ver su juego, no esté conforme. Por ende, al siguiente partido, no se sienta motivado en ir o regresar al estadio. Y tercero, no hay secretos. Los partidos de fútbol de Junior se ven por todos lados. Es uno de los equipos de esta liga, que más rating tiene en WIN SPORTS, canal licenciatario del fútbol colombiano. Si no van al estadio, por X o Y razón, lo ven en tiempo real, y si quieren, las veces que sea posible en repetición, para hacerse a un concepto que, en muchas ocasiones, es muy diferente al balance del entrenador al final del compromiso. Y esos que sí van al estadio, sólo basta escucharlos a las afueras del escenario para entender que, ganando o perdiendo, no gustan del planteamiento táctico del entrenador. Aplauden sólo a las individualidades, llámese Teo, Bacca, Jordan, Paiva, Castrillón, entre otros.

Los tiempos han cambiado. Lo que “el negro” Edgar Perea decía, al igual que Fabio Poveda Márquez, eran palabras benditas en Barranquilla. La influencia de ellos sobre el hincha de Junior era impresionante. Llevaban gente al estadio. No se veían los partidos por televisión domingo a domingo. Era radio pura, oído pegado al parlante, dentro y fuera del querido Romelio Martínez. Ni qué decir en los programas de ellos durante la semana. Era a otro precio. Hoy, la globalización en los medios de comunicación, te pinta otro panorama. Las redes sociales, las plataformas digitales. Hoy no sólo habla el periodista deportivo con argumentos, basados en la escuela. También lo hacen los “influencers”, los creadores de contenidos e hinchas con celular y micrófono de solapa. Todo el mundo. No sólo se debe estigmatizar a la prensa deportiva. No sólo somos nosotros el canal de comunicación entre el club y el hincha. Bueno, si es que lo hay.

¿Qué si influimos? Tal vez. ¿Cuánto? No mucho, creo. A la única conclusión que llego de todo esto es que, a Farías, poco o nada le importa la prensa deportiva de Barranquilla. No comulga con ella. Y estoy seguro que muchos de nosotros tampoco. Sólo le pido, profe, bájele un puntito al tono. Hágase una tregua usted mismo. Juegue para ganar. No importa cómo, pero gane. Al final el título es lo que vale. Si no lo consigue, será un nuevo fracaso en la historia de Junior.

