No es nómina alterna, es junior

Esa pregunta ronda por la cabeza de todo el mundo Junior. Porque muchos pensarán que ante Santa Fe, un equipo que también está metido en la pelea en el grupo de los ocho mejores de la liga, merece un rival con todas sus figuras dentro de la cancha: Teo, Bacca, Mele, Didier, Chará, en fin. Un equipo que este año ha demostrado que la altura es sólo un mito. Que también se puede ganar en ella. Pero también es cierto que, vísperas a vivir la fiesta de los cuadrangulares, se debe tener un equipo en plenitud de condiciones, nivelado en carga y a altura de la competencia. César Farías, técnico rojiblanco, lo tiene claro.

PUBLICIDAD

Puede leer: [Opinión] Farias la tiene clara: el que peca y reza, empata

Pero es que si usted mira para el banco, Junior tiene hasta para armar dos equipos más de gran nivel. Me preguntarás y cómo si siempre son los mismos? Claro, en el fútbol son sólo 11 dentro de la cancha, y más las alternativas, Junior ha mantenido una base de 20 jugadores, entre titulares y emergentes. Pero le llegó la hora para quienes a diario trabajan incansablemente y procuran estar al final en ese listado de favorecidos. Por ejemplo, Martínez, Cuenú, Mena, Moreno, Cantillo, Ángel, Vélez, Enamorado, Barrera, Caicedo, “Titi”, y el pelao Miller Bacca, sobrino de Carlos. Una nómina que también es fuerte y con argumentos dentro de la cancha para desafiar a cualquier equipo en el fútbol colombiano. Es cuestión de actitud, no de nombres.

Si me lo preguntan, que en muchos casos he sido contradictor con respeto y bases claras de las decisiones de Farías, te digo en esta ocasión, SE LA COMPRO!!. Si, porque le creo a todo el grupo, y soy un convencido del buen nivel de cada uno de sus jugadores. Pero si me preguntan, qué hubiera hecho yo como técnico? Te respondo tajantemente, ME VOY CON MIS CAPOS!! Es que Santa Fe no es cualquier “lagaña e mico”, como diría mi abuela, y ganarle en Bogotá, en El Campín, con altura y todo, sería un tremendo plus antes de encarar los cuadrangulares semifinales. De pronto, ante Fortaleza en Barranquilla, si cambio. Pero bueno, como bien dice el técnico tiburón, en este mundo imaginario del fútbol, lleno de fábulas e ilusiones, los deseos del fanático y prensa deportiva, distan mucho de la realidad del entrenador y su grupo de trabajo. Después de que sea para un bien general, todo es bien recibido.

Lea también: Opinión: Farías, el periodista

A diferencia de otros años, donde el equipo barranquillero entraba “raspando” a las finales, hoy hay tranquilidad por el deber cumplido antes de tiempo. Un colchón que te permite darle un aire a los habituales titulares, pensando en la fiesta de mitad de año. Algo si deben tener claro los hinchas del tiburón, y es que ante Santa Fe, no va una nómina alterna. No. Va JUNIOR, NOJODA!!

POSDATA: Teo, déjate de estar pensando en política. Tú eres loco!!! Jejeje...