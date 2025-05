[Opinión] Farias la tiene clara: el que peca y reza, empata

No terminamos de ser testigos de muchos actos de barbarie en Colombia y el mundo, cuando en el fútbol, especialmente, hay personajes que no se cansan, por sus actos, de generar violencia. Es que esta sociedad de doble moral vive en una nube donde el malo, en este caso, es el periodista, y el bueno, el entrenador. La historia del rifirafe entre César Farías, técnico de Junior, y José Hugo Illera, periodista de Win Sports, tuvo un testigo de primera: Yo. Al pie del caso.

Si bien los videos que circularon en redes sociales, de los portales CUID SPORTS y Camerino Deportes, mostraron lo sucedido, el haber visto de cerca a Farías reclamarle a José Hugo, me dejó atónito. Sorprendido. Los ojos del venezolano estuvieron cargados de ira, de mucha maldad, dispuesto, con sus puños, a llevar la discusión a otro plano. Destiló veneno, literalmente, en sus palabras. Me hizo recordar aquellos famosos combates de Mike Tyson, en la previa de los mismos, donde su mirada hacia el rival, era tan intimidante como su presencia en el cuadrilátero. ¿Qué impidió que Farías no le pegara al colega? Quien sabe. Benjamín Henao, del departamento de comunicaciones de Junior, lo intentó agarrar, pero él no se dejó. Se los aseguro, todo estaba dado para que el técnico le pegara a Illera. Sus gritos, sus gestos, todo. Pero Dios bendito, menos mal, metió sus manos. No veo otra explicación.

Pasadas las horas de este vergonzoso hecho protagonizado por César Farías, trascendió que el alcalde de Barranquilla, Alex Char, tuvo que mediar en la situación, ante pedido del mismo entrenador, tras reconocer que había metido las de caminar con el periodista. Con la agremiación. Hubo una videollamada de paz, en otros términos, muy pero muy distantes a los usados en su vulgar y ramplona reacción finalizada la rueda de prensa. Usó al alcalde Char, que debiera estar comprometido en otros temas de ciudad, para tapar su falta. Para pedir perdón. Ridícula y timorata forma de arreglar las cosas del técnico venezolano. Lejos de la hombría que pregona, al agarrarse sus genitales y decir que esto es de varones. Lo ví mal ahí, profe. En serio.

Ahora la gran pregunta que surge es, ¿Cómo serán los próximos encuentros con la prensa de Farías? Otra, ¿Qué quiere que le preguntemos? Otras más, ¿No se le puede hacer peticiones porque dice que no depende de él? ¿No podemos preguntarle por la actualidad médica de sus jugadores porque dice que no es su misión informarlas? Perdón, profe.. ¿De qué quiere hablar entonces? Que vaina tan tesa, cuadro!!

Algo si tengo claro, como que el agua moja, que este Junior cabalga en los primeros lugares de la liga no por Farías. No. Sí por el nivel individual de sus jugadores que marcan una pauta importante en su accionar. Lo de Teo, Bacca, Chará, Didier, Castrillón, “Titi”, Paiva, Mele, entre otros, es para soñar con los pies bien puestos sobre la tierra con la onceava estrella.

Por último, profesor Farías.. Cuando la embarre, no busque segundos. Usted mismo, dé la cara, y afronte sus errores. Eso sí es de hombres..