Tiempos de guerras relámpago

La llegada de Trump al poder me llenó de angustia las dos primeras semanas. No solo fue una cuestión de aranceles y atropellos lejanos. Quizás fuera la sensación generalizada de que la cosa se está desencuadernando por todo lado, de que el buque hace aguas.

PUBLICIDAD

La manera de actuar de su equipo, con sus múltiples medidas ejecutivas y en diferentes frentes, me recordó la famosa Blitzkrieg de los nazis, la guerra relámpago que fue usada por primera vez en la invasión a Polonia en 1939. Esta era un ataque rápido en la que se combinaban bombardeo aéreo y artillero, despliegue de tanques y unidades motorizadas, fuerza aérea y la infantería para aislar tropas enemigas.

Su éxito inicial radicó en la velocidad y el desconcierto que producía el poder del ataque, el uso de tecnología avanzada y la coordinación entre la fuerzas militares alemanas. Su éxito también se debió a que nadie pensó que Hitler se atrevería a tanto en ese lejano 1939: invadir Polonia –desde la distancia que da el tiempo, ¡qué pequeña esta invasión para lo que vino después!

En la miniserie documental Hitler and the Nazis: Evil on Trail (de Netflix), sobre el ascenso del Tercer Reich, no hablan de la Blitzkrieg, pero sí de William L. Shirer. Shirer, corresponsal estadounidense que cubrió la Segunda Guerra Mundial, conocía el desconcierto desde mucho antes, al menos desde 1934, cuando tuvo la oportunidad de ver de primera mano una manifestación de apoyo a Hitler que se presentó en Munich en septiembre de 1934.

A pesar del desconcierto inicial y la sensación de impotencia, de Shirer y las poblaciones afectadas, fue cuestión de tiempo para que los frentes de batallas fueran más de los que la Alemania nazi podía batallar con éxito y para que las diferentes resistencias reaccionaran.

En cuanto a la Blitzkrieg, dejó de ser exitosa porque, a medida que el frente de batalla se extendía, se dificultó el abastecimiento y la coordinación entre fuerzas, no era apta para nuevos climas y geografías y los países enemigos empezaron a reorganizarse y contratacar de manera más efectiva.

En 1946 se llevó a cabo el juicio a comandantes nazis en Nuremberg, punto de partida y llegada del documental mencionado. Shirer estuvo presente. Pasó del desconcierto ante el fervor que producía Hitler al desconcierto de ver altos comandantes nazis en juicio, algo impensable en la manifestación a la que asistió en Munich. Entre un desconcierto y otro pasaron 12 años, pero el temporal pasó. Y aunque entre uno y otro murieron millones de personas y se reconfiguró el mundo, pasó.