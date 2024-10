¿Farías se va? ¿Viera vendrá? ¡Qué locura estos días en Junior, cuadro!

No tengo la menor duda, y mucho más, a raíz de lo mostrado futbolísticamente en los últimos juegos de Junior, que el venezolano César Farías, es un técnico apetecido por cualquier equipo en Suramérica. Su hoja de vida así lo ratifica: seleccionador nacional de Venezuela y Bolivia, y estaciones en ligas como la venezolana, mexicana, India, boliviana, paraguaya y ecuatoriana, dan fé de eso. Y más, en esta última, donde dejó una huella imborrable (Ganó un título con el Aucas, equipo que nunca había sido campeón en este país).

PUBLICIDAD

Y es de allí, donde surgió “la bola de candela”, de un eventual diálogo entre Farías y el Barcelona, uno de los equipos más laureados y con historia de Ecuador. Un rumor que, a la distancia, dejó a más de uno sorprendido en el mundo Junior por cómo se está llevando una buena relación con el entrenador venezolano, no sólo en lo futbolístico, si no en lo personal. El reconocimiento de su trabajo en un equipo donde todo estaba reventado, es de alta admiración por todos en la familia rojiblanca.

¡Recontra plop! Esta versión sí que cayó como baldado de agua fría. Y lo digo porque en la mecánica de la oferta y la demanda, la propuesta económica de Barcelona, un equipo que en esa línea, puede superar a Junior, es tremendamente buena, ay mamita mía, adiós luz que te guarde el cielo!! No sería para pensarlo dos veces. Sin embargo, Farías, de entrada, ha dejado claro que su presente inmediato es el tiburón y que marcharse del equipo, aún no está en sus planes.

Pero juguemos en el plano de la suposición. Si lo de Farías en Ecuador es cierto, y se va, porque se derritió ante la tentación (el diablo es puerco), ¿a quién traerías en su reemplazo? ¿Se vendría el segundo bombazo en la historia del club en materia de entrenadores? ¿Sebastián Viera? Wuaoooooo... ¿Apague y vámonos? Umm, no lo creo tanto.

Viera es hoy por hoy, un gran ídolo en la historia rojiblanca. Es el más ganador, además de un sinnúmero de récords establecidos en el equipo barranquillero. Amado por muchos, odiado por unos cuantos detractores. Y ni qué decir de su actualidad como entrenador. Está a las puertas de conseguir un hecho inédito en el torneo de la primera B en Colombia: ascender, en su debut como técnico, al Real Cartagena. Eso sería, de entrada, un tremendo plus para el uruguayo.

Cuando me refería a que Viera sería ese segundo bombazo en materia de técnicos en la historia de Junior, fue porque evoqué la llegada de Giovanni Hernández como entrenador al equipo barranquillero en el 2016, el otro gran ídolo de la institución. Y ese momento, “el príncipe”, llegó como un verdadero “apaga incendio”, ante la crisis de resultados del club. Era lo ideal y mediático, en el papel para don Fuad Char. Pero en la cancha no fue así. Y Giovanni salió por la puerta de atrás como DT. Por fortuna, su afición en Barranquilla, aún lo idolatra.

¿La mala suerte del principiante? Puede ser. Lo cierto es que dirigir en la B, no es lo mismo que en la A. Y aunque no busco restarle importancia a lo hecho por Viera hasta el momento con el Real Cartagena, aún no tendría el peso suficiente para dirigir a Junior. El ejemplo de Giovanni Hernández es más claro que el agua. A no ser que a don Fuad le guste asumir dicho riesgo, y vuelva a meterse en la onda de lo “ideal y mediático”. Lo vaticinio: fracaso inmediato.

Repito, opino desde la suposición pero con causa justificada. La vida sigue su curso, Farías como entrenador de Junior y Viera como el líder revolucionario del Real Cartagena. Que si los astros se alinean y a ellos dos, la misma vida los ubica en los destinos antes mencionados, es harina de otro costal. ¡Nojoda, me meto a pitonizo, compadre! Para las verdades, el tiempo.