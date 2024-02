Karen Vinasco: Mamás sanas, hijos sanos

En sus temas de revolución mental, Karen Vinasco incluye un nuevo capítulo muy cercano a la vida de hoy en nuestros países. Anteriormente, las madres en el hogar estaban supeditadas a una serie de costumbres que se han dado por cientos de razones culturales y sociales. Muchas mujeres hoy no saben claramente cómo abordar los retos de ser madres, trabajar y continuar la vida, pero el mundo de hoy aporta nuevos pensamientos y herramientas a través de los cuales pueden administrar mejor su vida, sus emociones y realizarse plenamente como seres humanos.

A partir de lo que ha aprendido como madre y como mujer, Karen desea compartir todos esos conocimientos en su programa de Revolución mental en Vibra.fm y en un taller presencial que tendrá lugar en Bogotá el 29 de enero, en el que se busca orientar mejor a las madres de hoy.

¿Cuáles podrían ser los patrones que se transmiten en las madres a través de los años y que no permiten que las mamás sean plenas?

KV: Una madre consciente de sus emociones, capaz de regularse y atender sus necesidades, puede transmitir a sus hijos seguridad, amor propio y habilidad para gestionar su mundo emocional. Por el contrario, una madre que de niña no tuvo un entorno seguro, no fue vista, asumió roles que no le correspondían o estuvo expuesta a un trauma, transmite a su hijo los patrones de un estado nervioso en estado de alerta, que no le permite conectar con su intuición ni una relación positiva con sí mismo y su entorno.

¿Cuáles son los síntomas de mamás en problema emocionales? ¿Es decir, cuáles son los comportamientos que dejan ver que están atadas a estructuras del pasado?

KV: Uno de los síntomas de una mamá que no se encuentra bien emocionalmente es un estado de alerta permanente: que se encuentre hiper vigilante, pendiente de la necesidad de todos e ignorando la propia, nerviosa, relacionándose con los demás a través de la culpa o la victimización, es decir una persona que no es consciente de sus propias emociones y pensamientos.

¿Qué propone Karen para que las mamás puedan ejercer su papel de madres desde un punto más tranquilo?

KV: Propongo que las madres tengan espacios para gestionar su estado emocional. Espacios de trabajo introspectivo que les brinden herramientas para gestionar su mundo emocional, así como la búsqueda de redes de apoyo que les permitan tener tiempos de calma que aligeren el estrés del día a día.

¿Son comportamientos muy latinos?

La carga laboral y la falta de apoyo a las mamás por parte de las empresas, el entorno y las entidades gubernamentales hacen que las madres latinas tengan demasiadas cargas y, además, en muchos casos, han estado expuestas a condiciones de machismo y violencia que hacen que su estado nervioso no esté en las mejores condiciones.

Me parece que, en ese sentido, algunos países europeos tienen mucha más consciencia del rol de padres y un equilibrio que beneficia el rol de madre. Bali para mí fue descubrir un camino espiritual, profundo, en el que la conexión de las personas con su propio ser genera unas posibilidades increíbles en el desarrollo emocional de los niños,

¿Es verdad que los hijos son de la mamá? (expresión que me dijo una amiga que tiene 2 hijos y su esposo goza de más salidas con amigos y vida social que ella)

KV: Creo que en nuestro país se da mucho este caso, los hijos son de la mamá. Nuestra voz interna es la voz de nuestras mamás. Una mama sin condiciones de salud mental y emocional lleva a los niños a un estado de alerta del que les costará mucho reponerse a lo largo de la vida.

