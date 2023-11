El 25 N, detente y piensa en ti

En alguna charla de la feria del libro el escritor Mario Mendoza narraba cómo a las mujeres se les arrebató su poder desde hace millones de años, refiriéndose al poder de las sibilas o “sybillas” en latín.

La persecución fue mal llamada caza de brujas, porque muchas de ellas podían vaticinar eventos, ataques, especialmente en la antigua Roma, que cayó en el poder de los galos cerca del año 309 A. C.

Los guerreros persiguieron a las sibilas para evitar que alertaran a sus pueblos y los romanos hicieron lo propio con tal de callar toda forma de adivinación que no fuera dada por el colegio sacerdotal de los augures, y mucho más aún si las profecías anunciaban algo que pusiera en peligro el futuro de Roma.

En muchos capítulos de la antigüedad, las profetas femeninas tienen gran protagonismo, pero en su gran mayoría fueron calladas, incluso se llegó a afirmar que la antigua ley romana prohibía a las mujeres hacer muchas cosas que hoy socialmente son permitidas. Se rumora que la profeta Fauna fue castigada por su esposo haciéndola perder su categoría de deidad al descubrir que bebía a escondidas.

Para dejar atrás los antecedentes, señalemos que el 25 de noviembre de 1960 las hermanas Mirabal, 3 dominicanas activistas, fueron asesinadas por estar en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Este suceso se ha tomado como la manera de visibilizar lo que habían pasado las 3 mariposas dominicanas e instaurar un día internacional contra esta lucha, que aún no se detiene.

Lo que hemos vivido en América Latina no ha estado ajeno a la antigua historia de la civilización, y aunque esta no es una columna feminista, por lo menos en todo lo que hacemos en Vibra FM procuramos no desconocer los hechos y las cifras. Por eso, ante cualquier violencia contra la mujer, ¡decimos #yanomás!

Intentamos buscar el respeto por el otro en todos sus aspectos. Perseguimos con vehemencia antiguas creencias que han afectado el desarrollo social de los pueblos, oponiéndonos a pensamientos instaurados en las mentes de nuestros antepasados en los que para esas sociedades anteriores las mujeres no tenían derecho a ser ellas mismas.

Esas ideas que afirmaban que la mujer es la que hace un matrimonio, o que la mujer debe soportar muchas cosas en una relación porque así estaba escrito en el imaginario, o que hay que sufrir por amor, por los hijos, por todos los demás para encontrar el cielo, son nuestro primer desafío que genera opiniones y miradas; y cambiar lo establecido muchas veces está mal, aunque se busque un nuevo status ideal para todos.

Nos incomodan las cifras, los hechos y las noticias que nos dejan ver que aún nos falta mucho para evolucionar, pero dejamos en la radio Al aire reflexiones como estas:

Detente y #piensaenti

“Un día alguien dijo que las mujeres debían ser siempre fuertes, guerreras, empoderadas, y aunque está claro que son unas duras, esas expresiones las han convertido también en mujeres que no tienen derecho a ellas mismas, sino a creer que deben ser perfectas para todo y todos los demás… Por eso detente y piensa en ti, en lo que te hace feliz a ti y no a los demás, en lo que te gusta vestir a ti y no por los demás, en lo que te gustaría sentir a ti y no te atreves por poner de primero a los demás… En vibra te invitamos a parar un segundo el mundo y decir: Detente, piensa en ti y verás que tu corazón por ti Viiibra.”