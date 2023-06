Casos de éxito empresariales: una inspiración para la sostenibilidad

Estoy convencido de que muchos actores en el mundo tenemos identificados los diferentes retos y desafíos que debemos abordar y las hojas de ruta definidas para superar estos desafíos, identificando los riesgos y oportunidades que puede tener el sector empresarial. Es importante estructurar un enfoque empresarial consciente que identifique la sostenibilidad como único eje estratégico para hacer negocios de forma no tradicional. La pregunta que me surge es, si esto es así, ¿por qué no avanzamos rápidamente hacia las transformaciones que necesitamos para ser sostenibles?

Con el equipo CECODES nos hemos propuesto responder a esta pregunta en la búsqueda de un acompañamiento estratégico y de vanguardia para el sector empresarial colombiano que se ha planteado objetivos y metas claras en el marco conceptual de la sostenibilidad. Al realizar el lanzamiento de la Visión 2050 Colombia con enfoque empresarial, teniendo como base la Visión 2050 de nuestra casa matriz, el WBCSD, y adaptada a la realidad de nuestro país, quisimos ir más allá y decidimos, con nuestros 30 años de experiencia como centro de pensamiento con foco empresarial, trabajar de la mano con nuestras empresas asociadas desarrollando las mejores prácticas y siendo inspiración para que las pequeñas, medianas y grandes empresas identifiquen estos conceptos de sostenibilidad en su estrategia de negocio, por medio de casos de éxito a través de la metodología STAR+ del WBCSD y CECODES. Por este motivo desde Colombia, ponemos a disposición de los diferentes grupos de interés la publicación Cambiando el Rumbo 2023 un documento que refleja casos de éxito de nuestras empresas asociadas, donde se demuestra que las empresas ya están actuando para contribuir a la Visión 2050 Colombia, desarrollando iniciativas alineadas con la estrategia de los cinco criterios del WBCSD y CECODES: Cero emisiones netas de Gases Efecto Invernadero (GEI); Objetivos ambientales ambiciosos; Compromiso con los principios rectores sobre las empresas y los DDHH-ONU; Apoyo a la inclusión, igualdad y diversidad, y Operar con el más alto nivel de transparencia.

Quiero hacer un llamado y una invitación a que revisen este documento de una manera propositiva, para identificar oportunidades de réplica, al tiempo que identifican experiencias que posiblemente se puedan enmarcar dentro de la estrategia, las cuales se estén desarrollando al interior de sus organizaciones. Todos podemos ser multiplicadores de este tipo de iniciativas e inspirar a otras empresas incluidas sus cadenas de valor para que trabajen sus negocios a través de este foco diferencial como lo es la sostenibilidad.

La metodología STAR+ permite un acercamiento a los casos de éxito de manera concreta, coherente e inspiradora donde tendrán acceso a un contexto de la empresa, su sector, años de experiencia, así como una síntesis del caso para entender los puntos fundamentales del mismo. Para el desarrollo del caso, se exponen los antecedentes (¿Por qué llegan a plantear un caso exitoso?), los objetivos (¿Qué buscaron cumplir?), los grupos de interés a los cuales va dirigido y los resultados. Lo más interesante de esta metodología es el futuro del caso ya que no podemos quedarnos allí, se debe escalar interna y externamente para realmente cumplir con los objetivos ambiciosos propuestos.

En este sentido, quiero darles la bienvenida a transformar la forma de hacer empresas a través de un cambio de mentalidad y de una forma consciente en la que podamos hacer negocios entendiendo que tenemos un planeta con recursos finitos y una sociedad que requiere liderazgos transparentes. Los casos de éxito expuestos en el documento van más allá de generar reputación empresarial, queremos inspirar a todos a ser parte de ellos y a replicar las buenas prácticas en sus negocios. Es hora de actuar para pasar de proyectos pilotos a proyectos con efecto bola de nieve.