Opinión: Andenes

Así no parezca, me parece que el mejor vividero, al menos para mí, es Bogotá. He vivido muy feliz 2600 metros más cerca de las estrellas, la conozco y tengo historias de ya hace algún tiempo. Barrios tan ilustres y olvidados como Villa Chiva, un campamento de carpas para periodistas que se construyó y que duró dos meses, todo por culpa de la toma de la embajada de República Dominicana realizada por el M-19 y que durante 61 días convivieron con varios embajadores que los tenían como rehenes metre ellos el señor Diego Asencio embajador nada menos que de los Estados Unidos.

Puede leer: Juez decidirá la nulidad del proceso de John Poulos por los problemas de traducción

También me tocó la celebración de la clasificación al mundial de Italia en 1990 donde muchas personas murieron a causa de lo exagerado de las celebraciones. Ni que decir de las elecciones presidenciales. Toda una fiesta fue también la caminata de la solidaridad con el elenco completo del Chavo del 8.

En aquellas épocas no existían los andenes, o al menos no tenían la utilidad primaria que es permitir que el ciudadano de a pie pueda caminar tranquila y seguramente. Pues bien ese no es el caso de nuestra incómoda ciudad, nuevamente ignoro las políticas de los alcaldes pero en Bogotá reparar un andén puede requerir de mas de seis meses de obras que incomoda y pone en riesgo la integridad de los ciudadanos.

La dinámica es siempre la misma, un día cualquiera llegan dos o tres trabajadores, abren algunos huecos para poner unos troncos de madera que serán vestidos con la inmunda polisombra que sirve para indicarle a los peatones que algo van a hacer. El caso de un andén cerca a mi casa fue igual, más o menos 800 metros de polisombra instalada de manera rápida. Luego empiezan las obras; en el caso de la calle que comento, retiraron unas lozas e hicieron unas zanjas, ignoro para que. Esto fue durante los dos primeros días; luego, durante más de cuatro meses, no pasó nada, la polisompbra se empieza a romper y las obras se paralizan, uno o dos trabajadores chatean por el celular o palean arena de un lugar a otro, nada más. Se desapareció el andén. Como no hay andén y los peatones tienen que moverse, atraviesan en las vías unas cosas anaranjadas que alegremente se llaman maletines de señalización y que sirven para darle algo de espacio al sufrido transeúnte. La calle 116 con carrera 11 es el claro ejemplo de esta dinámica. Desorden, mugre y peatones que deben transitar por andenes intransitables, carros , motos, patinetas y otros vehículos que deben evitar los famosos maletines y, como no, tres o cuatro obreros que chatean.

No entiendo por qué las obras públicas en andenes y carreteras duran tanto, tienen tan pocos trabajadores y al final son tan mal hechas. Personalmente creo que se debería dar prioridad al tiempo de ejecución, eso resulta utópico en Bogotá donde un deprimido como el de la NQS con calle 94 se demoró mas de 7 años. Como en los contratos de obras públicas generalmente uno de los criterios de más peso para la adjudicación es el precio, la oferta más barata, así se demore mucho tiempo, será la ganadora.

Hoy en día tiempo es dinero, pero eso todavía no lo saben nuestros alcaldes que no tienen que padecer este tema de andenes ni perder el tiempo eludiendo obstáculos aparentemente creados para seguridad del ciudadano.

Lea también: Daños en el estadio Atanasio Girardot costarían cerca de 1000 millones de pesos

Finalmente, el caso de los andenes, los resultados son francamente desastrosos. No conozco otra ciudad donde pisar una baldosa implique una fuente de agua sucia que deja al transeúnte distraído lavado y, como no, muerto de la ira. Adicionalmente nuestros andenes no son parejos, una acera de dos metros puede tener un pedazo de baldosa, otro de pegotes de cemento y el tercero asfaltado para una antigua ciclorruta. Una mama con un coche de bebé debe hacer magia para transportar al bebé

Nuevamente, el más perjudicado con toda esta torpeza es el ciudadano de a pie que, como siempre, solo es importante para nuestros politicuhos en época de elecciones. En estos momentos estamos listos para las de octubre y seguramente empezará otra de las tareas propias de esta ciudad, inaugurar “cosas” puede ser un andén de 25 metros o los planos no aprobados del nuevo metro.