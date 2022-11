Opinión: Piqué, el malo

Gerard Piqué BARCELONA, SPAIN - NOVEMBER 05: Gerard Pique of FC Barcelona waves to fans prior to the LaLiga Santander match between FC Barcelona and UD Almeria at Spotify Camp Nou on November 05, 2022 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images) (Alex Caparros/Getty Images)

En España están diciendo que se retiró el que pelea con Fernando Hierro, Sergio Ramos y Carles Puyol por ser el mejor defensor central de su historia, mientras que en Colombia afirman que Gerard Piqué era un futbolista del montón, malo incluso. ¿La diferencia abismal entre las opiniones? Shakira, por supuesto. Y la culpa no la tiene la cantante barranquillera, faltaba más, sino lo que el españól le hizo (o creemos que le hizo) a la artista.

Puede leer: Opinión: ¿Cuánto vale perder la paciencia?

No tenemos ni idea de fútbol los colombianos, unos especialistas en ver partidos por montones y no entender nada del deporte. Y, salvo excepciones, el mal se extiende a todo el continente: centroamericanos en general y mexicanos en particular, inmigrantes latinos en Estados Unidos también. Todos unas bestias, reduciendo el fútbol a Cristiano Ronaldo y Messi, Real Madrid y Barcelona, la final del mundial y de la Champions. Celebramos los goles y reclamamos las faltas, pero la cabeza no nos da para entender cómo y por qué se producen ambas cosas.

Y si en la ecuación está quien quizá es nuestro estandarte más querido, por supuesto que le va a caer mierda sin parar al que hasta hace poco fue titular indiscutible del Barcelona durante más de una década. A Piqué lo odian por haber hecho a sufrir a Shakira y eso es válido para no reconocerle nada. Es una plaga esa gente que no solo idealiza la fama, sino que la envidia; esos don nadie que aman u odian a los famosos porque sí, que no los conocen pero que se sienten sus mejores amigos, o en este caso, sus enemigos. Es una lata vivir del nombre y tener que contentar a la horda para no ser linchado.

Y sí, Piqué es catalán, y uno puede decir que los catalanes son engreídos, que se creen más que el resto de los españoles sin llegar a ser franceses (como afirmaba un escritor argentino), que encima es un niño consentido, sediento de protagonismo, lleno de dinero y de fama, nacido en una familia pudiente, y que además es bien plantado. Le tocó todo en la lotería de la vida, mayor razón para ser insoportable y odiado porque el mundo está lleno de mediocres que no perdonan a los exitosos.

Y encima es inteligente, pero de esos pequeños genios cuya brillantez no les aporta humildad, sino soberbia. Si ha brillado como deportista profesional, su carrera como empresario promete ser todavía más exitosa, para dolor de quienes le desean el fracaso. Piqué es hábil al borde de la maldad, ventajoso y manipulador, aunque no sé si eso sea necesariamente malo. No solo tiene las herramientas para triunfar en la vida, sino que ansía el conflicto porque imponerse a sus contrarios le causa placer y la polémica lo fortalece, así lo mate por dentro también.

Lea también: Opinión: No cabemos, tampoco nos queremos

El hecho es que con personas así hay que andar con cuidado, porque suelen salirse con la suya. Y al mismo tiempo ellas tienen que cuidarse del mundo, porque entre los millones que las odian puede salir un desadaptado y cometer una locura. En casos así siempre pienso en Mark David Chapman, asesino de John Lennon, a quien acaban de negarle por décima segunda vez su solicitud de libertad condicional. El hombre, que tiene ya 67 años, dijo que sabía que matar al músico estaba mal, pero que no le importaba porque su mayor deseo era ser famoso, y que para ella estaba dispuesto a cualquier cosa, incluso a matar a alguien, como al final ocurrió.

Y no digo que el día de mañana un colombiano le vaya a disparar a Piqué, pero sí es llamativa nuestra capacidad para sentirnos perseguidos, para al mismo tiempo ser víctimas y ser violentos con todas nuestras entrañas. No solo ese mal hombre le rompió el corazón a nuestra Shakira, sino que Zidane era un calvo hijueputa por sentar a James, en Brasil 2014 anularon de manera injusta el gol de Yepes y Salah no se la pasa a Luis Díaz en el Liverpool porque le cae mal por ser colombiano. No sé cómo hacemos para soportarnos todos los días de nuestras vidas