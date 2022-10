Colegas del PR, nos llevó el KPI

Para el lector que, a lo mejor, no esté familiarizado con la industria de las comunicaciones, de las relaciones públicas y de las jefaturas de prensa, es muy probable que en algún momento, durante un noticiero, ojeando un periódico o escuchando alguna radio de madrugada, se haya preguntado cómo hacen los periodistas para siempre “estar en la jugada”, para siempre estar en el lugar de los hechos.

Pues bien, estos profesionales, tan de carne y hueso como usted o como yo; que también usan WhatsApp, celular y correo electrónico, además de construir una excelsa red de fuentes y de contactos de confianza, se apoyan en personas dedicadas a las comunicaciones externas de instituciones, organizaciones y compañías que, en un grado u otro, pueden aportar información con valor noticioso y de interés público.

De ahí, precisamente, que las ruedas de prensa de los ministros siempre cuenten con la asistencia coordinada de los principales medios, que los congresos más representativos tengan una cobertura proporcional por parte de los periodistas del país, que las inauguraciones de grandes obras de infraestructura se conozcan en la opinión pública, que las inversiones sociales de las empresas se den a conocer y que los conciertos de talla mundial en Colombia sean de común conocimiento, por poner unos ejemplos.

Sin embargo, dicha figura de los comunicadores, hoy más conocida como los ‘PR’, por el nombre en inglés de Public Relations, que es tan valiosa para el ejercicio de estar bien informado y aportar a la agenda mediática, también se ha empezado a convertir en un dolor de cabeza para algunos periodistas, que día a día ven cómo los intereses publicitarios y el afán de cumplir con resultados o los famosos KPI (key performance indicator) de ciertos equipos de mercadeo sin criterio se entrometen en su labor informativa.

Lastimosamente, cada día es más frecuente escuchar en almuerzos; encontrar en Twitter, LinkedIn o en estados de WhatsApp a periodistas, editores y productores quejándose por la mala interpretación que algunos colegas le están dando, o le estamos dando -mejor-, al oficio de las relaciones públicas. ¿En qué momento empezamos a pensar que la comunicación estratégica es sustituta de los planes de medios o de las campañas publicitarias?, ¿cuándo creímos que estaba bien escribirle a un periodista en su hora de almuerzo, en la noche o los fines de semana?

Pareciera que en el sector de las relaciones públicas nos estuviéramos olvidando de la condición humana que tienen nuestros colegas periodistas. Se está normalizando, para mal, que los profesionales de la información vivan con el chat “reventado”, huyéndole a las agencias de comunicaciones e intentando redactar en medio de llamadas perdidas, un mar de correos sin leer y una agenda nacional que no da tregua.

Por eso, y sin el ánimo de entrar en reflexiones fantasiosas que poco y nada van a aportar al cambio, vale la pena que los responsables de negociar los contratos de comunicaciones y las asesorías en asuntos públicos con las empresas: directores de agencias, asesores independientes y emprendedores, entre otros, tengan -o tengamos- más carácter para no ceder a los KPI que quieren manejar algunas compañías que no distinguen entre la publicidad y las comunicaciones. Es preferible perder un par de clientes por decir no a unas metas insensatas que seguir afectando la dinámica periodística, tan valiosa y necesaria para nuestro desarrollo como país.

Tomás Tibocha. En Twitter: @tomastibocha