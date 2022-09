Gestionar asuntos ESG: una forma efectiva de hacer negocios

En las últimas semanas he tenido la oportunidad de asistir a diferentes congresos empresariales como el de la ANDI, Asobancaria, Andesco, entre otros. Todos se han caracterizado por abordar temas comunes, donde se resaltan los relacionados con sostenibilidad, especialmente los llamados asuntos sociales, ambientales y de gobierno corporativo, más conocidos como ASG o ESG (por su sigla en inglés). En este contexto, el sector empresarial ha identificado que gestionar estos asuntos constituye una forma efectiva de hacer negocios, diferente al business as usual. En este sentido, quiero resaltar mi convencimiento de que el mundo está en un momento crucial para tomar acciones concretas para ser sostenibles y llegar al cumplimiento de la Agenda 2030, y si no lo alcanza, para alinearnos a la Visión 2050 de nuestra casa matriz, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por su sigla en inglés). Para lograrlo, necesitamos del compromiso decidido del gobierno, del sector empresarial, de los inversionistas, y de las personas tomadoras de decisiones en los diferentes ámbitos de la sociedad.

Por este motivo, quiero invitarlos a leer la edición 29ª de la revista digital SOSTENIBLEMENTE de CECODES la cual aborda los asuntos ESG, a través de una presentación en lenguaje común y simplificada, que busca llamar la atención de los tomadores de decisiones (presidentes, miembros de juntas directivas, inversionistas, entre otros) para que incorporen y gestionen estos asuntos en la estrategia del negocio, mitiguen su riesgo potencial y descubran las nuevas oportunidades que se generan. Además, incorporamos información útil y herramientas clave que les facilita profundizar en estos aspectos, a partir de contenidos relevantes construidos desde las mejores prácticas empresariales.

El mundo enfrenta tres desafíos fundamentales (emergencia climática, pérdida de la naturaleza y desigualdad), mencionados en el Reporte de Riesgos Globales 2022 del Foro Económico Mundial (Davos), que se encuentran asociados a temas económicos, ambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos. El WBCSD cuenta con guías y pautas claras para gestionar estos riesgos, que permiten responder a exigencias crecientes de la comunidad de inversionistas, planteadas de forma recurrente como lo viene haciendo Larry Fink, CEO del fondo de inversión sostenible BlackRock, quien en la carta dirigida a los CEOs menciona que “el cambio climático se ha convertido en un factor decisivo en las proyecciones a largo plazo de las compañías, identificando que los riesgos y el impacto que han generado reflejan que los mercados son lentos para identificarlos, por lo cual es importante estar en este cambio constante frente a cada uno de los riesgos para enfrentar un cambio estructural de las finanzas, ya que en conclusión son riesgos de inversión”.

En un mundo globalizado no podemos desconocer que los desafíos anteriormente mencionados, y un tema tan delicado como es la actual guerra entre Rusia y Ucrania, tienen impactos sin importar en qué parte del mundo nos encontremos. Por lo tanto, el llamado que quiero hacer a los tomadores de decisiones es que identifiquen, incorporen y gestionen las crecientes exigencias en asuntos sociales, ambientales y de gobierno corporativo (ESG) en la estrategia del negocio y como imán para atraer nuevas y mejores inversiones.

En este sentido, les comparto la edición de SOSTENIBLEMENTE: Transparencia y criterios ESG, tomando como punto de referencia uno de los cinco criterios que, desde CECODES estamos trabajando de la mano con nuestras empresas asociadas: Operar al más alto nivel de la transparencia. Como siempre, en este espacio, espero que puedan conocer conceptos y prácticas innovadoras de la sostenibilidad empresarial, con el objetivo de transformar la forma de hacer negocios, pasar de la retórica a las acciones, y transformar empresas que mejoren vidas.