Eyaculación precoz: Hablemos un poco de este tema tan delicado y común en el amor

Hola, ¿Cómo estás? Hoy hablaremos de un tema que es muy común en el universo masculino y muchas veces poco comentado ya que suele generar vergüenza tanto en quien lo padece como quién esta en pareja. Y me estoy refiriendo a la eyaculación precoz, una disfunción sexual que seguramente a ti lector no te represente, o no quieras profundizarlo, pero seguramente conocerás algún amigo, familiar o conocido que la ha padecido o bien la está manifestando en estos momentos. Por ende comencemos por definirla de manera precisa. Tanto la Asociación Americana de Urología como la OMS (Organización Mundial de la Salud) definen la eyaculación precoz como aquella que se presenta antes de lo deseado, ya sea antes o poco después de la penetración, causando angustia a uno o a ambos compañeros. La eyaculación precoz limita significativamente la capacidad de disfrutar del sexo. Esto puede ocurrir tanto en una relación hetero como homosexual. Mientras que la Sociedad Internacional de Medicina Sexual agrega que ello trae consecuencias personales negativas, como angustia, malestar, frustración y hasta desarrollar una especie de fobia al sexo, lo cual conduce a la evitación del mismo en la pareja.

La eyaculación precoz es el trastorno sexual masculino mas común, que muchas veces, por temor, preocupación, angustia, vergüenza o falta de conocimiento no es diagnosticado, ya que los hombres no consultan oportunamente. De hecho según las estadísticas mundiales, 1 de cada 3 hombres experimentan este trastorno sexual, pero solo un 30% aproximadamente se animan a consultar a un medico y psicólogo a fin de tratarlo. Personalmente he acompañado el tratamiento psicológico de muchos hombres con eyaculación precoz y su nivel de angustia y sufrimiento suele ser elevado ya que suelen creer y sentir que “no son lo suficientemente hombres para complacer a sus parejas”, y esto también genera una atmosfera de auto exigencia y estrés en el vinculo que retroalimenta miedos y creencias distorsionadas, que conducen a que el sexo no se disfrute plenamente, sino que sea vivido como una prueba evaluatoria de performance sexual.

Por ello he aquí algunas reflexiones y conceptos que deseo introducir y compartir a fin de reducir la carga emocional que conlleva este trastorno que tiene mala prensa, pero sin embargo cuando es bien tratado, puede cambiar radicalmentenuestra calidad de vida.

¿Cuáles suelen ser la causas de este trastorno?

En general pueden ser diversas y es adecuado mirarlo como una constelación sistémica interdependiente. Puede haber causas orgánicas corporales, emocionales, mentales y contextuales. Siempre es adecuado acudir a un medico sexólogo quien puede indicar análisis clínicos diversos para despejar que haya causas orgánicas y así recetar tratamiento medico acorde. En mi experiencia profesional con personas que han padecido esto, muchas veces, una vez que los análisis clínicos revelan que no hay causas medicas, la eyaculación precoz puede deberse a alguna de estas causas.

1) Auto exigencia en el hombre: En el universo masculino existe la creencia generalizada que debemos satisfacer y complacer a la otra persona al 100%. Esta creencia suele operar muy fuerte en el inconciente colectivo creando una presión y estrés elevada que puede incidir en el miedo a no rendir sexualmente acorde a determinadas expectativas. ¿Sueles mantener esa exigencia en tu vida sexual…cómo afecta tu capacidad de relajarte y gozar?

2) Falta de trabajo corporal: Muchas veces la eyaculación es el síntoma de un cuerpo cargado de tensiones y emociones reprimidas a nivel de la pelvis. El trabajo tántrico, taoísmo sexual y la terapia bioenergética son excelentes para destrabarnos y multiplicar nuestro potencial sexual. Sobre esto hablaré en otro articulo.

3) Problemas de comunicación en la pareja: La eyaculación precoz suele manifestarse cuando en la pareja hay tensiones y conflictos que no se hablan adulta y asertivamente. Por ende el hombre puede acumular estrés, encerrarse en si mismo por miedo al enojo de la otra persona, y a través de la eyaculación manifestar implícitamente su molestia. ¿Te ha ocurrido en alguna relación que sientes que no puedes expresar lo que piensas y sientes abiertamente?

¿Te identificas con alguna de estas causas, tengas o no este trastorno? Estas son algunas causas que considero muy importantes y suelen presentarse en esta clase de trastornos. Solo para concluir con un mensaje esperanzador. Acorde a mi experiencia profesional, la eyaculación precoz nos brinda un oportunidad única de replantearnos como experimentamos el sexo y desde que lugar. De hecho, puede permitirnos abrirnos a nuevas formas de experimentar el sexo que hasta ahora no nos habíamos permitido, por ignorancia, prejuicios y mandatos familiares. En ese sentido puede resultar una bendición encubierta si nos animamos a reconocerla y solicitar ayuda integral.

