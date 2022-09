Al dolor, galletitas con té

Esta semana, una amiga me contó que se separa, otra enfrentó la muerte de un familiar lejano y un amigo se quedó sin trabajo. Si tenemos en cuenta la primera de las cuatro verdades nobles del budismo, que plantea que el sufrimiento es inherente a la vida, cualquiera de estas situaciones son motivos para sentirlo. Aunque, en realidad, según el propio budismo, no tiene por qué haberlo. Famoso es el dicho budista popularizado por Haruki Murakami en su libro De qué hablo cuando hablo de correr: “El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional”.

Quizás sea más certero hablar de la primera verdad del budismo así: el dolor es inherente a la vida, el sufrimiento no. Es muy posible que un divorcio, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo –y tantas cosas más– nos generen dolor. El sufrimiento, por otra parte, tiene que ver con la segunda verdad del budismo: la causa del sufrimiento es el deseo. En los ejemplos dados, el deseo porque una relación se mantenga, porque el familiar siguiera en este plano o por conservar un trabajo. En otras palabras, un deseo porque la situación que tenemos que asumir fuera otra.

Como varios planteamientos del budismo, el dicho mencionado es una afirmación, una constatación si se quiere, no un mandato. No es una prohibición a sentir dolor y mucho menos una prohibición a sufrir. Si uno asume ese planteamiento con demasiada rigurosidad o seriedad es fácil sufrir por no ser capaz de dejar de sufrir, algo que tampoco ayuda.

Tara Brach (https://open.spotify.com/show/37McjD0j2cdu4GExcFQgm0?si=c273bd90b77146c7), autora de Radical Compassion, un libro de tintes budistas, planteaba en un capítulo del podcast The Happiness Lab (https://open.spotify.com/episode/4XdklHAsmZ7WLM4lkBjnwd?si=cbd2b8e597d24276) –si recuerdo bien– que frente al dolor, es más efectivo dejar a un lado la dureza que uno puede tener con uno mismo por sentirlo. De hecho, es mejor invitarlo a tomar té, darle el espacio que requiera. Intentar cerrarle la puerta no funciona muy bien, pues el dolor, como un amigo intenso, siempre encuentra manera de colarse en nuestra sala.

En una cultura como la nuestra, enfocada en resultados y no en procesos, no es muy bien visto querer dar el espacio que el dolor solicita y hacerlo es visto como ser indulgente con uno mismo y, por tanto, como una señal de debilidad. Pero, así como de nada sirve mirar el reloj o cabecear ante la visita de amigos intensos que no parecen ver señales de que ya uno quiere irse a dormir, de nada sirve buscar evitar el dolor que nos puede producir una situación. Según la misma Brach, lo mejor es reconocerlo y aceptarlo. Incluso oírlo con curiosidad.

Bien vale tener en cuenta que si se abre el espacio para un té con el dolor, hay que tener sillas disponibles para la paciencia y la compasión, elementos clave del universo budista. Y, en la medida de lo posible, contar con suficientes galletitas.