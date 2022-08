Trabajo mancomunado, datos y finanzas: clave del éxito en sostenibilidad

Fui invitado a conocer cómo opera el Aeropuerto Internacional El Dorado por la ruta donde normalmente el usuario tradicional no tiene acceso, por esas vías que aquellos que viajan constantemente no han conocido. En esta visita identifique muchas iniciativas, lecciones aprendidas y varios aprendizajes que me gustaría compartir con ustedes, con el fin de que conozcan, y si, es el caso, los puedan aplicar en las organizaciones, o por qué no en su vida cotidiana. Una de las grandes conclusiones es que la sostenibilidad es, sin lugar a duda, una estrategia para hacer negocios de una manera no tradicional y ser exitosos. Opain es la organización encargada de administrar, modernizar, expandir, operar, mantener y comercializar el Aeropuerto, una de las obras de infraestructura más importantes de nuestro país. Esta organización nos abrió sus puertas y por esto, quiero agradecer particularmente a Tania Chacin, Directora de Sostenibilidad de OPAIN y a su equipo por recibirnos y explicarnos todo su actuar sostenible, iniciativas por las cuales El Dorado figura a nivel mundial como un aeropuerto de vanguardia según lo resalta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por sus prácticas sostenibles.

Quiero explicar brevemente algunas de las acciones e iniciativas que se realizan en el Aeropuerto. El primer punto, que ayuda a OPAIN a tener éxito en su estrategia de sostenibilidad, es el compromiso y trabajo de su equipo humano. Las diferentes áreas de la organización y el liderazgo que tienen ayudan a inspirar y a realizar un trabajo en conjunto con las organizaciones públicas y privadas y hasta el involucramiento de los diferentes viajeros que visitan el aeropuerto.

La interiorización del concepto de sostenibilidad, como eje empresarial en el equipo humano de OPAIN, genera que los distintos proyectos se logren a partir de la definición clara de los roles de cada área para que estas sean sostenibles y eficientes. Así mismo, la articulación con aliados estratégicos como pueden ser el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Aeronáutica Civil de Colombia, permite potencializar las distintas iniciativas para lograr los objetivos propuestos. En este punto también quiero resaltar cómo la estrategia de OPAIN vincula al viajero a través de la sensibilización para generar una conciencia en la gestión del agua, de los residuos y del cambio climático. Todo esto identificando la sostenibilidad como una estrategia de negocio y como la única forma de minimizar los impactos.

Como segundo punto, quiero resaltar la importancia que tienen los datos y el diagnóstico de una línea base que sirva como referencia para identificar los impactos que las iniciativas impulsadas generan en los procesos. Teniendo en cuenta que en el Aeropuerto confluyen diferentes actores, es relevante identificar oportunidades en el enfoque de sostenibilidad en cada uno de ellos. En el caso particular de la visita, quiero resaltar el caso de la eficiencia energética del Aeropuerto, partiendo de una caracterización de la demanda de energía e identificando dos sistemas a priorizar; uno de estos es el aire acondicionado (34.2%) y el otro la iluminación (30%). Teniendo esta línea base, la organización identificó la oportunidad de ser más eficientes, pero a la vez obteniendo un retorno de la inversión. En este caso se aplicó muy estratégicamente el concepto de ecoeficiencia, acuñado por nuestra casa matriz, el World Business Council for Sustainable Development, en donde la eficiencia económica se une a la eficiencia ecológica, aportando a un buen negocio.

Un tercer punto, que realmente me impactó, fue la generación de residuos en el aeropuerto el cual es de 5 mil toneladas diarias, aproximadamente, en donde han puesto especial cuidado para la minimización del impacto. El proceso de recolección de residuos de OPAIN ha sido premiado por varias instituciones por ser basura cero, dando un manejo a los diferentes residuos generados con una eficiente estrategia de economía circular. Por esto, quiero llamar la atención para que tomemos conciencia de los impactos que como individuos estamos generando y cómo debemos realizar cambios en nuestros patrones de consumo y estilos de vida para apoyar a estas acciones que se están desarrollando ya que somos parte esencial de la solución.

Para finalizar quiero resaltar la importancia de ejercicios como la visita a OPAIN, que desde CECODES denominamos “aprender compartiendo”, ya que son importantes para conocer iniciativas que inspiran a las empresa y a los individuos para identificar que la sostenibilidad bien aplicada es un buen negocio. Pero, quiero resaltar que, todo lo anterior debe ser fortalecido a través de un equipo comprometido, y no me cansaré de decirlo, a través de buenos seres humanos.