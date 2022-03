Prohibido olvidar

El uribismo le ha hecho tanto daño a Colombia que se necesitará un par de décadas (las mismas que lleva en la Casa de Nariño) para enderezar un poquito todas sus torceduras, empezando por el acuerdo de paz y la enorme brecha que hoy separa a los ricos --que durante estos 20 años se hicieron mucho más ricos-- y a ese enorme porcentaje de pobres que, durante el gobierno de Iván Duque, se incrementó a tal punto que los 21 millones de ciudadanos que pasan hambre, según la Red de Bancos de Alimentos de Colombia (ÁBACO), y los 7. 4 millones que padecen pobreza extrema, son datos que hay que agarrar con pinzas. La razón es una sola: muchas de las cifras publicadas en el informe de ÁBACO fueron tomadas de informes previos del DANE, una institución que, desde el largo y desastroso gobierno de Álvaro Uribe Vélez, viene maquillando todos esos porcentajes negativos que afectan la imagen del presidente de turno.

Retrocedamos un poco.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, en el 2002 la pobreza en Colombia promediaba el 10%, razones que se explican en la profunda recesión económica que padeció el país desde 1998 y que se extendió unos años después de iniciado el nuevo milenio. El salario mínimo no superaba los 309 mil pesos, la inflación estaba por encima del 5.6 por ciento y la tasa de desempleo redondeaba el 15. En el primer cuatrienio del gobierno Uribe, según datos del Departamento Administrativos Nacional de Estadística, la pobreza en el país empezó a disminuir debido “al crecimiento sostenido del 5% anual”, lo que permitió que el desempleo, conjuntamente, descendiera un 10 por ciento hasta julio de 2008.

Esto último, sin duda alguna, parece sacado de un guion de cine. Miremos lo siguiente:

En 2004, el director del DANE era el señor César Caballero. El 15 de septiembre de ese año, redactó su carta de renuncia irrevocable al cargo, que entregó personalmente en el despacho de la Presidencia. La razón: las constantes llamadas de Palacio a su oficina para que retrasara la publicación de las consultas, que debían hacerse en un tiempo indicado para que no perdieran vigencia. Según el diario El Tiempo, la gota que rebasó su paciencia se dio por una encuesta sobre seguridad ciudadana en la que el 75 por cierto de los colombianos consultados afirmaba sentirse inseguro ante los altos niveles de violencia: atraco, robos, tomas guerrilleras y masacres. Ese 75 por ciento de los entrevistados afirmó haber sufrido un hecho de inseguridad.

Las coincidencias vienen después.

Un año más tarde, en 2005, se presentaron en el territorio nacional 48 masacres (mal contadas) que dejaron 252 muertos. En 2006, fueron asesinadas 193 personas en 37 masacres; en 2007, 128 colombianos perdieron la vida en 26 masacres; en 2008, 37 masacres dejaron 169 muertos; en 2009, el número de muertos fue de 147 y las masacres 29. En fin, siguiendo con los informes estadísticos del DANE, durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez se llevaron a cabo 177 masacres que dejaron 889 muertos, una cifra, sin duda, mentirosa, ya que no cuenta a los 6402 jóvenes pobres, desempleados, llevados con engaños a la espesura del monte y asesinados por la espalda mientras la selva se tragaba sus gritos, sus angustias, sus lágrimas, y, a la vez, el trueno de los fusiles al vomitar fuego.

No es fortuito, pues, que la avanzada paramilitar en Colombia se haya dado en un momento en el que el desempleo estaba disparado, la crisis económica tocaba agresivamente los bolsillos de los ciudadanos, la inflación subía por encima de la canasta básica familiar y las protestas de los campesinos se tomaban las carreteras del país. No es fortuito que, con la ebullente inseguridad en las principales ciudades de Colombia, jóvenes desempleados empezaran a desaparecer de sus casas, la cuadra o el barrio y aparecieran muertos a cientos de kilómetros de sus residencias, ciudades y departamentos, vestidos de camuflados, calzando botas pantaneras y sujetando el fusil con la mano izquierda cuando en realidad, como afirmaron sus madres, amigos y parientes, eran diestros y nunca habían disparado un arma de fuego.

El maquillaje de las cifras no para hasta hoy, cuando estamos ad portas de elegir un nuevo inquilino de la Casa de Nariño. El ejemplo lo encontramos en esa misma institución de estadísticas, la cual nos dice que, durante los casi cuatro años del actual gobierno, se han llevado en Colombia cuarenta masacres: 22 en 2019 (con un saldo de 114 muertos) y 18 en 2020 (con 91). No obstante, un informe de la oenegé Human Rights Watch para América Latina, publicado en septiembre de 2021, afirma que durante el gobierno de Iván Duque se han cometido 71 masacres que han dejado 255 muertos.

“Lo que muestran las cifras es justamente la crisis humanitaria en la que está sumido este país, por la falta de voluntad del Gobierno de cumplir con el Acuerdo de Paz suscrito en el 2016, por la interpretación unilateral que ha hecho (…) de este acuerdo, por intentar montar su política de paz con legalidad, sobre lo que se acordó, pero desfigurándolo”, se puede leer en una de las plataformas de Derechos Humanos en un balance realizado sobre el gobierno de Duque con relación a las garantías del Estado y el respeto a la vida de sus ciudadanos.

Sin embargo, este informe no incluye los 200 excombatientes de las exFarc asesinados, según Timochenko, durante el gobierno de Iván Duque. No incluye a los 9 jóvenes quemados en una estación policial de Soacha, Cundinamarca, el 4 de septiembre de 2020; no incluye a los 573 líderes exterminados a bala desde el 7 de agosto de 2018, según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y Paz (Indepaz), ni mucho menos a los 50 ciudadanos muertos por la Policía durante la ola de protestas que se tomó al país en el 2021 por el anunció del gobierno de meterle más impuesto a la canasta familiar y a otros productos básicos en pleno encerramiento ciudadanos por la peste del Covid-19.

(*) Docente universitario/Magíster en comunicación.