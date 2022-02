Refundar nuestro fútbol

Desde los cimientos hasta la última aguja del techo hay que refundar y reconstruir el maltrecho, corrupto y fracasado fútbol colombiano. Ad portas de una muy segura eliminación del Mundial de Catar, con un fútbol profesional que no es protagonista en el continente desde hace varios años, con unos directivos llenos de sombras por reventa de boletería, malos manejos y soberbia, con unas divisiones inferiores en el limbo, con un fútbol aficionado que a duras penas existe de palabra, con un fútbol femenino que solo sirve para sacar pecho para un mundial y con una afición, en el caso de la Selección, más de élite que de pueblo y con un periodismo que tiene su alta dosis de responsabilidad, el fútbol colombiano es un negocio en el que el espíritu deportivo es un concepto vacío. Nuestro fútbol en todo sentido debe refundarse.

La estructura debe cambiar. Entre la Federación, la Dimayor y la Difútbol se compiten por el olor más fétido. Tres entes de poder en las que muchos meten la mano para llevarse la mejor tajada. En las manos de esos tres, en donde pululan las corbatas, las barrigas y el whisky, el fútbol colombiano está preso y envuelto en un torbellino de malos manejos, corrupción, desorden, improvisación e indolencia. Ahí en la escala alimenticia los últimos eslabones lo ocupan los jugadores, la afición y el balón. El espectáculo que se joda, primero que entre el billete para seguir adobando esas barrigas.

No más, por favor, en nuestro fútbol los Álvaros González Alzate, de verdad, es que este señor cuántos siglos más va a seguir ahí con su chabacanismo dictatorial. Es que pasan y pasan los años y el tipo ahí en la Difútbol, en la Federación; ahí, manejando hilos e hilos del fútbol aficionado, del arbitraje, de todo. ¿Eterno es ese González Alzate? ¿Hasta cuándo con este Matusalén que lleva metiendo sus manos en el balompié colombiano desde tiempos del cacique Nutibara?

No más Jesurún. Un señor que está convencido de que ha hecho más por el fútbol que los mismos inventores del balón. Ahí, Ramón, con sus relaciones en altos círculos del poder de este país, pasó de agache con el tema de la reventa de boletería, pasa de agache con los fracasos de las juveniles colombianas, con los contratos, con más y más cosas. Mira para otro lado con el circo de la Dimayor y la Difútbol. Mira y mira para otro lado en una tortícolis eterna, porque es actor de esos mismos desastres. ¡No más! ¡Vete a cuidar los nietos, disfruta de tus millones y juega golf! ¡Deja nuestro fútbol en paz!

Es que esto en una columna es imposible de sintetizar, esto da para diez “biblias”. La Dimayor la deben acabar, crear algo en donde los chicos no ejerzan el imperio de la mediocridad, en donde el presidente de la entidad no sea el pelele de treinta y pico de tipos que representan clubes y que todos tiran para su lado, menos del lado del balón y la afición. En donde no se vea la gaminería y los casos nefastos y corruptos del pobre Cúcuta, el Unión, de Pereira, del circo de Llaneros, de todo ese estiércol. La palabra Dimayorada resume todo lo que se necesita para saber que este ente es inviable.

Los jugadores también deben cambiar. En la Selección, la palabra humildad cada vez es más escasa en el diccionario de tipos a los que la crítica les daña el bómper de sus Ferraris. Y ni hablar de lo que hacen con un técnico que no les guste. No olvidemos eso tampoco a la hora de los balances y los capítulos de las goleadas con Uruguay y Ecuador. Nunca ha sido un acto completo de patriotismo el jugar por Colombia, ahí también flotan los premios, los viáticos, la platica…

La afición en general necesita cambios. La violencia sigue ahí. Los maltratos y la intolerancia siguen ahí. El fútbol ya no es del pueblo, es de un sector. Cada vez hay que pagar más acá, allá y allí para acceder al balón. La pasión al costo que sea, la pasión que se extingue…

Como lo dije, me puedo quedar escribiendo diez libros sobre el tema y esto es solo una columna de opinión con límites en su extensión. Lo anterior no quita esa realidad: tenemos un fútbol fétido, malo y que va de tumbo en tumbo. Esto hay que refundarlo y traer gente buena y capaz, gente que al menos sepa que el balón es redondo, merece respeto y debe generar felicidad en la afición.