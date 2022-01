El Loquito Quintero

Salgo de mi casa y recorro las calles del barrio Belén Malibú de la ciudad de Medellín. Es lunes, también puede ser un jueves. Son los días en los que el carro de la basura tiene programada su ruta de recolección. Antes de 2020 salía para el gimnasio a las 6:30 de la mañana y en cada esquina estaban listas y apiladas las canecas de basura de las casas y de las urbanizaciones del sector. A mi regreso, al filo de las 9 de la mañana, las basuras ya estaban recogidas y el barrio estaba impecable. Ahora no es así, no ha sido así desde hace por lo menos un año. Ahora, el barrio, en esos días e incluso hasta el día siguiente, queda sucio en sus esquinas hasta las 2, 3 o 5 de la tarde. El camión de la basura no pasa. En Emvarias, empresa de la Alcaldía de Medellín responsable de esta labor en la ciudad, los rumores son cada vez más ciertos: redujeron el presupuesto, los automotores no tienen mantenimiento y gran parte de esta flota vive varada. Esta situación que vivo en mi barrio se repite en Conquistadores, Laureles y muchos otros sectores de la ciudad. Este es solo un ejemplo (de muchos) que refleja la mala administración y la desidia en cabeza de todo lo que ha significado la gestión del alcalde Daniel Quintero.

No soy uribista, no soy petrista, ambas orillas me parecen igual de nocivas y dañinas. Yo sigo buscando un líder eficiente para sacar de la cloaca a este país. Lo anterior lo aclaro porque al hablar y criticar a Quintero de inmediato el debate lo han llevado él y sus séquitos a una lucha política del uribismo contra él, y una “lucha de clases”, en la que ha tildado al empresariado antioqueño (el GEA) de ser mafias y de hacerle daño a la ciudad.

Mentiras tras mentiras. Falacia tras falacia. Trino tras trino. Daniel Quintero ha sido un tipo que en corto tiempo ha desnudado su incapacidad y sus verdaderas intenciones de acabar con Medellín y destruir todo lo que le ha generado progreso a la ciudad. Acá y en Antioquia, a través de una alianza sólida entre la universidad (academia)-el empresariado (GEA y más empresas) y el Estado (alcaldía y gobernación), se ha generado progreso en los últimos 30 años después del azote infame que dejó Pablo Escobar y la cultura traqueta. Con errores y virtudes, sin dejar de lado que falta mucho por hacer para vencer la inequidad social, esos empresarios, esa alianza, le han dado mucho a los antioqueños.

No podemos dejarnos engañar más. En Bogotá y en el centro del poder no pueden dejarse meter los cuentos locos de Quintero y todo lo que hay detrás de él como lo es: la clase política más corrupta de acá y de allá, el “negocio” de puestos entre familiares y amiguetes, el apoyo sesgado de medios como Semana y Minuto 30, el halo de ser una ficha de la estrategia Gilinski para incursionar con todo en estas tierras, las sombras de clanes políticos oscuros de esta región y de Bogotá, el ser un tipo que busca el no progreso de esta ciudad y sí el progreso de las maquinarias que lo montaron como un falso independiente en la Alcaldía de Medellín.

El proceso de revocatoria sigue adelante, pero soy consciente de que falta mucho trecho y que Quintero puede poner mil artimañas y trabas, empero, en Colombia la revocatoria es un sistema diseñado para no tener éxito. ¡Pero tengo fe y esperanza para que salga adelante!

Lo que sí ha logrado este nefasto personaje es unir a los medellinenses en torno a que es uno de los personajes que más daño le ha hecho a la segunda ciudad más grande de este país. Ya él, en solo dos años, ha escrito lo que sus acciones denotan: oscuridad, mediocridad y todo lo que de ahí se desprende.

Un loquito lleno de mitomanías. Un alcalde con tesis de alcaide que solo respaldan quienes lo montaron ahí y quienes se benefician de ello. Esto no es del uribismo vs. el loquito Quintero, esto es de ciudadanos como yo, que amamos esta ciudad y no lo queremos más como el alcalde nefasto que es.