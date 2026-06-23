“Su nombre es Iván Cepeda, y no logró ser presidente”: duro trino del Centro Democrático con menciones a Álvaro Uribe

La confirmación de la fecha en la que el expresidente Álvaro Uribe Vélez deberá rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia reabrió las heridas históricas del país y desató una confrontación política. El Centro Democrático lanzó una dura arremetida pública contra el candidato presidencial Iván Cepeda Castro, en lo que parecer ser un intento por desviar el foco judicial de las graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos que pesan sobre el exmandatario.

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La reacción de la colectividad se dio de manera inmediata a las manifestaciones de los sectores que representan a las víctimas, quienes recibieron con alivio el avance de un proceso penal que busca verdad por crímenes de lesa humanidad. La diligencia, que abordará las omisiones y presuntas responsabilidades en las masacres de El Aro, La Granja y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quedó programada para el 24 de julio de 2026.

El ataque del uribismo ante el avance de la justicia

El partido fundado por el exjefe de Estado utilizó sus canales oficiales para arremeter contra la figura de Cepeda, uno de los principales denunciantes de los presuntos vínculos del expresidente con el paramilitarismo durante su Gobernación en Antioquia. En el mensaje, la colectividad de derecha recurrió a cuestionamientos personales para deslegitimar el llamado de los tribunales.

“Su nombre es Iván Cepeda, y no logró ser presidente. Ahora continuará trabajando en su único propósito de vida: perseguir al presidente Álvaro Uribe Vélez. Goza con ver judicializados a quienes combatieron el crimen, y tiene entre sus hazañas haber apoyado la impunidad de criminales. Experto en montajes judiciales”, sentenció de forma textual el Centro Democrático.

Esta declaración busca enmarcar el expediente judicial como una supuesta persecución política e ideológica, una narrativa recurrente con la que el uribismo ha respondido históricamente a los señalamientos por las violaciones de derechos humanos cometidas bajo las dinámicas del conflicto armado en los territorios, según lo ha señalado la bancada del progresismo.

La celebración de las víctimas y el origen de la disputa

La fuerte reacción del partido de derecha se desató luego de que el abogado penalista Miguel Ángel del Río, apoderado de las víctimas en las masacres de Ituango, hablara por X el avance del caso. Del Río manifestó la importancia de la fecha para los sobrevivientes: “La fecha de indagatoria de Álvaro Uribe Vélez por los graves hechos de las masacres del Aro, Granja y la muerte de Jesús Maria Valle será el próximo 24 de Julio de 2026. Recibimos con satisfacción este llamado de la justicia”.

A lo que Iván Cepeda replicó la información con un directo “Gran noticia, apreciado Miguel Ángel”. Este intercambio avivó los reclamos de las comunidades y de las organizaciones sociales que llevan décadas exigiendo que los altos mandos políticos y militares respondan por la violencia sistemática que azotó a la población civil en Antioquia.

¿Una deuda de justicia por masacres de lesa humanidad?

El llamado a indagatoria de Álvaro Uribe Vélez toca el núcleo de las denuncias por la presunta connivencia entre el aparato estatal y los grupos paramilitares a mediados de los años noventa. Las incursiones en La Granja (1996) y El Aro (1997) no solo dejaron decenas de campesinos ejecutados y pueblos arrasados, sino que expusieron la desprotección de los ciudadanos frente a la barbarie.

Asimismo, el proceso penal incluye el asesinato del abogado Jesús María Valle en 1998, quien fue silenciado tras denunciar públicamente ante las autoridades la pasividad de la Gobernación de Antioquia y del Ejército mientras los paramilitares masacraban a la población civil de Ituango. Con la fecha fijada para el 24 de julio de 2026, los tribunales abren un escenario definitivo para determinar las responsabilidades penales de una de las épocas más oscuras en materia de derechos humanos en Colombia.