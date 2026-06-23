“Sienten asco por el país”: El polémico video de la esposa de De la Espriella que desató la furia de Carlos Carrillo

Una intensa controversia política y social se desató en el país tras la difusión del video, que registra un polémico gesto de Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo De La Espriella, ganador de las elecciones según el preconteo. En la grabación, se observa a quién podría ser la futura primera dama de la nación limpiándose presuntamente la mano segundos después de estrecharla con un ciudadano en un evento masivo. El hecho provocó la inmediata y ácida reacción del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, quien lanzó una dura crítica contra el entorno del nuevo mandatario luego de conocerse los resultados del preconteo que lo perfilan como ganador.

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La escena, que rápidamente se volvió viral en las plataformas digitales, muestra a Pineda y en medio de varias personas efusivas de saludar, la mujer exitiende el brazo para lo que parece ser devolver el saludo a los asistentes, la cámara capta el momento exacto en el que retrae la mano y realiza un movimiento repetitivo con los dedos en una mesa, interpretado por miles de usuarios en redes sociales como un acto de desprecio y limpieza inmediata.

El video que encendió las redes sociales y la fuerte acusación de Carrillo

El exfuncionario del Gobierno nacional, Carlos Carrillo, no tardó en utilizar su cuenta oficial de X para arremeter contra las posturas de la familia De La Espriella, vinculando el comportamiento de la empresaria con una supuesta desconexión total con las clases populares del país.

A través de una publicación directa, Carrillo cuestionó el trasfondo de las campañas políticas de dicho sector y lanzó una contundente declaración textual: “¿Ya entienden para qué son el papamóvil y la vitrina? Sienten asco por el país que van a gobernar, Abelardo De la Espriella lo había dejado claro muchas veces y aún así millones de colombianos pobres votaron en contra de ellos mismos”.

La fuerte declaración del político bogotano generó una oleada de interacciones, dividiendo opiniones entre quienes consideran el gesto como una muestra explícita de una supuesta discriminación clasista por parte del nuevo gobierno entrante y quienes argumentan que podría tratarse de una reacción involuntaria en eventos de alta afluencia.

El impacto social del polémico registro de cara al nuevo Gobierno

Ana Lucía Pineda, administradora de empresas, madre de cuatro hijos y figura activa en el sector empresarial de Córdoba, asumirá el rol de primera dama de la nación. Sin embargo, este fragmento audiovisual ha puesto el foco sobre el trato que las figuras de la esfera pública le dan a la ciudadanía fuera de los micrófonos y en pleno fervor electoral.

El debate escaló rápidamente debido al fuerte componente social que denunció Carrillo, quien enfatizó la contradicción política que, a su juicio, representa el respaldo electoral de los sectores vulnerables hacia líderes que presuntamente demuestran rechazo por la población. Hasta el momento, ni el abogado Abelardo De La Espriella ni su esposa han emitido un pronunciamiento oficial para aclarar la situación registrada en el video.